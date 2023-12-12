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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Первомайском районе Минска

Сушилка для рук автомат

Договорная

Сушилка для рук автомат

Минск, Первомайский

Трап с решеткой из нержавеющей стали MCH 420 XL

40 р.

Трап с решеткой из нержавеющей стали MCH 420 XL

Минск, Первомайский

Набор дозаторов для жидкого мыла и стакан для зубн

15 р.

Набор дозаторов для жидкого мыла и стакан для зубн

Минск, Первомайский

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Штора для ванной комнаты

15 р.

Штора для ванной комнаты

Минск, Первомайский

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Шторка в ванную, занавеска для душа новая

15 р.

Шторка в ванную, занавеска для душа новая

Минск, Первомайский

Держатель для полотенец

23 р.

Держатель для полотенец

Минск, Первомайский

Шпатели для герметика. Уголки для силикона

1 р.

Шпатели для герметика. Уголки для силикона

Минск, Первомайский

технический люк

5 р.

технический люк

Минск, Первомайский

Полка-столик для Ванной

60 р.

Полка-столик для Ванной

Минск, Первомайский

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Поручень для ванны Hansgrohe

310 р.

Поручень для ванны Hansgrohe

Минск, Первомайский

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Держатель для зубных щеток

28 р.

Держатель для зубных щеток

Минск, Первомайский

Железный люк

15 р.

Железный люк

Минск, Первомайский

Дозатор

10 р.

Дозатор

Минск, Первомайский

Штора

250 р.

Штора

Минск, Первомайский

Мыльница настенная хромированная

5 р.

Мыльница настенная хромированная

Минск, Первомайский

Кольца для крепления шторки для душа Новые

5 р.

Кольца для крепления шторки для душа Новые

Минск, Первомайский

Вешалка для полотенец производство Польша

25 р.

Вешалка для полотенец производство Польша

Минск, Первомайский

Держатель БРОНЬ

10 р.

Держатель БРОНЬ

Минск, Первомайский

Мыльница ''Готик'' на 3д принтере

10 р.

Мыльница ''Готик'' на 3д принтере

Минск, Первомайский

Продаётся умывальник со смесителем +375291469174

80 р.

Продаётся умывальник со смесителем +375291469174

Минск, Первомайский

Новая угловая полка в ванную

50 р.

Новая угловая полка в ванную

Минск, Первомайский

Стекло. Перегородка в ванную.

130 р.

Стекло. Перегородка в ванную.

Минск, Первомайский

Карниз для ванной

10 р.

Карниз для ванной

Минск, Первомайский

Штора в ванную для душа

40 р.

Штора в ванную для душа

Минск, Первомайский

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Держатель для душа в ванную

5 р.

Держатель для душа в ванную

Минск, Первомайский

Держатель для душа

2 р.

Держатель для душа

Минск, Первомайский

Дозатор диспенсер для мыла

5 р.

Дозатор диспенсер для мыла

Минск, Первомайский

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НОВЫЙ Дозатор для жидкого мыла Kaiser

50 р.

НОВЫЙ Дозатор для жидкого мыла Kaiser

Минск, Первомайский

Шторка для ванной

4 р.

Шторка для ванной

Минск, Первомайский

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клапан для умывальника klic-klac рубинет

25 р.

клапан для умывальника klic-klac рубинет

Минск, Первомайский

Держатель для полотенец Германия

35 р.

Держатель для полотенец Германия

Минск, Первомайский

Шкафчик с зеркалом

100 р.

Шкафчик с зеркалом

Минск, Первомайский

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Держатель для полотенца хромированный

19 р.

Держатель для полотенца хромированный

Минск, Первомайский

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Держатель для туалетной бумаги хромированный

19 р.

Держатель для туалетной бумаги хромированный

Минск, Первомайский

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Мыльница

20 р.

Мыльница

Минск, Первомайский

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Полочка для ванной, новая

25 р.

Полочка для ванной, новая

Минск, Первомайский

Держатель для полотенец

22 р.

Держатель для полотенец

Минск, Первомайский

Держатель с крепежами

3 р.

Держатель с крепежами

Минск, Первомайский

Полка Wangel для ванной комнаты / душевой чёрная м

50 р.

Полка Wangel для ванной комнаты / душевой чёрная м

Минск, Первомайский

Стакан для зубных щёток

5 р.

Стакан для зубных щёток

Минск, Первомайский

Держатель для туалетной бумаги

65 р.

Держатель для туалетной бумаги

Минск, Первомайский

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Ремкомплект для ванны

20 р.

Ремкомплект для ванны

Минск, Первомайский

Мебельные ножки

5 р.

Мебельные ножки

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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