Бизнес в сфере услуг в Первомайском районе Минска
200 р.
Ликвидация ООО, ЧУП за 3 дня
Минск, Первомайский
1 200 р.
Продается ООО, минск, центр, бухгалтерские услуги.
Минск, Первомайский
4 000 р.
Готовый бизнесс
Минск, Первомайский
42 000 р.
Бизнес по реставрации деревянной мебели
Минск, Первомайский
Договорная
Продажа салона красоты
Минск, Первомайский
99 000 р.
Прибыльный бизнес в логистике
Минск, Первомайский
8 000 р.
Продам сайт: Служба ухода за могилами в Минске
Минск, Первомайский
5 000 р.
Служба переездов, услуги грузчиков в Минске
Минск, Первомайский
30 146.35 р.
Продам OZON в Валерьяново
Минск, Первомайский
1 500 р.
Продается ООО
Минск, Первомайский
34 000 р.
Продам полимерное производство по покраске дисков
Минск, Первомайский
4 000 р.
Готовый бизнес
Минск, Первомайский
26 500 р.
Действующая студия красоты
Минск, Первомайский
4 000 р.
Студия отбеливания
Минск, Первомайский
9 950 р.
Готовый рабочий бизнес: полимерная покраска
Минск, Первомайский
1 100 р.
Продажа караоке машин
Минск, Первомайский
25 р.
Аренда места для парикмахера
Минск, Первомайский
3 800 р.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ЭКРАНОВ СМАРТФ
Минск, Первомайский
1 200 р.
Продается ООО (Минск, центр, бухгалтерские услуги)
Минск, Первомайский
56 000 р.
ПРОДАМ БИЗНЕС - РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ, ДОХОД ОТ 10000
Минск, Фрунзенский
20 000 р.
Фотостудия
Минск, Советский
19 500 р.
Продам готовый бизнес (коворкинг) в Минске.
Минск, Центральный
340 000 р.
Продается фирма по продаже памятников или открою д
Минск, Центральный
Договорная
Готовый бизнес. Распродажа. Платья family look
Минск, Фрунзенский
35 000 р.
Студия фитнеса
Минск, Центральный
17 413 р.
ДЛЯ ВАС - ЛОМБАРД. ХОРОШИЙ БИЗНЕС
Минск, Московский
8 000 р.
Продается бизнес, маникюрный кабинет
Минск, Московский
80 000 р.
Готовый бизнес/Сеть гостиничных апартаментов
Минск, Центральный
Договорная
Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов
Минск, Октябрьский
15 900 р.
Клининговая компания
Минск, Московский
20 р.
Сдам в аренду место.
Минск, Заводской
52 239 р.
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Минск, Фрунзенский
Договорная
КОВОРКИНГ /аренда
Минск, Московский
6 900 р.
Мастерская по ремонту обуви
Минск, Октябрьский
110 810 р.
БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ДОСТАВКА ЦВЕТОВ
Минск, Фрунзенский
1 995 р.
Кофейни Мобильные
Минск, Центральный
700 р.
НОВЫЙ Офисный стул с подголовником Sitzone
Минск, Фрунзенский
Договорная
Напарника-компаньона в мастерскую приглашаю
Минск, Центральный
70 000 р.
ЧУП с мастерскими на Комсомольской (не агентство)
Минск, Центральный
8 500 р.
Кофейня самообслуживания
Минск, Центральный
Договорная
Куплю готовый бизнес: кофейню, мини-кафе
Минск, Фрунзенский
14 000 р.
Неил бар (Ногтевая студия)
Минск, Заводской
1 900 р.
Продам готовый бизнес по воздушным шарам
Минск, Центральный
46 690 р.
Продам готовый бизнес
Минск, Заводской
14 000 р.
Изготовление ключей,ремонт,мастерская
Минск, Фрунзенский
18 996 р.
МЕДИЦИНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Минск, Фрунзенский
1 583 р.
Прямые инвестиции, от 3% в месяц
Минск, Фрунзенский
80 000 р.
Детский центр
Минск, Октябрьский
340 000 р.
Ветеринарная клиника/амбулатория
Минск, Московский
42 741 р.
2 АТЕЛЬЕ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ
Минск, Фрунзенский
160 000 р.
Стационар *Продажа бизнеса по уходу за пожилыми лю
Минск, Центральный
193 200 р.
Бизнес, Прачечная, Химчистка
Минск, Партизанский
499 р.
Продаются домены для сайта по скважинам
Минск, Центральный
1 999 р.
Продаются домены: arenda-bani.by и аренда-бани.бел
Минск, Московский
9 500 р.
Продам мастерскую по изготовлению ключей
Минск, Заводской
190 р.
Сайты для самозанятых, ИП, ООО.
Минск, Центральный