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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Деревозащитные средства в Первомайском районе Минска

Антисептик сенеж огнебио проф.

50 р.

Антисептик сенеж огнебио проф.

Минск, Первомайский

Vidaron Лакобейц L06 Американское красное дерево

30 р.

Vidaron Лакобейц L06 Американское красное дерево

Минск, Первомайский

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Антисептик Огнебиозащита

35 р.

Антисептик Огнебиозащита

Минск, Первомайский

Деревозащитный препарат Сенеж Огнебиопроф

30 р.

Деревозащитный препарат Сенеж Огнебиопроф

Минск, Первомайский

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Лазурь для дерева. Грунтовка.

120 р.

Лазурь для дерева. Грунтовка.

Минск, Первомайский

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Антисептик лессирующий защитно-декоративный

15 р.

Антисептик лессирующий защитно-декоративный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик невымываемый ГОСТ

17 р.

Антисептик невымываемый ГОСТ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Масло для защиты полков в саунах и банях

30 р.

Масло для защиты полков в саунах и банях

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик-грунт для OSB-плит

7 р.

Антисептик-грунт для OSB-плит

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик невымываемый концентрат 1:10

22 р.

Антисептик невымываемый концентрат 1:10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик для древесины ХМ-11 (концентрат 1:6)

15 р.

Антисептик для древесины ХМ-11 (концентрат 1:6)

Минск, Октябрьский

Декоративный антисептик для дерева Сосновый Дом

8.99 р.

Декоративный антисептик для дерева Сосновый Дом

Минск, Ленинский

Сенеж Аквадекор тонирующий антисептик с УФ фильтром и воском

25.75 р.

Сенеж Аквадекор тонирующий антисептик с УФ фильтром и воском

Минск, Ленинский

Защитно-декоративное покрытие для древесины Profiwood Антисептик лаковый 3в1

9.60 р.

Защитно-декоративное покрытие для древесины Profiwood Антисептик лаковый 3в1

Минск, Ленинский

Краска ''Садовичок'' 2 кг

11.35 р.

Краска ''Садовичок'' 2 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитный состав Massive для дерева

19.52 р.

Защитный состав Massive для дерева

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик для древесины ДМФ-112 5л (концентрат 1:6) бесцветный

13.99 р.

Антисептик для древесины ДМФ-112 5л (концентрат 1:6) бесцветный

Минск, Ленинский

Пропитка огнебиозащитная СЕНЕЖ Огнебио Проф 23 кг

80 р.

Пропитка огнебиозащитная СЕНЕЖ Огнебио Проф 23 кг

Минск, Московский

Антисептик деревозащитный пропиточный марки В 4,7л (Лесохимик)

26.99 р.

Антисептик деревозащитный пропиточный марки В 4,7л (Лесохимик)

Минск, Ленинский

Антисептик Сенеж для древесины

28.10 р.

Антисептик Сенеж для древесины

Минск, Ленинский

Антисептик для древесины Osprey

9.10 р.

Антисептик для древесины Osprey

Минск, Ленинский

Антисептик для древесины ХМ-11 5л (концентрат 1:6)

13.49 р.

Антисептик для древесины ХМ-11 5л (концентрат 1:6)

Минск, Ленинский

Защитно-декоративная пропитка для древесины Любимая дача

14.59 р.

Защитно-декоративная пропитка для древесины Любимая дача

Минск, Ленинский

Пропитка для древесины Drewnochron импрегнат / лакобейц / масло / лак / грунтовка по дереву

19.99 р.

Пропитка для древесины Drewnochron импрегнат / лакобейц / масло / лак / грунтовка по дереву

Минск, Ленинский

Антисептик для древесины Белмастер Био / Антижук / Экобио / Нео / Огнебио

14.99 р.

Антисептик для древесины Белмастер Био / Антижук / Экобио / Нео / Огнебио

Минск, Ленинский

Масло для дерева Парад Белые луга пропитка натуральная (для мебели/бани/разделочных досок)

25.50 р.

