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Услуги в Марьиной Горке

Строительство и отделка бань/саун
vip

Договорная

Строительство и отделка бань/саун

Минская, Марьина Горка

Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Марьина Горка

Бурение скважин Пуховичи

45 р.

Бурение скважин Пуховичи

Минская, Марьина Горка

Рассрочка
Реставрация ванн с гарантией

200 р.

Реставрация ванн с гарантией

Минская, Марьина Горка

Поздравление деда Мороза и Снегурочки

45 р.

Поздравление деда Мороза и Снегурочки

Минская, Марьина Горка

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Доставка дров

Договорная

Доставка дров

Минская, Марьина Горка

Бурение скважин Марьиной Горке

40 р.

Бурение скважин Марьиной Горке

Минская, Марьина Горка

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Договорная

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Минская, Марьина Горка

Строительство и отделка бань/саун
vip

Договорная

Строительство и отделка бань/саун

Минская, Марьина Горка

Поздравление большого белого медведя

Договорная

Поздравление большого белого медведя

Минская, Марьина Горка

Эвакуатор

Договорная

Эвакуатор

Минская, Марьина Горка

Укладка плитки.

18 р.

Укладка плитки.

Минская, Марьина Горка

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Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Минская, Марьина Горка

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин, обустройство скважин

Договорная

Бурение скважин, обустройство скважин

Минская, Марьина Горка

Рассрочка
Услуги маникюра в г. Марьина Горка

35 р.

Услуги маникюра в г. Марьина Горка

Минская, Марьина Горка

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Маникюр, покрытие

30 р.

Маникюр, покрытие

Минская, Марьина Горка

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Минская, Марьина Горка

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Бурение скважин Марьина Горка Абиссинская скважина

Договорная

Бурение скважин Марьина Горка Абиссинская скважина

Минская, Марьина Горка

Фотограф Марьина Горка

Договорная

Фотограф Марьина Горка

Минская, Марьина Горка

Бентоторт

30 р.

Бентоторт

Минская, Марьина Горка

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Отделочник, декоративные штукатурки

25 р.

Отделочник, декоративные штукатурки

Минская, Марьина Горка

Монтаж канализации под ключ в Пуховичском районе

Договорная

Монтаж канализации под ключ в Пуховичском районе

Минская, Марьина Горка

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ, НАСТРОЙКА WINDOWS

Договорная

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ, НАСТРОЙКА WINDOWS

Минская, Марьина Горка

Услуга с выездом в регионы
Кератин/Ботокс/Флисинг

70 р.

Кератин/Ботокс/Флисинг

Минская, Марьина Горка

Доставка Песка, Навоз, Торф, Вывоз мусора

Договорная

Доставка Песка, Навоз, Торф, Вывоз мусора

Минская, Марьина Горка

Фундамент под ключ , Марьина горка

100 р.

Фундамент под ключ , Марьина горка

Минская, Марьина Горка

Репетитор по истории online

Договорная

Репетитор по истории online

Минская, Марьина Горка

Бенто-торт

30 р.

Бенто-торт

Минская, Марьина Горка

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Тортики

40 р.

Тортики

Минская, Марьина Горка

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Фотограф Марьина Горка

Договорная

Фотограф Марьина Горка

Минская, Марьина Горка

Договорная

Маникюр

Маникюр + покрытием гель-лаком — 0 p.

Минская, Марьина Горка

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Электрик. Электромонтажные работы

Договорная

Электрик. Электромонтажные работы

Минская, Марьина Горка

Договорная

Помощь в огородах. Перекопка, колка дров и т.п.

Минская, Марьина Горка

Доставка песка, гравия , пгс

Договорная

Доставка песка, гравия , пгс

Минская, Марьина Горка

Бурение скважин на воду Марьина Горка

Договорная

Бурение скважин на воду Марьина Горка

Минская, Марьина Горка

Рассрочка
Бурение скважин с установкой оборудования

60 р.

Бурение скважин с установкой оборудования

Минская, Марьина Горка

Спиливание деревьев любой сложности

50 р.

Спиливание деревьев любой сложности

Минская, Марьина Горка

Написание рефератов . Чертежей . Сбор гербария и т

Договорная

Написание рефератов . Чертежей . Сбор гербария и т

Минская, Марьина Горка

Обрезка деревьев.Порезка и покол дров

Договорная

Обрезка деревьев.Порезка и покол дров

Минская, Марьина Горка

Репетитор по английскому языку

25 р.

Репетитор по английскому языку

Минская, Марьина Горка

покос травы

7 р.

покос травы

Минская, Марьина Горка

15 р.

Услуги репетитора по белорусскому(+русский) языку

Минская, Марьина Горка

Услуги Погрузчика Амкадор 342 С4

80 р.

Услуги Погрузчика Амкадор 342 С4

Минская, Марьина Горка

Маникюр, НАРАЩИВАНИЕ, мужской маникюр

45 р.

Маникюр, НАРАЩИВАНИЕ, мужской маникюр

Минская, Марьина Горка

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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