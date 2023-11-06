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Ремонт и стройка

Бытовки, кунги в Лунинце

Контейнер

1 800 р.

Контейнер

Брестская, Лунинец

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Ракушка, мобильный гараж

350 р.

Ракушка, мобильный гараж

Минская, Минский район

Контейнер 40 футов,высокий 2.9 метр

5 150 р.

Контейнер 40 футов,высокий 2.9 метр

Минск, Центральный

бытовка

2 000 р.

бытовка

Минск, Центральный

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Морской контейнер 20 фут.

4 800 р.

Морской контейнер 20 фут.

Минск, Центральный

Вагончик-бытовка

1 800 р.

Вагончик-бытовка

Минская, Минский район

Дачные дома

15 866.50 р.

Дачные дома

Минская, Заславль

Морские контейнеры 20 и 40 футов. Большой выбор.

3 700 р.

Морские контейнеры 20 и 40 футов. Большой выбор.

Минск, Заводской

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аренда Вагона строительного (бытовки) морские конт

270 р.

Аренда Вагона строительного (бытовки) морские конт

Могилев

Реализуется с торгов имущество предприятия

1 056 р.

Реализуется с торгов имущество предприятия

Минская, Вилейка

Бытовка

1 903.98 р.

Бытовка

Минск, Центральный

Контейнер морской 8 штук 20.12

3 350 р.

Контейнер морской 8 штук 20.12

Минск, Партизанский

Контейнер морской 20 -фут

3 960 р.

Контейнер морской 20 -фут

Минск, Ленинский

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

15 230 р.

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Бытовка

Договорная

Бытовка

Минск, Первомайский

Бытовка 9,7х3,10

4 000 р.

Бытовка 9,7х3,10

Минск, Центральный

Вагончик

800 р.

Вагончик

Гомель

Бытовка строительную из сэндвич 2,4*6 Под заказ

12 600 р.

Бытовка строительную из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

40 ф. морские контейнера

6 000 р.

40 ф. морские контейнера

Минская, Минский район

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

5 800 р.

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка

2 500 р.

Бытовка

Минская, Дзержинск

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Бытовка, вагончик, кунг под жилье склад офис.

5 000 р.

Бытовка, вагончик, кунг под жилье склад офис.

Витебская, Другие города

Доставка
Рассрочка
Бытовка (прорабская) из сэндвич 2,4*6 Под заказ

12 600 р.

Бытовка (прорабская) из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Мобильное (модульное здание) 7м*4,9м Под заказ

36 400 р.

Мобильное (модульное здание) 7м*4,9м Под заказ

Минск, Центральный

Мобильное (модульное здание) 6м*4,8м Под заказ

33 000 р.

Мобильное (модульное здание) 6м*4,8м Под заказ

Минск, Центральный

Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС

5 700 р.

Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС

7 700 р.

Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Морской контейнер 20,40 футов

3 800 р.

Морской контейнер 20,40 футов

Минск, Центральный

Вагончик

750 р.

Вагончик

Брестская, Кобрин

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Контейнер 40футов

5 200 р.

Контейнер 40футов

Минская, Солигорск

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Бытовка

1 800 р.

Бытовка

Минская, Дзержинск

Строительный вагончик

1 400 р.

Строительный вагончик

Могилев

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Онлайн-заказ

5 119.38 р.

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Продам строительную бытовку

1 889 р.

Продам строительную бытовку

Брест

Контейнер морской 40 футов

5 500 р.

Контейнер морской 40 футов

Брестская, Ганцевичи

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Бытовка строительная утепленная - зимний вариант

6 400 р.

Бытовка строительная утепленная - зимний вариант

Минск, Центральный

Кунг

500 р.

Кунг

Минская, Борисов

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Бытовка 2.4х6

16 250 р.

Бытовка 2.4х6

Минск, Центральный

Контейнер 40 фут по безналу

7 200 р.

Контейнер 40 фут по безналу

Минск, Фрунзенский

Контейнер 20 фут по безналу

4 600 р.

Контейнер 20 фут по безналу

Минск, Фрунзенский

Бытовка 2.4х6

15 770 р.

Бытовка 2.4х6

Минск, Центральный

Контейнер 20 фут. Работаем с НДС

5 700 р.

Контейнер 20 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

20 фут 16 штук контейнер морской склад бытовка

3 350 р.

20 фут 16 штук контейнер морской склад бытовка

Минск, Партизанский

Перевозка манипулятором гаражей, бытовок, контейнеров

Договорная

Перевозка манипулятором гаражей, бытовок, контейнеров

Могилев

Модульный гараж 6м*6м*2.65м В НАЛИЧИИ

30 000 р.

Модульный гараж 6м*6м*2.65м В НАЛИЧИИ

Минск, Центральный

40 фут с доставк разгрузк контейнера морские

5 500 р.

40 фут с доставк разгрузк контейнера морские

Минск, Ленинский

Контейнер

470 р.

Контейнер

Витебская, Орша

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Бытовка на стройку, на дачу

7 700 р.

Бытовка на стройку, на дачу

Минск, Октябрьский

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

17 400 р.

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Будка рефрижератора

5 000 р.

Будка рефрижератора

Гродно

Бытовка. СРОЧНО

11 000 р.

Бытовка. СРОЧНО

Минск, Октябрьский

Бытовка из сэндвич панелей

12 600 р.

Бытовка из сэндвич панелей

Минск, Центральный

Бытовка

800 р.

Бытовка

Гродненская, Ошмяны

Контейнер морской 20 фут под бытовка или торговлю

4 500 р.

Контейнер морской 20 фут под бытовка или торговлю

Минск, Заводской

Аренда морского контейнера 40 фут. Работаем с НДС

330 р.

Аренда морского контейнера 40 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Аренда рефрижераторного морского контейнера

Договорная

Аренда рефрижераторного морского контейнера

Минск, Фрунзенский

Бытовки строительные на стройку дачу вагончики

2 500 р.

Бытовки строительные на стройку дачу вагончики

Минск, Партизанский

Товары с доставкой от магазинов

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Морской контейнер 12,2м 29,28м2

5 800 р.

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Онлайн-заказ

5 119.38 р.

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Морской контейнер 20ф6метров

3 700 р.

Морской контейнер 20ф6метров

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

1 050 р.

Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

Гомель

Доставка по Беларуси
Бытовое помещение

1 500 р.

Бытовое помещение

Гомель

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