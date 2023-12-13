Товары от Куфар Маркета
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Ноутбуки в Первомайском районе Минска
290 р.
Ноутбук обслуженный, Б/У с гарантией, для работы, учёбы, офиса
Минск, Первомайский
2 050 р.
HP Victus 15 Ryzen 5 5600H/GTX 1650/8GB/SSD 256GB
Минск, Первомайский
799 р.
Ноутбук для работы, офиса, предприятия, безнал, ип
Минск, Первомайский
1 150 р.
Acer swift 3
Минск, Первомайский
3 300 р.
Apple Macbook Air M1 16/256 2020 Silver
Минск, Первомайский
2 990 р.
MacBook Pro 13 2020 16/1tb
Минск, Первомайский
2 500 р.
MacBook Pro 15,1 i9/32/1T 2019г
Минск, Первомайский
1 079 р.
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB
Минск, Первомайский
999 р.
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB
Минск, Первомайский
Договорная
Ноутбук Acer
Минск, Первомайский
350 р.
Ноутбук Sony
Минск, Первомайский
500 р.
Mac 13
Минск, Первомайский
300 р.
Леново
Минск, Первомайский
1 820 р.
Игровой ноутбук Dell G5 15 5590 i7 1660 ti
Минск, Первомайский
3 670 р.
HP Victus 16 2023 . чек на гарантии. RTX 4060 125W
Минск, Первомайский
1 900 р.
Dell Precision 7710 32/8
Минск, Первомайский
2 650 р.
MacBook Pro 2019
Минск, Первомайский
1 400 р.
Игровой ноутбук Dell G3 15 3590( 1650, i5-9300 ssd
Минск, Первомайский
820 р.
MacBook AIR 2017
Минск, Первомайский
3 700 р.
Xiaomi R7-6800h / RTX3060 6gb / 240hz / 16gb ddr5
Минск, Первомайский
150 р.
Нетбук Lenovo s110
Минск, Первомайский
1 199 р.
Acer Aspire 5. Intel i5 8x потоков. IPS. 512гб SSD
Минск, Первомайский
1 800 р.
Ноутбук MSI GF63 Thin 10SC i7-10gen 1650 16gb
Минск, Первомайский
240 р.
Нетбук-трансформер сенсорный:1366x768, 7 часов
Минск, Первомайский
5 600 р.
MacBook M1 pro, 16GB, 1TB SSD, space grey.
Минск, Первомайский
Договорная
Игровой ноутбук ASUS
Минск, Первомайский
1 300 р.
Игровой ноутбук msi ms-1759 (model: 7260hmw bn)
Минск, Первомайский
200 р.
Ноутбук ASUS K50IJ
Минск, Первомайский
2 350 р.
Ноутбук HP 17,3 32/2023 ГБ ,сенсорный
Минск, Первомайский
1 600 р.
Lenovo ThinkPad T495 Ryzen 5 Pro/16/256
Минск, Первомайский
2 750 р.
MacBook Pro 13 2020 A2251 (16, 512)
Минск, Первомайский
600 р.
MacBook Air 2015 13.3'' 8/128 GB Intel core i5
Минск, Первомайский
Договорная
Ноутбук hp256 РАССРОЧКА
Минск, Первомайский
239 р.
Ноутбук Acer Aspire 7520G в идеале с подарком
Минск, Первомайский
290 р.
Ноутбук обслуженный, Б/У с гарантией, для работы, учёбы, офиса
Минск, Первомайский
799 р.
Ноутбук для работы, офиса, предприятия, безнал, ип
Минск, Первомайский
550 р.
Ноутбук Asus X543UA-DM1664T
Минск, Первомайский
300 р.
Ноутбук HP Stream 11-r000ur
Минск, Первомайский
1 600 р.
MacBook PRO 13 2017
Минск, Первомайский
1 200 р.
MacBook Pro 13 2016
Минск, Первомайский
8 450 р.
Игровой ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 17 G733ZX-KH03
Минск, Первомайский
2 500 р.
MacBook AIR M1 5 циклов/ Новый
Минск, Первомайский
400 р.
Hp pavilion
Минск, Первомайский
Договорная
Ноутбуки Hometech
Минск, Первомайский
2 499 р.
Asus Gaming RTX3060-6gb/IPS/SSD M2/Intel Core I5
Минск, Первомайский
2 000 р.
Игровой ноутбук Dell G5 15 5500( 2060, i7-10750h)
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
1 740 р.
Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB
Минск, Центральный
1 079 р.
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB
Минск, Первомайский
999 р.
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB
Минск, Первомайский
2 100 р.
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)
Могилев
2 400 р.
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)
Могилев
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
Минск, Центральный
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
Минск, Центральный