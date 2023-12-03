Услуги для животных в Лиде
Договорная
Груминг /стрижка собак,кошек
Гродненская, Лида
Договорная
Передержка животных. Выгул
Гродненская, Лида
Договорная
Тримминг шнауцеров и жесткошерстных терьеров
Гродненская, Лида
Договорная
Передержка животных. Выгул
Гродненская, Лида
Договорная
Стрижка, экспресс -линька животных
Гродненская, Лида
30 р.
Грумминг собак и кошек
Гродненская, Лида
20 р.
Хендлер. Подготовка собак к выставке
Гродненская, Лида
20 р.
Передержка (зоогостиница) собак/кошек
Гродненская, Лида
20 р.
Кинолог. Дрессировка собак в Лиде
Гродненская, Лида
Договорная
Выгул+возможна передержка собак
Гродненская, Лида
Договорная
Груминг
Гродненская, Лида
27 р.
Намордник
Гродненская, Лида
Договорная
Груминг
Гродненская, Лида
35 р.
Стрижка собак (выезд)
Минск, Партизанский
Договорная
Ищу помощницу по хозяйству
Минская, Молодечно
20 р.
Передержка котов и маленьких пород собак
Брест
20 р.
Дрессировка собак.Профессиональная помощь кинолога
Брест
Договорная
Стрижка собак Копище
Минск, Первомайский
45 р.
УЗ чистка зубов
Минск, Фрунзенский
30 р.
СТРИЖКА ЙОРКОВ ст.м ПЕТРОВЩИНА возле ТИТАНА
Минск, Московский
30 р.
Груминг/ грумер кошек
Минск, Заводской
35 р.
Стрижка собак, цена комплекса, выезд за доп. плату
Минск, Центральный
Договорная
Кастрация котов, кошек, собак.
Могилев
35 р.
Стрижка собак, экспресслинька
Минск, Заводской
Договорная
Стрижка собак и котов. Выезд в любой район
Минск, Заводской
Договорная
Дрессировка собак в Бресте
Брест
Договорная
Дрессировка собак в Барановичах
Брестская, Барановичи
25 р.
ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ
Минская, Жодино
7 р.
Передержка животных
Минск, Фрунзенский
10 р.
Выгул собак (выходные, праздничные дни)
Минск, Ленинский
50 р.
Стрижка собак Боровляны, Новая Боровая
Минская, Минский район
Договорная
Передержка домашних животных.Шикарные условия.
Минск, Заводской
Бесплатно
Зоогостиница для кошек и собак 24/7.
Минск, Московский
30 р.
Стрижка собак и котов. У/З чистка зубов. Вычес кот
Минск, Московский
35 р.
Стрижка котов. Вычёсывание. Экспресс линька.
Минск, Московский
12 р.
Груминг, стрижка собак и кошек
Брест
Договорная
Груминг
Витебская, Орша
Бесплатно
Груминг Барановичи
Брестская, Барановичи
40 р.
СТРИЖКА (ГРУМИНГ) СОБАК (возможен выезд)
Минск, Фрунзенский
35 р.
Груминг с выездом на дом
Минск, Заводской
Договорная
Стрижка котов и собак.В сторону Восьмого кирпичног
Могилев
Договорная
Стрижка собак от именитого грумера.
Минск, Первомайский
11 р.
Домашняя гостиница - передержка для животных
Минск, Октябрьский
Договорная
Ветеринар на дом
Минск, Октябрьский
25 р.
Стрижка Ши-тцу азиатский стиль
Могилев
40 р.
Зоопсихолог/кинолог. Специалист по поведению собак
Минск, Первомайский
Договорная
Передержка домашних животных.Без клеток
Минск, Октябрьский
40 р.
Груминг стрижка собак и котов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Передержка кошек/котов.Лучшие условия проживания
Минск, Центральный
30 р.
Груминг. Стрижка собак и котов всех пород, цена до
Брестская, Барановичи
28 р.
Стрижка собак , груминг
Минск, Партизанский
30 р.
Груминг собак и кошек/выезд на дом Минск
Минск, Заводской
5 р.
Возьму животных на передержку
Минск, Фрунзенский
70 р.
Фотограф анималист
Минск, Фрунзенский
30 р.
Грумер
Минск, Фрунзенский
Договорная
СТРИЖКА СОБАК на МИР 2
Могилев
20 р.
Нужны модели на груминг. Сурганова, выезд.
Минск, Первомайский
35 р.
Стрижка собак
Могилев
25 р.
Груминг собак
Витебск
30 р.
Стрижка собак качественно
Минск, Заводской