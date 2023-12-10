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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Лоеве

Спичечница ПАРАШЮТИСТ. агитация.

25 р.

Спичечница ПАРАШЮТИСТ. агитация.

Гомельская, Лоев

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Знак НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА МВД СССР.

10 р.

Знак НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА МВД СССР.

Гомельская, Лоев

Страховочный ремешок ТТ,ПМ. кожа. СССР.

5 р.

Страховочный ремешок ТТ,ПМ. кожа. СССР.

Гомельская, Лоев

Ножны к ножу НР40. образца 42-43 год.

60 р.

Ножны к ножу НР40. образца 42-43 год.

Гомельская, Лоев

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Бронзовая статуэтка Дракон.

25 р.

Бронзовая статуэтка Дракон.

Гомельская, Лоев

Советский компас Адрианова. корпус бакелит.

25 р.

Советский компас Адрианова. корпус бакелит.

Гомельская, Лоев

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Икона Георгий Победоносец. Афон.

25 р.

Икона Георгий Победоносец. Афон.

Гомельская, Лоев

Казанская икона Божией Матери. Афон.

25 р.

Казанская икона Божией Матери. Афон.

Гомельская, Лоев

Спичечница ПАРАШЮТИСТ. агитация.

25 р.

Спичечница ПАРАШЮТИСТ. агитация.

Гомельская, Лоев

Спичечница ПАРАШЮТИСТ. агитация.

25 р.

Спичечница ПАРАШЮТИСТ. агитация.

Гомельская, Лоев

Спичечница ТАНК МАРК. агитация.

25 р.

Спичечница ТАНК МАРК. агитация.

Гомельская, Лоев

Спичечница ЛЕНИН. агитация

25 р.

Спичечница ЛЕНИН. агитация

Гомельская, Лоев

Разная всякая копанина, лотом

15 р.

Разная всякая копанина, лотом

Гомельская, Лоев

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Знак ,,За веру в царя,, (копия) бронза

20 р.

Знак ,,За веру в царя,, (копия) бронза

Гомельская, Лоев

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Оклад для иконы.

25 р.

Оклад для иконы.

Гомельская, Лоев

Монеты России разные, лотом.

15 р.

Монеты России разные, лотом.

Гомельская, Лоев

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Две копейки лотом, СССР, удовлетворительное.

8 р.

Две копейки лотом, СССР, удовлетворительное.

Гомельская, Лоев

Три копейки, лотом, СССР,удовлетворительное

12 р.

Три копейки, лотом, СССР,удовлетворительное

Гомельская, Лоев

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Десять копеек почти без повторов, читаемое

20 р.

Десять копеек почти без повторов, читаемое

Гомельская, Лоев

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Двадцать копеек СССР в посредственном состоянии

7 р.

Двадцать копеек СССР в посредственном состоянии

Гомельская, Лоев

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До военные и после военные монеты недорого лотом

20 р.

До военные и после военные монеты недорого лотом

Гомельская, Лоев

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Икона Спасителя «Спас Нерукотворный. Афон.

25 р.

Икона Спасителя «Спас Нерукотворный. Афон.

Гомельская, Лоев

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Рубли разные

15 р.

Рубли разные

Гомельская, Лоев

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Спичечница КРАСНОАРМЕЕЦ. агитация.

25 р.

Спичечница КРАСНОАРМЕЕЦ. агитация.

Гомельская, Лоев

Икона Божьей Матери Казанская (Каплуновская). Афон

25 р.

Икона Божьей Матери Казанская (Каплуновская). Афон

Гомельская, Лоев

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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