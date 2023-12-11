Работа, бизнес, учёба в Лунинце
Договорная
В поиске работы водителем, кат. В.С.Е.
Брестская, Лунинец
Договорная
Ищу работу , подработку
Брестская, Лунинец
Договорная
Ищу работу или подработку
Брестская, Лунинец
Договорная
Ищу работу или подработку .
Брестская, Лунинец
Договорная
Ищу работу
Брестская, Лунинец
Договорная
Водитель на вашем авто
Брестская, Лунинец
Договорная
Ищу подработку
Брестская, Лунинец
Договорная
Поклейка обоев
Брестская, Лунинец
850 р.
Швея-портной
Брестская, Лунинец
Договорная
Кровельщик мягкой руллоной кровли
Брестская, Лунинец
Договорная
Вакансия
Брестская, Лунинец
Договорная
Водитель ,с авто универсал, подработка
Брестская, Лунинец
Договорная
Таргетолог
Брестская, Лунинец
Договорная
Ищу подработку
Брестская, Лунинец
Договорная
Ищу работу
Брестская, Лунинец
1 500 р.
Требуется Столяр
Минск, Партизанский
2 500 р.
Швея
Брест
2 500 р.
Станочник деревообрабатывающих станков
Брест
2 000 р.
Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР
Брест
1 200 р.
Электромонтёр
Брест
2 300 р.
Маляр по металлу
Брест
2 200 р.
Сварщик-аргонщик
Брест
1 400 р.
Штамповщик холодной штамповки
Брест
3 000 р.
Обивщик (сборщик) мебели
Брест
700 р.
Уборщица служебных помещений
Брест
1 500 р.
Мастер смены
Брест
Договорная
Ищу Работу,Рассмотрю Варианты
Витебск
Договорная
Установщик Сборщик фабричных кухонь
Минская, Логойск
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
900 р.
Продавец в продовольственный магазин
Могилев
Договорная
Ищу подработку на выходных
Минская, Смолевичи
Договорная
Ищу подработку
Гродно
Договорная
Вакансия портная
Гродно
1 500 р.
водитель категории СЕ
Витебск
1 254 р.
Водитель погрузчика - комплектовщик
Брестская, Барановичи
Договорная
Монтажник натяжных потолков.
Могилев
Договорная
Работа
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Водитель категории D
Могилев
3 000 р.
Монтажник
Минск, Ленинский
1 500 р.
Вакансия
Минск, Советский
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
Бесплатно
Требуется Водитель кат.С.
Витебская, Орша
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется моторист на СТО , работа , вакансии
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются сантехники
Брестская, Пинск
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА
Брестская, Пинск
1 300 р.
Рамщик, станочник.
Витебск
2 500 р.
Маляр отделочник
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
строительство и ремонт
Гомель
1 500 р.
Рамщик
Минская, Другие города
4 000 р.
Вакансия Мастер/прораб СМР
Минск, Советский
3 000 р.
Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.
Витебск
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Требуются литейщики и прессовщики
Минск, Советский
1 300 р.
Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси
Гомель
Договорная
Отделочник
Могилев
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев