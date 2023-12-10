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МебельТумбы, буфеты

Буфеты для кухни в Первомайском районе Минска

Стойка барная + витрина + шкаф

1 200 р.

Стойка барная + витрина + шкаф

Минск, Первомайский

Шкаф/буфет

Бесплатно

Шкаф/буфет

Минск, Первомайский

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Бар барная стойка подвесная полка

149.99 р.

Бар барная стойка подвесная полка

Минск, Первомайский

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Тумба

150 р.

Тумба

Минск, Фрунзенский

Буфет стеклянный

300 р.

Буфет стеклянный

Минск, Фрунзенский

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Полка ПЛК 500

Онлайн-заказ

28 р.

Полка ПЛК 500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Буфет антикварный

Договорная

Буфет антикварный

Минск, Октябрьский

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Буфет

Бесплатно

Буфет

Минск, Центральный

сервант-буфет 50-х -- 60-х годов прошлого века

500 р.

сервант-буфет 50-х -- 60-х годов прошлого века

Минск, Октябрьский

Мебель

10 р.

Мебель

Минск, Московский

Комплект мебели.

14 900 р.

Комплект мебели.

Минск, Центральный

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Витрина буфет старинный

250 р.

Витрина буфет старинный

Минск, Октябрьский

Тумба бар времён СССР

35 р.

Тумба бар времён СССР

Минск, Центральный

Буфет-сервант

1 299.99 р.

Буфет-сервант

Минск, Московский

Шкаф-буфет

50 р.

Шкаф-буфет

Минск, Заводской

Антикварная витрина. Старинный буфет.

Договорная

Антикварная витрина. Старинный буфет.

Минск, Фрунзенский

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Шкаф-буфет в дар

Бесплатно

Шкаф-буфет в дар

Минск, Московский

Буфет. Массив. Навесная часть и тумба

460 р.

Буфет. Массив. Навесная часть и тумба

Минск, Фрунзенский

Буфет винтаж Венгрия

Договорная

Буфет винтаж Венгрия

Минск, Фрунзенский

Трюмо, времен СССР.

10 р.

Трюмо, времен СССР.

Минск, Фрунзенский

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Шкаф Буфет

1 500 р.

Шкаф Буфет

Минск, Октябрьский

Тумба для кухни из ЛДСП Egger дуб Галифакс

450 р.

Тумба для кухни из ЛДСП Egger дуб Галифакс

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Полка ПЛК 500

Онлайн-заказ

28 р.

Полка ПЛК 500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Буфет Меркурий МД 615

619 р.

Буфет Меркурий МД 615

Могилев

Доставка по Беларуси
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