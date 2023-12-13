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Услуги в Логойске

Кладка блоков и кирпича , бетонные работы , кровля

Договорная

Кладка блоков и кирпича , бетонные работы , кровля

Минская, Логойск

Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Логойск

Услуги фронтального погрузчика Амкодор 342с4

80 р.

Услуги фронтального погрузчика Амкодор 342с4

Минская, Логойск

Ремонт кухни.Шкафов-купе.Замена Фасадов.

Договорная

Ремонт кухни.Шкафов-купе.Замена Фасадов.

Минская, Логойск

Спилить дерево,обрезка деревьев,корчевка пней,вывоз ветки,расчистка участка

Договорная

Спилить дерево,обрезка деревьев,корчевка пней,вывоз ветки,расчистка участка

Минская, Логойск

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Договорная

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Минская, Логойск

Натяжные потолки в Логойске

Договорная

Натяжные потолки в Логойске

Минская, Логойск

Рассрочка
Окна пвх в Логойске и Логойском р-не

Договорная

Окна пвх в Логойске и Логойском р-не

Минская, Логойск

Натяжной потолок со световыми линиями в Логойске

20 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Логойске

Минская, Логойск

Рассрочка
Реставрация старых деревянных зданий любой сложности

53 р.

Реставрация старых деревянных зданий любой сложности

Минская, Логойск

Замена технических газов

Договорная

Замена технических газов

Минская, Логойск

Кровельные работы Минск и область

Договорная

Кровельные работы Минск и область

Минская, Логойск

Уборка снега с теплиц и навесов

50 р.

Уборка снега с теплиц и навесов

Минская, Логойск

Баня 120руб 4часа в Логойске.

120 р.

Баня 120руб 4часа в Логойске.

Минская, Логойск

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Минская, Логойск

Натяжные потолки Минская область

Договорная

Натяжные потолки Минская область

Минская, Логойск

Электромонтаж

Договорная

Электромонтаж

Минская, Логойск

Художественная ковка

Договорная

Художественная ковка

Минская, Логойск

Штукатурка стен Логойск

14 р.

Штукатурка стен Логойск

Минская, Логойск

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Логойск

Вывоз мусора грузчики

Договорная

Вывоз мусора грузчики

Минская, Логойск

Услуга с выездом в регионы
Декоративная штукатурка (карта мира,Кристал,гротт,

Договорная

Декоративная штукатурка (карта мира,Кристал,гротт,

Минская, Логойск

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Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минская, Логойск

Ремонт стиральных машин.

Договорная

Ремонт стиральных машин.

Минская, Логойск

Покос травы и бурьяна,

Договорная

Покос травы и бурьяна,

Минская, Логойск

Чистка колодца Логойск

300 р.

Чистка колодца Логойск

Минская, Логойск

Услуга с выездом в регионы
Реставрация ванн

200 р.

Реставрация ванн

Минская, Логойск

Утепление фасада под ключ

Договорная

Утепление фасада под ключ

Минская, Логойск

Услуга с выездом в регионы
Стяжка пола в Логойске. Полусухая механизированная

Договорная

Стяжка пола в Логойске. Полусухая механизированная

Минская, Логойск

Кровельные работы Логойск

Договорная

Кровельные работы Логойск

Минская, Логойск

Клинкер

35 р.

Клинкер

Минская, Логойск

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Бурение скважин на воду в Логойске

70 р.

Бурение скважин на воду в Логойске

Минская, Логойск

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Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Стрижка собак и кошек, экспресс-линька...

40 р.

Стрижка собак и кошек, экспресс-линька...

Минская, Логойск

Тренер по Большому теннису

Договорная

Тренер по Большому теннису

Минская, Логойск

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Услуги тренера по теннису

Договорная

Услуги тренера по теннису

Минская, Логойск

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Тренер по теннису

Договорная

Тренер по теннису

Минская, Логойск

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Отопление под ключ

85 р.

Отопление под ключ

Минская, Логойск

Услуга с выездом в регионы
Сборка разборка мебели.

Договорная

Сборка разборка мебели.

Минская, Логойск

Кровельные работы Логойск и Минская область

Договорная

Кровельные работы Логойск и Минская область

Минская, Логойск

Канализация под ключ. Монтаж канализации

500 р.

Канализация под ключ. Монтаж канализации

Минская, Логойск

Рассрочка
Депиляция воском

8 р.

Депиляция воском

Минская, Логойск

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Химчистка ковров и мягкой мебели УНП АВ9611239

65 р.

Химчистка ковров и мягкой мебели УНП АВ9611239

Минская, Логойск

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Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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