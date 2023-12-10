Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Лоеве
25 р.
Спичечница ПАРАШЮТИСТ. агитация.
Гомельская, Лоев
10 р.
Знак НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА МВД СССР.
Гомельская, Лоев
5 р.
Страховочный ремешок ТТ,ПМ. кожа. СССР.
Гомельская, Лоев
60 р.
Ножны к ножу НР40. образца 42-43 год.
Гомельская, Лоев
25 р.
Бронзовая статуэтка Дракон.
Гомельская, Лоев
25 р.
Советский компас Адрианова. корпус бакелит.
Гомельская, Лоев
25 р.
Икона Георгий Победоносец. Афон.
Гомельская, Лоев
25 р.
Казанская икона Божией Матери. Афон.
Гомельская, Лоев
25 р.
Спичечница ПАРАШЮТИСТ. агитация.
Гомельская, Лоев
25 р.
Спичечница ПАРАШЮТИСТ. агитация.
Гомельская, Лоев
25 р.
Спичечница ТАНК МАРК. агитация.
Гомельская, Лоев
25 р.
Спичечница ЛЕНИН. агитация
Гомельская, Лоев
15 р.
Разная всякая копанина, лотом
Гомельская, Лоев
20 р.
Знак ,,За веру в царя,, (копия) бронза
Гомельская, Лоев
25 р.
Оклад для иконы.
Гомельская, Лоев
15 р.
Монеты России разные, лотом.
Гомельская, Лоев
8 р.
Две копейки лотом, СССР, удовлетворительное.
Гомельская, Лоев
12 р.
Три копейки, лотом, СССР,удовлетворительное
Гомельская, Лоев
20 р.
Десять копеек почти без повторов, читаемое
Гомельская, Лоев
7 р.
Двадцать копеек СССР в посредственном состоянии
Гомельская, Лоев
20 р.
До военные и после военные монеты недорого лотом
Гомельская, Лоев
25 р.
Икона Спасителя «Спас Нерукотворный. Афон.
Гомельская, Лоев
15 р.
Рубли разные
Гомельская, Лоев
25 р.
Спичечница КРАСНОАРМЕЕЦ. агитация.
Гомельская, Лоев
25 р.
Икона Божьей Матери Казанская (Каплуновская). Афон
Гомельская, Лоев
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский