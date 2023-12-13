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Товары от Куфар Маркета

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Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Прочее в Лиде

Фарфор сухарница

90 р.

Фарфор сухарница

Гродненская, Лида

Графин времён СССР

10 р.

Графин времён СССР

Гродненская, Лида

миксер ручной СССР

10 р.

миксер ручной СССР

Гродненская, Лида

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Банки стекло разнокалиберные

1.50 р.

Банки стекло разнокалиберные

Гродненская, Лида

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Набор для коктейлей

50 р.

Набор для коктейлей

Гродненская, Лида

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салатница хрустальная

30 р.

салатница хрустальная

Гродненская, Лида

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Фондю( сыр, шоколад, масло)

50 р.

Фондю( сыр, шоколад, масло)

Гродненская, Лида

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Подставка для бутылок

13 р.

Подставка для бутылок

Гродненская, Лида

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Конфетницы

8 р.

Конфетницы

Гродненская, Лида

Утенок для черпаков

11 р.

Утенок для черпаков

Гродненская, Лида

Шейкер.новый.

20 р.

Шейкер.новый.

Гродненская, Лида

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Скалка

3 р.

Скалка

Гродненская, Лида

Формы для охлаждения напитков

6 р.

Формы для охлаждения напитков

Гродненская, Лида

Графин

2 р.

Графин

Гродненская, Лида

Черпаки на подставке

28 р.

Черпаки на подставке

Гродненская, Лида

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Фруктовницы / этажерки

55 р.

Фруктовницы / этажерки

Гродненская, Лида

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Винтажный бидончик ''в горохи'

35 р.

Винтажный бидончик ''в горохи'

Гродненская, Лида

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Красивый поднос из Швеции 41.5*29.5

30 р.

Красивый поднос из Швеции 41.5*29.5

Гродненская, Лида

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Шатковница для капусты

10 р.

Шатковница для капусты

Гродненская, Лида

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Подогреватель фарфоровый

85 р.

Подогреватель фарфоровый

Гродненская, Лида

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Набор рюмок

30 р.

Набор рюмок

Гродненская, Лида

Вок с крышкой

250 р.

Вок с крышкой

Гродненская, Лида

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Разная посуда

15 р.

Разная посуда

Гродненская, Лида

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Сервис столовый

230 р.

Сервис столовый

Гродненская, Лида

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Графины

10 р.

Графины

Гродненская, Лида

Крышки

5 р.

Крышки

Гродненская, Лида

Помидоровынималка

5 р.

Помидоровынималка

Гродненская, Лида

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Вешалка для кухонных принадлежностей

15 р.

Вешалка для кухонных принадлежностей

Гродненская, Лида

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Крышка для сковороды б/у диаметр 26

6 р.

Крышка для сковороды б/у диаметр 26

Гродненская, Лида

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Заварник

10 р.

Заварник

Гродненская, Лида

Пуншница

50 р.

Пуншница

Гродненская, Лида

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Стильный молочник керамический.

7 р.

Стильный молочник керамический.

Гродненская, Лида

Горшочек керамический для запекания.

15 р.

Горшочек керамический для запекания.

Гродненская, Лида

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Набор для глинтвейна

Договорная

Набор для глинтвейна

Гродненская, Лида

Набор керамических горшочков для запекания

30 р.

Набор керамических горшочков для запекания

Гродненская, Лида

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Керамические формы

15 р.

Керамические формы

Гродненская, Лида

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Кухонные принадлежности

18 р.

Кухонные принадлежности

Гродненская, Лида

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стекло от газовой плиты

50 р.

стекло от газовой плиты

Гродненская, Лида

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Подстаканники

50 р.

Подстаканники

Гродненская, Лида

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Набор для цитрусовых

10 р.

Набор для цитрусовых

Гродненская, Лида

Салфетка на стол Round 36х36 см

7 р.

Салфетка на стол Round 36х36 см

Гродненская, Лида

Хрусталь

Договорная

Хрусталь

Гродненская, Лида

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Фруктовница

9 р.

Фруктовница

Гродненская, Лида

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Товары с доставкой от магазинов

Чайник LARA LR00-06

Онлайн-заказ

76 р.

Чайник LARA LR00-06

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шумовка LARA LR07-113

Онлайн-заказ

7 р.

Шумовка LARA LR07-113

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Терка LARA LR07-54

Онлайн-заказ

22.17 р.

Терка LARA LR07-54

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник KELLI KL-4492

Онлайн-заказ

54.65 р.

Чайник KELLI KL-4492

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кухонный Zeidan Z-2063

Онлайн-заказ

74.99 р.

Набор кухонный Zeidan Z-2063

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник Mallony MAL-039-MP матовый

Онлайн-заказ

30.84 р.

Чайник Mallony MAL-039-MP матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос ZEIDAN Z-9060

Онлайн-заказ

34.32 р.

Термос ZEIDAN Z-9060

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопатка LARA LR07-111

Онлайн-заказ

8 р.

Лопатка LARA LR07-111

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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