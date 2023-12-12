Услуги для торжеств в Лиде
Договорная
Свадебное оформление
Гродненская, Лида
Договорная
Белый мишка на ваш праздник
Гродненская, Лида
Договорная
Ростовые куклы на ваш праздник
Гродненская, Лида
Договорная
ЧЕБУРАШКА на ваш праздник Ростовые куклы
Гродненская, Лида
20 р.
Прокат детских новогодних костюмов
Гродненская, Лида
Договорная
Музыка на свадьбы и праздники
Гродненская, Лида
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гродненская, Лида
Договорная
Мишка и зайка на ваше торжество
Гродненская, Лида
Договорная
Свадебный кортеж Ауди а6с6
Гродненская, Лида
90 р.
Аниматор
Гродненская, Лида
150 р.
Дед Мороз в класс-это класс
Гродненская, Лида
Договорная
Ведение и музыкальное оформление праздников
Гродненская, Лида
70 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гродненская, Лида
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гродненская, Лида
Договорная
Оформление подарка на День рождения
Гродненская, Лида
Договорная
Ведение и Музыка на праздники
Гродненская, Лида
300 р.
Ростовая фигура
Гродненская, Лида
25 р.
Шоколадные цветы, конфеты, боксы
Гродненская, Лида
Договорная
Музыка, DJ, ведущие, вокалисты, свадьбы, юбилеи.
Гродненская, Лида
Договорная
Тамада лида ивье радунь вороново ведущий на свадьб
Гродненская, Лида
Договорная
Свадебный кортеж
Гродненская, Лида
Договорная
Музыки и тамада
Гродненская, Лида
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
Услуга с выездом в регионы
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы