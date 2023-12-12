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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Аккумуляторы для телефонов в Первомайском районе Минска

Аккумулятор Prestigio PAP5300 DUO

15 р.

Аккумулятор Prestigio PAP5300 DUO

Минск, Первомайский

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Аккумулятор iPhone 11 Pro Max

55 р.

Аккумулятор iPhone 11 Pro Max

Минск, Первомайский

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Аккумулятор, батарея, АКБ для Xiaomi Redmi/Mi

Договорная

Аккумулятор, батарея, АКБ для Xiaomi Redmi/Mi

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор, батарея, АКБ для Huawei

Договорная

Аккумулятор, батарея, АКБ для Huawei

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор, батарея, АКБ для Apple iPhone

Договорная

Аккумулятор, батарея, АКБ для Apple iPhone

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор, батарея, АКБ для Samsung

Договорная

Аккумулятор, батарея, АКБ для Samsung

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы для Nokia

Договорная

Аккумуляторы для Nokia

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Продам аккумуляторную батарею bl-5c.Новая.1200 мА/

17 р.

Продам аккумуляторную батарею bl-5c.Новая.1200 мА/

Минск, Первомайский

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Аккумуляторная батарея для телефона Samsung

Договорная

Аккумуляторная батарея для телефона Samsung

Минск, Первомайский

Аккумулятор батарейка Iphone

7 р.

Аккумулятор батарейка Iphone

Минск, Первомайский

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Blackview bv4000pro батарея аккумулятор оригинал

30 р.

Blackview bv4000pro батарея аккумулятор оригинал

Минск, Первомайский

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АКБ iPhone 7 оригинал

25 р.

АКБ iPhone 7 оригинал

Минск, Первомайский

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Аккумулятор для Samsung J1 (2016) J120F/EB-BJ120C

10 р.

Аккумулятор для Samsung J1 (2016) J120F/EB-BJ120C

Минск, Первомайский

Аккумулятор для HTC Desire

30 р.

Аккумулятор для HTC Desire

Минск, Первомайский

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Аккумулятор Xiaomi Redmi Note 3 (BM46)

15 р.

Аккумулятор Xiaomi Redmi Note 3 (BM46)

Минск, Первомайский

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Аккумулятор Телефона Prestigio PAP4055 DUO

20 р.

Аккумулятор Телефона Prestigio PAP4055 DUO

Минск, Первомайский

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Аккумулятор для айфон 11

75 р.

Аккумулятор для айфон 11

Минск, Первомайский

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Оригинальный аккумулятор 3700Ma от Samsung s9

20 р.

Оригинальный аккумулятор 3700Ma от Samsung s9

Минск, Первомайский

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Батарея BL-5C

15 р.

Батарея BL-5C

Минск, Первомайский

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Аккумуляторная батарея АКБ Xiaomi BP41 9T k20 BN46

5 р.

Аккумуляторная батарея АКБ Xiaomi BP41 9T k20 BN46

Минск, Первомайский

Аккумулятор для Samsung D-780 duos

20 р.

Аккумулятор для Samsung D-780 duos

Минск, Первомайский

запасная акб для LG G 5

15 р.

запасная акб для LG G 5

Минск, Первомайский

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Аккумулятор Sony BA700 1500mAh

25 р.

Аккумулятор Sony BA700 1500mAh

Минск, Первомайский

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АКБ Батарея Самсунг S9+ plus

66 р.

АКБ Батарея Самсунг S9+ plus

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

50 р.

Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

24.99 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси

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