logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииЭлектроника
Аудиотехника
Беспроводные и портативные колонки
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
ЭлектроникаАудиотехника

Портативные колонки в Первомайском районе Минска

Умная колонка Алиса Яндекс Станция Мини с часами
vip

240 р.

Умная колонка Алиса Яндекс Станция Мини с часами

Минск, Первомайский

Доставка
Колонка BLUETOOTH, 30 см IKEA ENEBY ИКЕА ЭНЭБИ

165 р.

Колонка BLUETOOTH, 30 см IKEA ENEBY ИКЕА ЭНЭБИ

Минск, Первомайский

badge-icon
ХИТ 2023 года-Мощная акустическая система портативная блютуз колонка ZQS-8210

199 р.

ХИТ 2023 года-Мощная акустическая система портативная блютуз колонка ZQS-8210

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Яндекс станция, колонка, Алиса , лайт

50 р.

Яндекс станция, колонка, Алиса , лайт

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Портативная колонка Wheatty

30 р.

Портативная колонка Wheatty

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Колонка Алиса мини станция

249 р.

Колонка Алиса мини станция

Минск, Первомайский

badge-icon
Колонка для вечеринок

160 р.

Колонка для вечеринок

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Беспроводная колонка SVEN PS-420

45 р.

Беспроводная колонка SVEN PS-420

Минск, Первомайский

Умная колонка Яндекс Станция Лайт (чили)

135 р.

Умная колонка Яндекс Станция Лайт (чили)

Минск, Первомайский

Аудиосистема LG X-Boom ON44DK с караоке

508 р.

Аудиосистема LG X-Boom ON44DK с караоке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Lg ON99

1 450 р.

Lg ON99

Минск, Первомайский

badge-icon
Умная колонка

270 р.

Умная колонка

Минск, Первомайский

badge-icon
Беспроводная колонка Bose SoundLink Revolve II

329 р.

Беспроводная колонка Bose SoundLink Revolve II

Минск, Первомайский

Беспроводная колонка JBL Pulse 5

479 р.

Беспроводная колонка JBL Pulse 5

Минск, Первомайский

Колонка Forza 443-016 беспроводная со светомузыкой

59 р.

Колонка Forza 443-016 беспроводная со светомузыкой

Минск, Первомайский

Колонка для вечеринок JBL Partybox 310 (без микрофона)

1 319 р.

Колонка для вечеринок JBL Partybox 310 (без микрофона)

Минск, Первомайский

Умная колонка Яндекс Станция 2 (антрацит) +Умная розетка Яндекс YNDX-0007+Умный пульт ДУ Яндекс YNDX

479 р.

Умная колонка Яндекс Станция 2 (антрацит) +Умная розетка Яндекс YNDX-0007+Умный пульт ДУ Яндекс YNDX

Минск, Первомайский

Колонка Borofone BR25 (Арт. 6/231601)

30.91 р.

Колонка Borofone BR25 (Арт. 6/231601)

Минск, Первомайский

SVEN PS-370 40watt

160 р.

SVEN PS-370 40watt

Минск, Первомайский

Яндекс колонка

250 р.

Яндекс колонка

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Проигрыватель музыкальный автомат мини Auna Arizona Jukebox

147 р.

Проигрыватель музыкальный автомат мини Auna Arizona Jukebox

Минск, Первомайский

Стерео проигрыватель Auna Stereo Sonic DAB+

156 р.

Стерео проигрыватель Auna Stereo Sonic DAB+

Минск, Первомайский

Портативная колонка Xiaomi Mi Outdoor Speaker (MDZ-36-DB) (а. 45-038696)

99 р.

Портативная колонка Xiaomi Mi Outdoor Speaker (MDZ-36-DB) (а. 45-038696)

Минск, Первомайский

Доставка
Беспроводная портативная аудиосистема блютуз колонка BT SPEAKER ZQS-6212

115 р.

Беспроводная портативная аудиосистема блютуз колонка BT SPEAKER ZQS-6212

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Google Nest Audio умная колонка

490 р.

Google Nest Audio умная колонка

Минск, Первомайский

badge-icon
JBL PartyBox 310

Договорная

JBL PartyBox 310

Минск, Первомайский

Колонка Amazon echo (1 поколение)

100 р.

Колонка Amazon echo (1 поколение)

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Колонка из набора Xiaomi Mi Bluetooth Speaker

40 р.

