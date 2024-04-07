Строительство и ремонт в Ляховичах
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Каменщик-плотник
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Каменщик бетонщик
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Витебск
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Утепление квартир. Альпинизм.
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Кладка кирпича, блока
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Землекоп
Минск, Центральный
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Брест
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Ремонт и монтаж ворот любых видов
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Ищу работу по укладке тротуарной плитки
Минск, Первомайский
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Ищу работу строителем
Минская, Борисов
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Поклейка обоев (бумажных, флизелиновых, виниловых)
Минская, Молодечно
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Фасадчик ищу работу
Могилев
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Витебск
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Брестская, Пинск
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Укладка тротуарной плитки
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Сантехник .Ремонт и подключение гидрофоров
Брестская, Жабинка
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Проект электроснабжения. Монтаж.
Минская, Дзержинск
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Ищу подработку
Витебск
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Монтаж кровли. Утепление. Кровельщик.
Витебск