Масло для дерева Парад Белые луга пропитка натуральная (для мебели/бани/разделочных досок)

Минск, Ленинский

Масло льняное техническое. 10л, 20л олифа натур 10л

85 р.

Масло льняное техническое. 10л, 20л олифа натур 10л

Минск, Фрунзенский

Огнебиозащита

3 р.

Огнебиозащита

Минск, Заводской

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Масло для дерева FINKA (walnut) 0.75

35 р.

Масло для дерева FINKA (walnut) 0.75

Минск, Фрунзенский

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Огнебиозащита, огнезащита для дерева ОК-ГФ

80 р.

Огнебиозащита, огнезащита для дерева ОК-ГФ

Минск, Московский

Антисептик СЕНЕЖ Ультра 10л

40 р.

Антисептик СЕНЕЖ Ультра 10л

Минск, Московский

Отбеливатель древесины СЕНЕЖ ЭФФО 10кг

55 р.

Отбеливатель древесины СЕНЕЖ ЭФФО 10кг

Минск, Московский

Пропитка для дерева 9л

175 р.

Пропитка для дерева 9л

Минск, Московский

Антисептик для дерева ХМ-11

11.88 р.

Антисептик для дерева ХМ-11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
пропитка для дерева

14.50 р.

пропитка для дерева

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Огнебио проф 23кг Сенеж.

113 р.

Огнебио проф 23кг Сенеж.

Минск, Московский

Лак для бани и сауны термостойкий

16 р.

Лак для бани и сауны термостойкий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Огнебиозащита для древесины 1 Группа

25 р.

Огнебиозащита для древесины 1 Группа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик против грибка и плесени(АНТИПЛЕСЕНЬ) 5л

17 р.

Антисептик против грибка и плесени(АНТИПЛЕСЕНЬ) 5л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик против жуков (Антижук)

16 р.

Антисептик против жуков (Антижук)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отбеливатель древесины готовый состав

7 р.

Отбеливатель древесины готовый состав

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик усиленный невымываемый концентрат 1:10

25 р.

Антисептик усиленный невымываемый концентрат 1:10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
лак яхтный ТМ''Маxima''

38 р.

лак яхтный ТМ''Маxima''

Минск, Октябрьский

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Пропитка для дерева

15 р.

Пропитка для дерева

Минск, Ленинский

Пропитка для дерева льняное масло

15 р.

Пропитка для дерева льняное масло

Минск, Фрунзенский

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Лак Loba 2k

210 р.

Лак Loba 2k

Минск, Фрунзенский

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Пропитка по дереву

40 р.

Пропитка по дереву

Минск, Московский

Антисептик против плесени

5 р.

Антисептик против плесени

Минск, Советский

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Пропитка для сауны 2 бут. НОВЫЕ

15 р.

Пропитка для сауны 2 бут. НОВЫЕ

Минск, Ленинский

Масло с твердым воском saicos Premium Hardwax

140 р.

Масло с твердым воском saicos Premium Hardwax

Минск, Центральный

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Belinka toplasur 6 литров

200 р.

Belinka toplasur 6 литров

Минск, Октябрьский

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Герметик шовный для дерева

45 р.

Герметик шовный для дерева

Минск, Партизанский

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Товары с доставкой от магазинов

Антисептик лессирующий защитно-декоративный

15 р.

Антисептик лессирующий защитно-декоративный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик невымываемый ГОСТ

17 р.

Антисептик невымываемый ГОСТ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Масло для защиты полков в саунах и банях

30 р.

Масло для защиты полков в саунах и банях

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик-грунт для OSB-плит

7 р.

Антисептик-грунт для OSB-плит

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик невымываемый концентрат 1:10

22 р.

Антисептик невымываемый концентрат 1:10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Краска ''Садовичок'' 2 кг

11.35 р.

Краска ''Садовичок'' 2 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитный состав Massive для дерева

19.52 р.

Защитный состав Massive для дерева

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик для дерева ХМ-11

11.88 р.

Антисептик для дерева ХМ-11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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