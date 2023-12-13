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Аксессуары для ТВ и видео
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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Аксессуары для ТВ и видео в Первомайском районе Минска

Кронштейн для телевизора GS m156

100 р.

Кронштейн для телевизора GS m156

Минск, Первомайский

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Кабель телевизионный (цена за всё)

10 р.

Кабель телевизионный (цена за всё)

Минск, Первомайский

Защитный экран на телевизор

Договорная

Защитный экран на телевизор

Минск, Первомайский

HDMI кабель 5 метров 5м

10 р.

HDMI кабель 5 метров 5м

Минск, Первомайский

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Кронштейн под телевизор

10 р.

Кронштейн под телевизор

Минск, Первомайский

Очки 3D

15 р.

Очки 3D

Минск, Первомайский

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ТВ - приставка

20 р.

ТВ - приставка

Минск, Первомайский

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Кронштейн крепления тв

50 р.

Кронштейн крепления тв

Минск, Первомайский

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Пульт к ТВ-приставке HARPER б/у

10 р.

Пульт к ТВ-приставке HARPER б/у

Минск, Первомайский

Кронштейн MasterKron PLN08-22T

25 р.

Кронштейн MasterKron PLN08-22T

Минск, Первомайский

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ИК-удлинитель Samsung BN96-26652A для телевизора

3 р.

ИК-удлинитель Samsung BN96-26652A для телевизора

Минск, Первомайский

Аккумулятор SJCAM. Новый

35 р.

Аккумулятор SJCAM. Новый

Минск, Первомайский

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Полка подвесная под телевизор

30 р.

Полка подвесная под телевизор

Минск, Первомайский

антенны телевизионные

20 р.

антенны телевизионные

Минск, Первомайский

Кронштейн

60 р.

Кронштейн

Минск, Первомайский

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Крепление потолочное к телевизору

5 р.

Крепление потолочное к телевизору

Минск, Первомайский

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Кронштейн для телевизора

20 р.

Кронштейн для телевизора

Минск, Первомайский

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Телеспуск с F-коннекторами на концах

20 р.

Телеспуск с F-коннекторами на концах

Минск, Первомайский

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Harman Kardon Citation 300

2 400 р.

Harman Kardon Citation 300

Минск, Первомайский

Подставка настенная

30 р.

Подставка настенная

Минск, Первомайский

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Кабель-переходник S-video - Component-video

3 р.

Кабель-переходник S-video - Component-video

Минск, Первомайский

Подвесная полка Vogel's под телевизор

32 р.

Подвесная полка Vogel's под телевизор

Минск, Первомайский

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Кабель HDMI Ultra 8k 1,5 m

15 р.

Кабель HDMI Ultra 8k 1,5 m

Минск, Первомайский

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Пульт RC802NU для ТВ TCL

20 р.

Пульт RC802NU для ТВ TCL

Минск, Первомайский

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Смарт пульт RC902V для ТВ TCL

40 р.

Смарт пульт RC902V для ТВ TCL

Минск, Первомайский

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Акустическая система центрального канала Infinity

650 р.

Акустическая система центрального канала Infinity

Минск, Первомайский

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Блок питания(адаптер) 19,5V 60W телевизора Sony

35 р.

Блок питания(адаптер) 19,5V 60W телевизора Sony

Минск, Первомайский

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Антенна рожковая.

10 р.

Антенна рожковая.

Минск, Первомайский

Пульт ZALA

10 р.

Пульт ZALA

Минск, Первомайский

Антенна BBK

45 р.

Антенна BBK

Минск, Первомайский

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Google Chromecast 4k android TV приставка

260 р.

Google Chromecast 4k android TV приставка

Минск, Первомайский

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Универсальный пульт Logitech Harmony One

35 р.

Универсальный пульт Logitech Harmony One

Минск, Первомайский

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Кронштейн

40 р.

Кронштейн

Минск, Первомайский

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3D очки

30 р.

3D очки

Минск, Первомайский

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Кабель hdmi-hdmi, 1,8метра, новый, не пригодился.

10 р.

Кабель hdmi-hdmi, 1,8метра, новый, не пригодился.

Минск, Первомайский

Скарт-кабель с декодером

23 р.

Скарт-кабель с декодером

Минск, Первомайский

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Кронштейн потолочный для ТВ или монитора

50 р.

Кронштейн потолочный для ТВ или монитора

Минск, Первомайский

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Скарт-кабель S-video + audio TRS

23 р.

Скарт-кабель S-video + audio TRS

Минск, Первомайский

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Беспроводной TV-адаптер (WiFi-ресивер) Chromecast

45 р.

Беспроводной TV-адаптер (WiFi-ресивер) Chromecast

Минск, Первомайский

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Кронштейн для телевизора

40 р.

Кронштейн для телевизора

Минск, Первомайский

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Кронштейн

15 р.

Кронштейн

Минск, Первомайский

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Антенны для тв и радио.

7.50 р.

Антенны для тв и радио.

Минск, Первомайский

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Пульт ДУ. Новый , универсальный

10 р.

Пульт ДУ. Новый , универсальный

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

Кронштейн Holder LCD-5520 (белый)

Онлайн-заказ

72.52 р.

Кронштейн Holder LCD-5520 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн KROMAX DIX-22 (черный)

Онлайн-заказ

82.25 р.

Кронштейн KROMAX DIX-22 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн HOLDER LCD-T6606-B

Онлайн-заказ

75.82 р.

Кронштейн HOLDER LCD-T6606-B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн Maclean MC-759 (черный)

Онлайн-заказ

78.69 р.

Кронштейн Maclean MC-759 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн CACTUS CS-VM-PR01-BK

Онлайн-заказ

76.12 р.

Кронштейн CACTUS CS-VM-PR01-BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн CACTUS CS-VM-PR01-AL

Онлайн-заказ

81.22 р.

Кронштейн CACTUS CS-VM-PR01-AL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн KROMAX OFFICE-1 Dark grey

Онлайн-заказ

80.59 р.

Кронштейн KROMAX OFFICE-1 Dark grey

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн Hama H-118103 (черный, 32-65 дюймов)

Онлайн-заказ

57.55 р.

Кронштейн Hama H-118103 (черный, 32-65 дюймов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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