Услуги в Логойске
Договорная
Кладка блоков и кирпича , бетонные работы , кровля
Минская, Логойск
12 р.
Штукатурка стен
Минская, Логойск
80 р.
Услуги фронтального погрузчика Амкодор 342с4
Минская, Логойск
Договорная
Ремонт кухни.Шкафов-купе.Замена Фасадов.
Минская, Логойск
Договорная
Спилить дерево,обрезка деревьев,корчевка пней,вывоз ветки,расчистка участка
Минская, Логойск
Договорная
Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон
Минская, Логойск
Договорная
Натяжные потолки в Логойске
Минская, Логойск
Договорная
Окна пвх в Логойске и Логойском р-не
Минская, Логойск
20 р.
Натяжной потолок со световыми линиями в Логойске
Минская, Логойск
53 р.
Реставрация старых деревянных зданий любой сложности
Минская, Логойск
Договорная
Замена технических газов
Минская, Логойск
Договорная
Кровельные работы Минск и область
Минская, Логойск
50 р.
Уборка снега с теплиц и навесов
Минская, Логойск
120 р.
Баня 120руб 4часа в Логойске.
Минская, Логойск
Договорная
Грузоперевозки
Минская, Логойск
Договорная
Натяжные потолки Минская область
Минская, Логойск
Договорная
Электромонтаж
Минская, Логойск
Договорная
Художественная ковка
Минская, Логойск
14 р.
Штукатурка стен Логойск
Минская, Логойск
65 р.
Бурение скважин
Минская, Логойск
Договорная
Вывоз мусора грузчики
Минская, Логойск
Договорная
Декоративная штукатурка (карта мира,Кристал,гротт,
Минская, Логойск
Договорная
Кровельные работы
Минская, Логойск
Договорная
Ремонт стиральных машин.
Минская, Логойск
Договорная
Покос травы и бурьяна,
Минская, Логойск
300 р.
Чистка колодца Логойск
Минская, Логойск
200 р.
Реставрация ванн
Минская, Логойск
Договорная
Утепление фасада под ключ
Минская, Логойск
Договорная
Стяжка пола в Логойске. Полусухая механизированная
Минская, Логойск
Договорная
Кровельные работы Логойск
Минская, Логойск
35 р.
Клинкер
Минская, Логойск
70 р.
Бурение скважин на воду в Логойске
Минская, Логойск
40 р.
Стрижка собак и кошек, экспресс-линька...
Минская, Логойск
Договорная
Тренер по Большому теннису
Минская, Логойск
Договорная
Услуги тренера по теннису
Минская, Логойск
Договорная
Тренер по теннису
Минская, Логойск
85 р.
Отопление под ключ
Минская, Логойск
Договорная
Сборка разборка мебели.
Минская, Логойск
Договорная
Кровельные работы Логойск и Минская область
Минская, Логойск
500 р.
Канализация под ключ. Монтаж канализации
Минская, Логойск
8 р.
Депиляция воском
Минская, Логойск
65 р.
Химчистка ковров и мягкой мебели УНП АВ9611239
Минская, Логойск
Услуги из других регионов
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель