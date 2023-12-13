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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Бандажи в Первомайском районе Минска

Пояс эластичный шерстяной N3

5 р.

Пояс эластичный шерстяной N3

Минск, Первомайский

Корсет

40 р.

Корсет

Минск, Первомайский

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Бандаж на коленный сустав новый

Договорная

Бандаж на коленный сустав новый

Минск, Первомайский

Фиксатор коленного сустава новый

10 р.

Фиксатор коленного сустава новый

Минск, Первомайский

Бандаж послеоперационный

10 р.

Бандаж послеоперационный

Минск, Первомайский

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Плечевой Бандаж

50 р.

Плечевой Бандаж

Минск, Первомайский

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Корсет для спины

20 р.

Корсет для спины

Минск, Первомайский

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Бандаж на коленный сустав

75 р.

Бандаж на коленный сустав

Минск, Первомайский

Бандаж, фиксирующий коленный

40 р.

Бандаж, фиксирующий коленный

Минск, Первомайский

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Бандаж (корсет) для спины

30 р.

Бандаж (корсет) для спины

Минск, Первомайский

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Воротник Шанца

5 р.

Воротник Шанца

Минск, Первомайский

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Реклинатор корректор осанки Orlett

40 р.

Реклинатор корректор осанки Orlett

Минск, Первомайский

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Бандаж

25 р.

Бандаж

Минск, Первомайский

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Бандаж

40 р.

Бандаж

Минск, Первомайский

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Корсет ортопедический пояснично-крестцовый Antar

80 р.

Корсет ортопедический пояснично-крестцовый Antar

Минск, Первомайский

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Корректор осанки детский номер 2

5 р.

Корректор осанки детский номер 2

Минск, Первомайский

Бандаж L96-109

50 р.

Бандаж L96-109

Минск, Первомайский

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Корректор осанки.

7 р.

Корректор осанки.

Минск, Первомайский

Комплект бандажей для беременной

60 р.

Комплект бандажей для беременной

Минск, Первомайский

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Бандаж для беременных, размер М

40 р.

Бандаж для беременных, размер М

Минск, Первомайский

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Бандаж

10 р.

Бандаж

Минск, Первомайский

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ТРИКОТАЖНЫЕ ФИКСАТОРЫ ЛОДЫЖКИ

4 р.

ТРИКОТАЖНЫЕ ФИКСАТОРЫ ЛОДЫЖКИ

Минск, Первомайский

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Пояс для спины новый черный

35 р.

Пояс для спины новый черный

Минск, Первомайский

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Бондаж для беременных / послеродовой

10 р.

Бондаж для беременных / послеродовой

Минск, Первомайский

Корректор осанки Oppo

20 р.

Корректор осанки Oppo

Минск, Первомайский

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Бандаж послеоперационый

25 р.

Бандаж послеоперационый

Минск, Первомайский

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Бандаж фиксирующий коленный

20 р.

Бандаж фиксирующий коленный

Минск, Первомайский

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Бандаж

50 р.

Бандаж

Минск, Первомайский

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Бандаж

15 р.

Бандаж

Минск, Первомайский

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Корсет ортопедический размер XL

35 р.

Корсет ортопедический размер XL

Минск, Первомайский

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Бандаж для беременных и после родов

15 р.

Бандаж для беременных и после родов

Минск, Первомайский

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Бандаж послеоперационный для стомы

20 р.

Бандаж послеоперационный для стомы

Минск, Первомайский

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Бандаж для беременных польза #2

15 р.

Бандаж для беременных польза #2

Минск, Первомайский

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Бандаж

35 р.

Бандаж

Минск, Первомайский

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ДЕТСКИЙ БАНДАЖ НА ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ (ШИНА ФРЕЙК

30 р.

ДЕТСКИЙ БАНДАЖ НА ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ (ШИНА ФРЕЙК

Минск, Первомайский

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Детский корсет реклинатор orlett

100 р.

Детский корсет реклинатор orlett

Минск, Первомайский

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Бандаж шейный Orlett

15 р.

Бандаж шейный Orlett

Минск, Первомайский

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Бандаж

15 р.

Бандаж

Минск, Первомайский

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Корсет при сколиозе

10 р.

Корсет при сколиозе

Минск, Первомайский

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Бесплатно Шина Фрейка(Аюрведа) для малышей

Бесплатно

Бесплатно Шина Фрейка(Аюрведа) для малышей

Минск, Первомайский

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Стремена Павлика

80 р.

Стремена Павлика

Минск, Первомайский

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Бандаж послеоперационный

25 р.

Бандаж послеоперационный

Минск, Первомайский

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Бандаж ORLETT AB -309

80 р.

Бандаж ORLETT AB -309

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

Бандаж для лица.

4.50 р.

Бандаж для лица.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

14.90 р.

Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка отводящая (абдукционная)

120 р.

Подушка отводящая (абдукционная)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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