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Услуги для торжеств в Лиде

Свадебное оформление

Договорная

Свадебное оформление

Гродненская, Лида

Белый мишка на ваш праздник

Договорная

Белый мишка на ваш праздник

Гродненская, Лида

Ростовые куклы на ваш праздник

Договорная

Ростовые куклы на ваш праздник

Гродненская, Лида

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ЧЕБУРАШКА на ваш праздник Ростовые куклы

Договорная

ЧЕБУРАШКА на ваш праздник Ростовые куклы

Гродненская, Лида

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Прокат детских новогодних костюмов

20 р.

Прокат детских новогодних костюмов

Гродненская, Лида

Музыка на свадьбы и праздники

Договорная

Музыка на свадьбы и праздники

Гродненская, Лида

Дед Мороз и Снегурочка

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Гродненская, Лида

Мишка и зайка на ваше торжество

Договорная

Мишка и зайка на ваше торжество

Гродненская, Лида

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Свадебный кортеж Ауди а6с6

Договорная

Свадебный кортеж Ауди а6с6

Гродненская, Лида

Аниматор

90 р.

Аниматор

Гродненская, Лида

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Дед Мороз в класс-это класс

150 р.

Дед Мороз в класс-это класс

Гродненская, Лида

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Ведение и музыкальное оформление праздников

Договорная

Ведение и музыкальное оформление праздников

Гродненская, Лида

Дед Мороз и Снегурочка

70 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Гродненская, Лида

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Дед Мороз и Снегурочка

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Гродненская, Лида

Оформление подарка на День рождения

Договорная

Оформление подарка на День рождения

Гродненская, Лида

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Ведение и Музыка на праздники

Договорная

Ведение и Музыка на праздники

Гродненская, Лида

Ростовая фигура

300 р.

Ростовая фигура

Гродненская, Лида

Шоколадные цветы, конфеты, боксы

25 р.

Шоколадные цветы, конфеты, боксы

Гродненская, Лида

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Музыка, DJ, ведущие, вокалисты, свадьбы, юбилеи.

Договорная

Музыка, DJ, ведущие, вокалисты, свадьбы, юбилеи.

Гродненская, Лида

Тамада лида ивье радунь вороново ведущий на свадьб

Договорная

Тамада лида ивье радунь вороново ведущий на свадьб

Гродненская, Лида

Свадебный кортеж

Договорная

Свадебный кортеж

Гродненская, Лида

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Музыки и тамада

Договорная

Музыки и тамада

Гродненская, Лида

Услуги из других регионов

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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