logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииЭлектроника
Фототехника и оптика
Объективы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Состояние
Продавец
new
ЭлектроникаФототехника и оптика

Объективы для фотоаппаратов в Первомайском районе Минска

Sony FE 24-70 mm F2.8 GM

4 950 р.

Sony FE 24-70 mm F2.8 GM

Минск, Первомайский

SONY FE 40MM F2.5 G

1 900 р.

SONY FE 40MM F2.5 G

Минск, Первомайский

badge-icon
Nikon Nikkor AF-S 50mm f1.4G

700 р.

Nikon Nikkor AF-S 50mm f1.4G

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Nikon AF-S 85mm f/1.8G

980 р.

Nikon AF-S 85mm f/1.8G

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Sigma 18-250mm f3,5-6,3 DC Macro OS для Canon

500 р.

Sigma 18-250mm f3,5-6,3 DC Macro OS для Canon

Минск, Первомайский

badge-icon
Объектив Sony Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM

1 900 р.

Объектив Sony Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM

Минск, Первомайский

badge-icon
Объектив canon kit 18-55mm

120 р.

Объектив canon kit 18-55mm

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Объектив Tamron 24-70 mm f/2.8

1 500 р.

Объектив Tamron 24-70 mm f/2.8

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Объектив SAMYANG 24MM T1.5

1 300 р.

Объектив SAMYANG 24MM T1.5

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Объектив Canon EF 135mm f/2.0L USM

2 070 р.

Объектив Canon EF 135mm f/2.0L USM

Минск, Первомайский

badge-icon
Анаморфотные объективы 35-НАП2-3М

30 р.

Анаморфотные объективы 35-НАП2-3М

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM

350 р.

Объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Canon 5D mark III + 50mm f1.4 + 430 EX II

2 550 р.

Canon 5D mark III + 50mm f1.4 + 430 EX II

Минск, Первомайский

badge-icon
Nikon Nikkor z dx 16-50mm f3.5-6.3 vr

400 р.

Nikon Nikkor z dx 16-50mm f3.5-6.3 vr

Минск, Первомайский

Объектив Carl Zeiss Milvus 2/35 ZE (Canon EF)

2 200 р.

Объектив Carl Zeiss Milvus 2/35 ZE (Canon EF)

Минск, Первомайский

Объектив Yongnuo YN50mm F1.8 для Canon

255 р.

Объектив Yongnuo YN50mm F1.8 для Canon

Минск, Первомайский

badge-icon
Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM

1 180 р.

Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Canon 40mm f/2.8 STM

400 р.

Canon 40mm f/2.8 STM

Минск, Первомайский

badge-icon
объектив Sigma 30mm F1.4 DC DN (Sony E)

850 р.

объектив Sigma 30mm F1.4 DC DN (Sony E)

Минск, Первомайский

badge-icon
Tamron 17-70 f2.8 для Sony E (nex, 6000, 6300, 64

1 795 р.

Tamron 17-70 f2.8 для Sony E (nex, 6000, 6300, 64

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Объектив NIKON AF NIKKOR 28 - 105 mm 1:3,5 - 4,5 D

465 р.

Объектив NIKON AF NIKKOR 28 - 105 mm 1:3,5 - 4,5 D

Минск, Первомайский

badge-icon
Canon 100-400 mm is usm

1 800 р.

Canon 100-400 mm is usm

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Объектив Canon EF 28mm f/2.8

450 р.

Объектив Canon EF 28mm f/2.8

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Объектив Canon EF 50mm f/1.8 II

285 р.

Объектив Canon EF 50mm f/1.8 II

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Объектив Гелиос 44м HELIOS-44M 2/58 Юпитер Валдай

39 р.

Объектив Гелиос 44м HELIOS-44M 2/58 Юпитер Валдай

Минск, Первомайский

badge-icon
Объектив Nikon AF-S 18-140 mm F3.5-5.6 G VR

460 р.

