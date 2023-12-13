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Ремонт и стройка

Бытовки, кунги в Первомайском районе Минска

Бытовка

Договорная

Бытовка

Минск, Первомайский

Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Контейнер морской

5 000 р.

Контейнер морской

Минск, Первомайский

Вагон-бытовка

1 300 р.

Вагон-бытовка

Минск, Первомайский

Бытовка металлическая крепкая ( толстый металл)

3 000 р.

Бытовка металлическая крепкая ( толстый металл)

Минск, Первомайский

Бытовка б-1

1 200 р.

Бытовка б-1

Минск, Первомайский

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Бытовка

5 500 р.

Бытовка

Минск, Первомайский

Бытовой помещение

1 500 р.

Бытовой помещение

Минск, Первомайский

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Кунг (вагончик)

2 900 р.

Кунг (вагончик)

Минск, Первомайский

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Контейнер 5 фут

1 500 р.

Контейнер 5 фут

Минск, Первомайский

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Строительная бытовка

900 р.

Строительная бытовка

Минск, Первомайский

Кунг-бытовка

1 000 р.

Кунг-бытовка

Минск, Первомайский

склад/контейнер

9 000 р.

склад/контейнер

Минск, Первомайский

Морской контейнер 40-футовый - бытовка, дача

7 450 р.

Морской контейнер 40-футовый - бытовка, дача

Минск, Первомайский

Контейнер, дом,дача

17 500 р.

Контейнер, дом,дача

Минск, Первомайский

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Бытовка

2 500 р.

Бытовка

Минск, Первомайский

Бытовка строительная

500 р.

Бытовка строительная

Минск, Первомайский

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КУНГ

1 000 р.

КУНГ

Минск, Первомайский

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Бытовка,сарай,хозблок

1 950 р.

Бытовка,сарай,хозблок

Минск, Первомайский

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бытовка

4 750 р.

бытовка

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Морской контейнер 12,2м 29,28м2

5 800 р.

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Онлайн-заказ

5 119.38 р.

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Морской контейнер 20ф6метров

3 700 р.

Морской контейнер 20ф6метров

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

1 050 р.

Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

Гомель

Доставка по Беларуси
Бытовое помещение

1 500 р.

Бытовое помещение

Гомель

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