Колонка из набора Xiaomi Mi Bluetooth Speaker

Минск, Первомайский

badge-icon
Караоке система( NDR 7022 аудио тележка караоке )

1 500 р.

Караоке система( NDR 7022 аудио тележка караоке )

Минск, Первомайский

badge-icon
Яндекс станция лайт

130 р.

Яндекс станция лайт

Минск, Первомайский

Колонка

30 р.

Колонка

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Колонки

30 р.

Колонки

Минск, Первомайский

badge-icon
Умная колонка Яндекс Станция Лайт

188 р.

Умная колонка Яндекс Станция Лайт

Минск, Первомайский

Колонка Boombox Jbl, оригинал бумбокс

650 р.

Колонка Boombox Jbl, оригинал бумбокс

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Jbl partybox 110

980 р.

Jbl partybox 110

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Мощная акустическая система портативная блютуз колонка BT SPEAKER ZQS-6201

155 р.

Мощная акустическая система портативная блютуз колонка BT SPEAKER ZQS-6201

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Портативная колонка 4в1 светодиодный светильник ночник будильник с часами и MP3-плеер MUSKY DY28

98 р.

Портативная колонка 4в1 светодиодный светильник ночник будильник с часами и MP3-плеер MUSKY DY28

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Defender rage 50вт

160 р.

Defender rage 50вт

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Умная колонка Алиса Яндекс Станция Мини с часами
vip

240 р.

Умная колонка Алиса Яндекс Станция Мини с часами

Минск, Первомайский

Доставка
Беспроводная колонка JBL Flip 5 (черный)

179 р.

Беспроводная колонка JBL Flip 5 (черный)

Минск, Первомайский

Defender boomer 60вт

220 р.

Defender boomer 60вт

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Портативная колонка

10 р.

Портативная колонка

Минск, Первомайский

badge-icon
Блютус колонка Sony MHC-V71D

1 600 р.

Блютус колонка Sony MHC-V71D

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Колонка беспроводная Soundstream Hopper 5 Plus

90 р.

Колонка беспроводная Soundstream Hopper 5 Plus

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

ХИТ 2023 года-Мощная акустическая система портативная блютуз колонка ZQS-8210

199 р.

ХИТ 2023 года-Мощная акустическая система портативная блютуз колонка ZQS-8210

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Портативная мощная колонка BT Speaker ZQS-8210 радио, караоке, цветомузыка

199 р.

Портативная мощная колонка BT Speaker ZQS-8210 радио, караоке, цветомузыка

Витебск

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Nakatomi FS-10

Онлайн-заказ

88.17 р.

Беспроводная колонка Nakatomi FS-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Jet.A PBS-100 (камуфляж)

Онлайн-заказ

78.17 р.

Беспроводная колонка Jet.A PBS-100 (камуфляж)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Jet.A PBS-100 (красный)

Онлайн-заказ

78.21 р.

Беспроводная колонка Jet.A PBS-100 (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Philips BT3900W/00

Онлайн-заказ

76.40 р.

Беспроводная колонка Philips BT3900W/00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка SmartBuy Boom SBS-4000

Онлайн-заказ

84.26 р.

Беспроводная колонка SmartBuy Boom SBS-4000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Soundmax SM-PS5011B

Онлайн-заказ

85.71 р.

Беспроводная колонка Soundmax SM-PS5011B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
АудиотехникаCDMP3-плеерыАкустика Hi-Fi и Hi-EndБеспроводные и портативные колонкиКабели и адаптерыМикрофоныМузыкальные центрыСделано в СССРРадиоприемникиРадиодеталиУсилители и ресиверыАксессуары для аудиоПрочее
НаушникиВнутриканальныеВкладышиНакладныеПолноразмерные
ТВ и видеотехникаТелевизорыВидео, DVD и Blu-ray плеерыВидеокамерыПроекторыСпутниковые ресиверыТВ-тюнерыАксессуары для ТВ и видеоПрочее
Фототехника и оптикаФотоаппаратыОбъективыВспышки, лампыШтативыБинокли и телескопыАксессуары для фототехникиПрочее
Игры и приставкиГеймпадыИгры для приставок, подписки, кодыПриставкиКомпьютерные игрыОчки VRРулиЗапчасти, аксессуарыПрочее
Безопасность и умный домВидеонаблюдениеДомофоны, вызывные панелиСистема умный домСигнализации и извещателиПрочее