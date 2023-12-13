Товары от Куфар Маркета
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Бюро находок в Первомайском районе Минска
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Нашёл проездной отдам владельцу
Минск, Первомайский
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Утеряна банковская карта паритетбанка
Минск, Первомайский
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Утеряны ключи
Минск, Первомайский
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Прочее
Минск, Первомайский
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Ключ от автомобиля
Минск, Первомайский
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Подстаканник
Минск, Первомайский
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Утеряно обручальное кольцо
Минск, Первомайский
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Утеряны ключи в микр. Восток
Минск, Первомайский
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Золотая цепочка с серой жемчужиной.Ожерель.Потеря.
Минск, Первомайский
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Найдены Ключи Кузьмы Чорнага 31
Минск, Первомайский
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Ключ, ключи
Минск, Первомайский
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Утеряно удостоверение
Минск, Первомайский
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Утерян кошелек
Минск, Первомайский
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Поляриционный фильтр для советского объектива
Минск, Первомайский
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Найден телефон нот 8 только что нашел
Минск, Первомайский
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Кейс
Минск, Первомайский
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Кейс от наушников Apple AirPods 1 утерян
Минск, Первомайский
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Найден зарядные кейс
Минск, Первомайский
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Потерял браслет
Минск, Первомайский
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Проспект Независимости 164, (рядом с магазином Огн
Минск, Первомайский
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Бьянка Мараис ''Пой, даже если не знаешь слов''
Минск, Первомайский
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Mi band 4
Минск, Первомайский
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Потеряна серьга
Минск, Первомайский
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Телефон Самсунг
Минск, Первомайский