Объектив Nikon AF-S 18-140 mm F3.5-5.6 G VR

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Объектив Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM

4 890 р.

Объектив Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM

Минск, Первомайский

Объектив Sigma 24-70 f2.8 DG HSМ для Canon

1 050 р.

Объектив Sigma 24-70 f2.8 DG HSМ для Canon

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor (а.45-037606)

329 р.

Объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor (а.45-037606)

Минск, Первомайский

Доставка
Объектив И23У 4,5/110 (Индустар-23У F4,5 110mm)

40 р.

Объектив И23У 4,5/110 (Индустар-23У F4,5 110mm)

Минск, Первомайский

badge-icon
Объектив Canon EF 85mm f/1.8 USM

1 150 р.

Объектив Canon EF 85mm f/1.8 USM

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Sigma 24-35mm F2.0 Art (Nikon)

1 790 р.

Sigma 24-35mm F2.0 Art (Nikon)

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Объектив TAMRON SPAF XR Di (if) 28-75mm

500 р.

Объектив TAMRON SPAF XR Di (if) 28-75mm

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Объектив Sigma 70-200 f2.8 APO EX DG OS для Canon

2 880 р.

Объектив Sigma 70-200 f2.8 APO EX DG OS для Canon

Минск, Первомайский

badge-icon
Объектив Sigma 30 1.4 Nikon

850 р.

Объектив Sigma 30 1.4 Nikon

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Анаморфотные объективы 35нап2-3м

50 р.

Анаморфотные объективы 35нап2-3м

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Объектив Samyang 35mm f/1.4 ED AS UMC AE для Canon

700 р.

Объектив Samyang 35mm f/1.4 ED AS UMC AE для Canon

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Sigma 18-35 Art for Canon

1 800 р.

Sigma 18-35 Art for Canon

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Объектив Nikkor Z 24-50/4-6.3

420 р.

Объектив Nikkor Z 24-50/4-6.3

Минск, Первомайский

badge-icon
Объектив Canon EF 85mm f/1.2L II USM 85 1,2

3 200 р.

Объектив Canon EF 85mm f/1.2L II USM 85 1,2

Минск, Первомайский

Объективы разные

Договорная

Объективы разные

Минск, Первомайский

Объектив sigma DC 17-70 mm 1:2,8-4,5, бленда

650 р.

Объектив sigma DC 17-70 mm 1:2,8-4,5, бленда

Минск, Первомайский

Nikon Nikkor 50 mm 1:4

730 р.

Nikon Nikkor 50 mm 1:4

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

450 р.

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Онлайн-заказ

1 009.90 р.

Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Онлайн-заказ

2 599.90 р.

Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Онлайн-заказ

429.90 р.

Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Онлайн-заказ

599 р.

Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Онлайн-заказ

1 091 р.

Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Онлайн-заказ

608 р.

Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Онлайн-заказ

1 111 р.

Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Популярные бренды

CanonFUJINONNikonSamyangSigmaSonyTamronЗенит
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
АудиотехникаCDMP3-плеерыАкустика Hi-Fi и Hi-EndБеспроводные и портативные колонкиКабели и адаптерыМикрофоныМузыкальные центрыСделано в СССРРадиоприемникиРадиодеталиУсилители и ресиверыАксессуары для аудиоПрочее
НаушникиВнутриканальныеВкладышиНакладныеПолноразмерные
ТВ и видеотехникаТелевизорыВидео, DVD и Blu-ray плеерыВидеокамерыПроекторыСпутниковые ресиверыТВ-тюнерыАксессуары для ТВ и видеоПрочее
Фототехника и оптикаФотоаппаратыОбъективыВспышки, лампыШтативыБинокли и телескопыАксессуары для фототехникиПрочее
Игры и приставкиГеймпадыИгры для приставок, подписки, кодыПриставкиКомпьютерные игрыОчки VRРулиЗапчасти, аксессуарыПрочее
Безопасность и умный домВидеонаблюдениеДомофоны, вызывные панелиСистема умный домСигнализации и извещателиПрочее