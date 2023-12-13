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Товары от Куфар Маркета
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Аксессуары для колясок в Первомайском районе Минска
65 р.
Новые Термо конверт в коляску санки
300 р.
Конверт-Муфта Elodie Details
15 р.
Муфта-варежки для коляски из овечьей шерсти
79 р.
Конверт в коляску Esspero
5 р.
Дождевик на коляску
100 р.
Зимний конверт Leokid и варежки
80 р.
Конверт в коляску/ шерсть
80 р.
Конверт меховой Zaffiro в детскую коляску
15 р.
Зимний чехол в коляску или санки
50 р.
Чехол на коляску
50 р.
Адаптеры bugaboo
20 р.
Муфты для коляски
30 р.
Чехол- конверт
170 р.
Зимний кит Stokke
110 р.
Конверт зимний Leokid
20 р.
Чехол от дождя и снега на детскую коляску
100 р.
Адаптеры на коляску Bumbleride Indie Twin
200 р.
Футмуф Bugaboo
10 р.
Подстаканник для коляски Peg-Perego
80 р.
Конверт в коляску для малышей Baby mam
30 р.
Дождевик на коляску
65 р.
Дождевики CYBEX PRIAM
50 р.
Муфта для рук для детской коляски и санок.
7 р.
Защита на бампер
24 р.
Конверт в прогулочную коляску
15 р.
Муфта на коляску
35 р.
Теплый матрасик в коляску
300 р.
Starter pack Mima xari ( sandy beige )
Договорная
Конверт в коляску,санки и муфты пух
30 р.
Дождевик для колясок Espiro Wave и Espiro Coco
50 р.
Чехол на зиму +варежки, 0-6мес.
25 р.
Колеса, корзина, люлька, прогулка, сумка
Договорная
покрывало и накидка от дождя для коляски Valco
10 р.
Муфта на коляску
20 р.
Накидка-чехол для коляски зимний
35 р.
Конверт в коляску
500 р.
Коляска mima xari
20 р.
Муфта для рук на коляску/санки
50 р.
Сумка- чехол для детской коляски
50 р.
конверт, накидка , чехол для ног + муфты для мамы
80 р.
Коляска aneko venezia 2*1
5 р.
Рукавицы- муфта для коляски
75 р.
Подножка для второго ребенка
Товары с доставкой от магазинов
25 р.
Тёплая накидка на ножки для прогулочной коляски
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
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71.60 р.
Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, морской, арт.84163
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
64.49 р.
REER Защита от дождя PEVA на коляску Classic+, универсальная, с замком, арт.84069
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
71.60 р.
Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, черный, арт.84151
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
43.49 р.
Универсальная москитная сетка для кроватки BabyOno
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
31.79 р.
REER Защита от дождя PEVA на коляску, универсальная, арт.72049
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
19.19 р.
Reer Москитная сетка 3 в 1, универсальная, белая, 60х120 см, арт.71545
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
5.18 р.
ROXY Сетка москитная универсальная на коляску ROXY-KIDS
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси