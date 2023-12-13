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Бюро находок в Первомайском районе Минска

Нашёл проездной отдам владельцу

Договорная

Нашёл проездной отдам владельцу

Минск, Первомайский

Договорная

Утеряна банковская карта паритетбанка

Минск, Первомайский

Договорная

Утеряны ключи

Минск, Первомайский

Договорная

Прочее

Минск, Первомайский

Договорная

Ключ от автомобиля

Минск, Первомайский

Подстаканник

Договорная

Подстаканник

Минск, Первомайский

Утеряно обручальное кольцо

Договорная

Утеряно обручальное кольцо

Минск, Первомайский

Договорная

Утеряны ключи в микр. Восток

Минск, Первомайский

Золотая цепочка с серой жемчужиной.Ожерель.Потеря.

Договорная

Золотая цепочка с серой жемчужиной.Ожерель.Потеря.

Минск, Первомайский

Найдены Ключи Кузьмы Чорнага 31

Договорная

Найдены Ключи Кузьмы Чорнага 31

Минск, Первомайский

Ключ, ключи

Договорная

Ключ, ключи

Минск, Первомайский

Договорная

Утеряно удостоверение

Минск, Первомайский

Договорная

Утерян кошелек

Минск, Первомайский

Поляриционный фильтр для советского объектива

Договорная

Поляриционный фильтр для советского объектива

Минск, Первомайский

Найден телефон нот 8 только что нашел

Договорная

Найден телефон нот 8 только что нашел

Минск, Первомайский

Договорная

Кейс

Минск, Первомайский

Кейс от наушников Apple AirPods 1 утерян

Договорная

Кейс от наушников Apple AirPods 1 утерян

Минск, Первомайский

Договорная

Найден зарядные кейс

Минск, Первомайский

Потерял браслет

Договорная

Потерял браслет

Минск, Первомайский

Проспект Независимости 164, (рядом с магазином Огн

Договорная

Проспект Независимости 164, (рядом с магазином Огн

Минск, Первомайский

Бьянка Мараис ''Пой, даже если не знаешь слов''

Договорная

Бьянка Мараис ''Пой, даже если не знаешь слов''

Минск, Первомайский

Договорная

Mi band 4

Минск, Первомайский

Потеряна серьга

Договорная

Потеряна серьга

Минск, Первомайский

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Телефон Самсунг

Минск, Первомайский

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