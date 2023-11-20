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Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Любани

Сруб для бани

10 000 р.

Сруб для бани

Минская, Любань

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Кател для бани

700 р.

Кател для бани

Минская, Любань

Веники, травяной сбор, банная запарка.

4 р.

Веники, травяной сбор, банная запарка.

Минская, Любань

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Печь для бани сауны

800 р.

Печь для бани сауны

Гомельская, Петриков

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Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Могилев

Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165

270 р.

Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165

Минск, Фрунзенский

Веник береза

3.50 р.

Веник береза

Витебская, Орша

Лавочка в баню

55 р.

Лавочка в баню

Могилев

Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.

7 190 р.

Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Дверца печная 22,5 х 22,5 см двойная тяжёлая

30 р.

Дверца печная 22,5 х 22,5 см двойная тяжёлая

Минск, Первомайский

Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

9 190 р.

Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Веник банный

5 р.

Веник банный

Минск, Фрунзенский

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Туалет дачный

450 р.

Туалет дачный

Могилев

Бани под ''ключ''

2 700 р.

Бани под ''ключ''

Могилев

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Веники для бани

5 р.

Веники для бани

Минск, Первомайский

Хозблок, сарай

200 р.

Хозблок, сарай

Минск, Октябрьский

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Туалет Уличный

400 р.

Туалет Уличный

Минская, Борисов

Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.

4 190 р.

Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Туалет уличный новый большой

480 р.

Туалет уличный новый большой

Минск, Московский

Веники Для Бани (Банные Веники) Берёза, Дуб

6 р.

Веники Для Бани (Банные Веники) Берёза, Дуб

Минск, Центральный

Котёл для бани

540 р.

Котёл для бани

Гомельская, Добруш

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня

Договорная

Баня

Гродно

Доставка по Беларуси
Банный дубовый веник

6 р.

Банный дубовый веник

Гродно

Туалет деревянный полной комплектации

350 р.

Туалет деревянный полной комплектации

Гродненская, Ошмяны

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Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

6 190 р.

Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Веники для бани дуб, береза

4 р.

Веники для бани дуб, береза

Гомельская, Жлобин

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Веники для бани.

5 р.

Веники для бани.

Минская, Борисов

Баня-квадро/ Мини баня
vip

6 950 р.

Баня-квадро/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

7 490 р.

Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Готовая баня, баня бочка, квадро на заказ. Выгодно

6 700 р.

Готовая баня, баня бочка, квадро на заказ. Выгодно

Гомель

баня-бочка

5 900 р.

баня-бочка

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Договорная

Веники для бани

Минск, Центральный

Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.

5 990 р.

Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бытовка, мобильный офис 28 кв.м - 6,0х4,8х2,8 м

8 999 р.

Бытовка, мобильный офис 28 кв.м - 6,0х4,8х2,8 м

Минск, Заводской

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баня 3м

4 900 р.

баня 3м

Минская, Узда

Дверь в баню

200 р.

Дверь в баню

Минская, Узда

Веник для бани EucaLaur (эвкалиптовый, лавровый)

11 р.

Веник для бани EucaLaur (эвкалиптовый, лавровый)

Минск, Центральный

КОМПЛЕКТ Баня Бочка круглая

3 019 р.

КОМПЛЕКТ Баня Бочка круглая

Минская, Узда

Доставка
Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо

6 590 р.

Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани бочки, квадро

2 900 р.

Бани бочки, квадро

Минск, Центральный

хозблок-бытовка

5 500 р.

хозблок-бытовка

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

6 750 р.

баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 4,0 м.

7 600 р.

баня-квадро 4,0 м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-квадро 4 метра

7 600 р.

Баня-квадро 4 метра

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Банная печь Пегас 16 стекло сетка

975 р.

Банная печь Пегас 16 стекло сетка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дубовые, берёзовые веники

7 р.

Дубовые, берёзовые веники

Минская, Логойск

Туалет деревянный

580 р.

Туалет деревянный

Брест

Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
vip

3 610 р.

Хозблок ХБ7 4х2м с навесом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ярморочный Домик 2х2м
vip

3 100 р.

Ярморочный Домик 2х2м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

9 940 р.

Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

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