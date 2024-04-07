Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Деревозащитные средства в Первомайском районе Минска
50 р.
Антисептик сенеж огнебио проф.
Минск, Первомайский
30 р.
Vidaron Лакобейц L06 Американское красное дерево
Минск, Первомайский
35 р.
Антисептик Огнебиозащита
Минск, Первомайский
30 р.
Деревозащитный препарат Сенеж Огнебиопроф
Минск, Первомайский
120 р.
Лазурь для дерева. Грунтовка.
Минск, Первомайский
15 р.
Антисептик лессирующий защитно-декоративный
Минск, Центральный
17 р.
Антисептик невымываемый ГОСТ
Минск, Центральный
30 р.
Масло для защиты полков в саунах и банях
Минск, Центральный
7 р.
Антисептик-грунт для OSB-плит
Минск, Центральный
22 р.
Антисептик невымываемый концентрат 1:10
Минск, Центральный
15 р.
Антисептик для древесины ХМ-11 (концентрат 1:6)
Минск, Октябрьский
8.99 р.
Декоративный антисептик для дерева Сосновый Дом
Минск, Ленинский
25.75 р.
Сенеж Аквадекор тонирующий антисептик с УФ фильтром и воском
Минск, Ленинский
9.60 р.
Защитно-декоративное покрытие для древесины Profiwood Антисептик лаковый 3в1
Минск, Ленинский
11.35 р.
Краска ''Садовичок'' 2 кг
Минск, Центральный
19.52 р.
Защитный состав Massive для дерева
Минск, Центральный
13.99 р.
Антисептик для древесины ДМФ-112 5л (концентрат 1:6) бесцветный
Минск, Ленинский
80 р.
Пропитка огнебиозащитная СЕНЕЖ Огнебио Проф 23 кг
Минск, Московский
26.99 р.
Антисептик деревозащитный пропиточный марки В 4,7л (Лесохимик)
Минск, Ленинский
28.10 р.
Антисептик Сенеж для древесины
Минск, Ленинский
9.10 р.
Антисептик для древесины Osprey
Минск, Ленинский
13.49 р.
Антисептик для древесины ХМ-11 5л (концентрат 1:6)
Минск, Ленинский
14.59 р.
Защитно-декоративная пропитка для древесины Любимая дача
Минск, Ленинский
19.99 р.
Пропитка для древесины Drewnochron импрегнат / лакобейц / масло / лак / грунтовка по дереву
Минск, Ленинский
14.99 р.
Антисептик для древесины Белмастер Био / Антижук / Экобио / Нео / Огнебио
Минск, Ленинский
25.50 р.
Масло для дерева Парад Белые луга пропитка натуральная (для мебели/бани/разделочных досок)
Минск, Ленинский
85 р.
Масло льняное техническое. 10л, 20л олифа натур 10л
Минск, Фрунзенский
3 р.
Огнебиозащита
Минск, Заводской
35 р.
Масло для дерева FINKA (walnut) 0.75
Минск, Фрунзенский
80 р.
Огнебиозащита, огнезащита для дерева ОК-ГФ
Минск, Московский
40 р.
Антисептик СЕНЕЖ Ультра 10л
Минск, Московский
55 р.
Отбеливатель древесины СЕНЕЖ ЭФФО 10кг
Минск, Московский
175 р.
Пропитка для дерева 9л
Минск, Московский
11.88 р.
Антисептик для дерева ХМ-11
Минск, Центральный
14.50 р.
пропитка для дерева
Минск, Московский
113 р.
Огнебио проф 23кг Сенеж.
Минск, Московский
16 р.
Лак для бани и сауны термостойкий
Минск, Центральный
25 р.
Огнебиозащита для древесины 1 Группа
Минск, Центральный
17 р.
Антисептик против грибка и плесени(АНТИПЛЕСЕНЬ) 5л
Минск, Центральный
16 р.
Антисептик против жуков (Антижук)
Минск, Центральный
7 р.
Отбеливатель древесины готовый состав
Минск, Центральный
25 р.
Антисептик усиленный невымываемый концентрат 1:10
Минск, Центральный
38 р.
лак яхтный ТМ''Маxima''
Минск, Октябрьский
15 р.
Пропитка для дерева
Минск, Ленинский
15 р.
Пропитка для дерева льняное масло
Минск, Фрунзенский
210 р.
Лак Loba 2k
Минск, Фрунзенский
40 р.
Пропитка по дереву
Минск, Московский
5 р.
Антисептик против плесени
Минск, Советский
15 р.
Пропитка для сауны 2 бут. НОВЫЕ
Минск, Ленинский
140 р.
Масло с твердым воском saicos Premium Hardwax
Минск, Центральный
200 р.
Belinka toplasur 6 литров
Минск, Октябрьский
45 р.
Герметик шовный для дерева
Минск, Партизанский
Товары с доставкой от магазинов
15 р.
Антисептик лессирующий защитно-декоративный
Минск, Центральный
17 р.
Антисептик невымываемый ГОСТ
Минск, Центральный
30 р.
Масло для защиты полков в саунах и банях
Минск, Центральный
7 р.
Антисептик-грунт для OSB-плит
Минск, Центральный
22 р.
Антисептик невымываемый концентрат 1:10
Минск, Центральный
11.35 р.
Краска ''Садовичок'' 2 кг
Минск, Центральный
19.52 р.
Защитный состав Massive для дерева
Минск, Центральный
11.88 р.
Антисептик для дерева ХМ-11
Минск, Центральный