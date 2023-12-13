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Компьютерная техника

Ноутбуки в Первомайском районе Минска

Ноутбук обслуженный, Б/У с гарантией, для работы, учёбы, офиса
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290 р.

Ноутбук обслуженный, Б/У с гарантией, для работы, учёбы, офиса

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
HP Victus 15 Ryzen 5 5600H/GTX 1650/8GB/SSD 256GB
vip

2 050 р.

HP Victus 15 Ryzen 5 5600H/GTX 1650/8GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук для работы, офиса, предприятия, безнал, ип
vip

799 р.

Ноутбук для работы, офиса, предприятия, безнал, ип

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Acer swift 3

1 150 р.

Acer swift 3

Минск, Первомайский

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Apple Macbook Air M1 16/256 2020 Silver

3 300 р.

Apple Macbook Air M1 16/256 2020 Silver

Минск, Первомайский

MacBook Pro 13 2020 16/1tb

2 990 р.

MacBook Pro 13 2020 16/1tb

Минск, Первомайский

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MacBook Pro 15,1 i9/32/1T 2019г

2 500 р.

MacBook Pro 15,1 i9/32/1T 2019г

Минск, Первомайский

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук Acer

Договорная

Ноутбук Acer

Минск, Первомайский

Ноутбук Sony

350 р.

Ноутбук Sony

Минск, Первомайский

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Mac 13

500 р.

Mac 13

Минск, Первомайский

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Леново

300 р.

Леново

Минск, Первомайский

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Игровой ноутбук Dell G5 15 5590 i7 1660 ti

1 820 р.

Игровой ноутбук Dell G5 15 5590 i7 1660 ti

Минск, Первомайский

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HP Victus 16 2023 . чек на гарантии. RTX 4060 125W

3 670 р.

HP Victus 16 2023 . чек на гарантии. RTX 4060 125W

Минск, Первомайский

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Dell Precision 7710 32/8

1 900 р.

Dell Precision 7710 32/8

Минск, Первомайский

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MacBook Pro 2019

2 650 р.

MacBook Pro 2019

Минск, Первомайский

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Игровой ноутбук Dell G3 15 3590( 1650, i5-9300 ssd

1 400 р.

Игровой ноутбук Dell G3 15 3590( 1650, i5-9300 ssd

Минск, Первомайский

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MacBook AIR 2017

820 р.

MacBook AIR 2017

Минск, Первомайский

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Xiaomi R7-6800h / RTX3060 6gb / 240hz / 16gb ddr5

3 700 р.

Xiaomi R7-6800h / RTX3060 6gb / 240hz / 16gb ddr5

Минск, Первомайский

Нетбук Lenovo s110

150 р.

Нетбук Lenovo s110

Минск, Первомайский

Acer Aspire 5. Intel i5 8x потоков. IPS. 512гб SSD

1 199 р.

Acer Aspire 5. Intel i5 8x потоков. IPS. 512гб SSD

Минск, Первомайский

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Ноутбук MSI GF63 Thin 10SC i7-10gen 1650 16gb

1 800 р.

Ноутбук MSI GF63 Thin 10SC i7-10gen 1650 16gb

Минск, Первомайский

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Нетбук-трансформер сенсорный:1366x768, 7 часов

240 р.

Нетбук-трансформер сенсорный:1366x768, 7 часов

Минск, Первомайский

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MacBook M1 pro, 16GB, 1TB SSD, space grey.

5 600 р.

MacBook M1 pro, 16GB, 1TB SSD, space grey.

Минск, Первомайский

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Игровой ноутбук ASUS

Договорная

Игровой ноутбук ASUS

Минск, Первомайский

Игровой ноутбук msi ms-1759 (model: 7260hmw bn)

1 300 р.

Игровой ноутбук msi ms-1759 (model: 7260hmw bn)

Минск, Первомайский

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Ноутбук ASUS K50IJ

200 р.

Ноутбук ASUS K50IJ

Минск, Первомайский

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Ноутбук HP 17,3 32/2023 ГБ ,сенсорный

2 350 р.

Ноутбук HP 17,3 32/2023 ГБ ,сенсорный

Минск, Первомайский

Lenovo ThinkPad T495 Ryzen 5 Pro/16/256

1 600 р.

Lenovo ThinkPad T495 Ryzen 5 Pro/16/256

Минск, Первомайский

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MacBook Pro 13 2020 A2251 (16, 512)

2 750 р.

MacBook Pro 13 2020 A2251 (16, 512)

Минск, Первомайский

MacBook Air 2015 13.3'' 8/128 GB Intel core i5

600 р.

MacBook Air 2015 13.3'' 8/128 GB Intel core i5

Минск, Первомайский

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Ноутбук hp256 РАССРОЧКА

Договорная

Ноутбук hp256 РАССРОЧКА

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук Acer Aspire 7520G в идеале с подарком

239 р.

Ноутбук Acer Aspire 7520G в идеале с подарком

Минск, Первомайский

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Ноутбук обслуженный, Б/У с гарантией, для работы, учёбы, офиса
vip

290 р.

Ноутбук обслуженный, Б/У с гарантией, для работы, учёбы, офиса

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук для работы, офиса, предприятия, безнал, ип
vip

799 р.

Ноутбук для работы, офиса, предприятия, безнал, ип

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук Asus X543UA-DM1664T

550 р.

Ноутбук Asus X543UA-DM1664T

Минск, Первомайский

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Ноутбук HP Stream 11-r000ur

300 р.

Ноутбук HP Stream 11-r000ur

Минск, Первомайский

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MacBook PRO 13 2017

1 600 р.

MacBook PRO 13 2017

Минск, Первомайский

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MacBook Pro 13 2016

1 200 р.

MacBook Pro 13 2016

Минск, Первомайский

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Игровой ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 17 G733ZX-KH03

8 450 р.

Игровой ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 17 G733ZX-KH03

Минск, Первомайский

MacBook AIR M1 5 циклов/ Новый

2 500 р.

MacBook AIR M1 5 циклов/ Новый

Минск, Первомайский

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Hp pavilion

400 р.

Hp pavilion

Минск, Первомайский

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Ноутбуки Hometech

Договорная

Ноутбуки Hometech

Минск, Первомайский

Asus Gaming RTX3060-6gb/IPS/SSD M2/Intel Core I5

2 499 р.

Asus Gaming RTX3060-6gb/IPS/SSD M2/Intel Core I5

Минск, Первомайский

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Игровой ноутбук Dell G5 15 5500( 2060, i7-10750h)

2 000 р.

Игровой ноутбук Dell G5 15 5500( 2060, i7-10750h)

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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