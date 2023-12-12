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Бинокли и телескопы в Первомайском районе Минска

Телескоп Sky-Waicher BK 709 EQ1

500 р.

Телескоп Sky-Waicher BK 709 EQ1

Минск, Первомайский

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Бинокль Carl Zeiss Jena 8x30 Deltrintem 1Q (а.45-037748)

299 р.

Бинокль Carl Zeiss Jena 8x30 Deltrintem 1Q (а.45-037748)

Минск, Первомайский

Доставка
телескоп

1 600 р.

телескоп

Минск, Первомайский

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Бинокль AW-97 20X50 в ударопрочном корпусе туристический для охоты и рыбалки

78 р.

Бинокль AW-97 20X50 в ударопрочном корпусе туристический для охоты и рыбалки

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Очки бинокль ночного видения Gals PG 21 (а.45-037101)

1 599 р.

Очки бинокль ночного видения Gals PG 21 (а.45-037101)

Минск, Первомайский

Доставка
Бинокль

190 р.

Бинокль

Минск, Первомайский

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Бинокль 20x60 БПЦ Tento Новый СССР

999 р.

Бинокль 20x60 БПЦ Tento Новый СССР

Минск, Первомайский

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Монокуляр

250 р.

Монокуляр

Минск, Первомайский

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Телескоп Meade Polaris 114

750 р.

Телескоп Meade Polaris 114

Минск, Первомайский

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Бинокль

100 р.

Бинокль

Минск, Первомайский

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Подзорная труба

150 р.

Подзорная труба

Минск, Первомайский

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Бинокль tasco 10x25

39.99 р.

Бинокль tasco 10x25

Минск, Первомайский

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Подзорная труба Турист-4 10х30.

60 р.

Подзорная труба Турист-4 10х30.

Минск, Первомайский

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Зрительная труба Veber Snipe 12-36х50 GR Zoom

110 р.

Зрительная труба Veber Snipe 12-36х50 GR Zoom

Минск, Первомайский

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Бинокль театральный довоенный СССР

180 р.

Бинокль театральный довоенный СССР

Минск, Первомайский

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Телескоп Celestron NexStar 127 SLT

2 390 р.

Телескоп Celestron NexStar 127 SLT

Минск, Первомайский

Телескоп Meade Infinity 70

500 р.

Телескоп Meade Infinity 70

Минск, Первомайский

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Для микроскопа

5 р.

Для микроскопа

Минск, Первомайский

Бинокль театральный ссср

50 р.

Бинокль театральный ссср

Минск, Первомайский

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Телескоп детский

10 р.

Телескоп детский

Минск, Первомайский

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Бинокль новый театральный сувенирный

50 р.

Бинокль новый театральный сувенирный

Минск, Первомайский

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Телескоп Sky-Watcher BK DOB 6'' (150/1200)

1 600 р.

Телескоп Sky-Watcher BK DOB 6'' (150/1200)

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

65 р.

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Онлайн-заказ

185.65 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Konus Basic 8x21

Онлайн-заказ

75.50 р.

Бинокль Konus Basic 8x21

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Онлайн-заказ

75 р.

Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

29 р.

Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

Витебск

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Онлайн-заказ

169 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

64.90 р.

Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

187.90 р.

Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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