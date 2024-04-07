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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Лиде

Karcher PUZZI 8/1 , WD6, SC3. ПРОКАТ

25 р.

Karcher PUZZI 8/1 , WD6, SC3. ПРОКАТ

Гродненская, Лида

Бытовая техника

30 р.

Бытовая техника

Гродненская, Лида

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АКБ для Jimmy H9 pro

280 р.

АКБ для Jimmy H9 pro

Гродненская, Лида

Щетка

39 р.

Щетка

Гродненская, Лида

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Щётка для пылесоса.

15 р.

Щётка для пылесоса.

Гродненская, Лида

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Моторчик от моющего пылесоса LG

30 р.

Моторчик от моющего пылесоса LG

Гродненская, Лида

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шланг от пылесоса Тайфун

Договорная

шланг от пылесоса Тайфун

Гродненская, Лида

Магнитная щётка, для мойки окон

59.80 р.

Магнитная щётка, для мойки окон

Гродненская, Лида

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Шланг для пылесоса

15 р.

Шланг для пылесоса

Гродненская, Лида

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Мойка Karcher

100 р.

Мойка Karcher

Гродненская, Лида

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Паровая швабра

550 р.

Паровая швабра

Гродненская, Лида

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Кёрхер BOSCH

230 р.

Кёрхер BOSCH

Гродненская, Лида

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Продам стеклоочиститель KARCHER WV2 premium plus

150 р.

Продам стеклоочиститель KARCHER WV2 premium plus

Гродненская, Лида

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Насадки для пылесоса

8 р.

Насадки для пылесоса

Гродненская, Лида

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Стеклоочиститель Karcher WV Classic [1.633-169.0]

155 р.

Стеклоочиститель Karcher WV Classic [1.633-169.0]

Гродненская, Лида

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НЕРА-фильтр к пылесосам Samsung серии SC-65xx, 66x

18 р.

НЕРА-фильтр к пылесосам Samsung серии SC-65xx, 66x

Гродненская, Лида

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Электрощетка Спутник

20 р.

Электрощетка Спутник

Гродненская, Лида

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
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Пылесос воздуходувка 2в1

90 р.

Пылесос воздуходувка 2в1

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Керхер

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Гомельская, Калинковичи

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Пылесос Samsung VC18M3120VU/EV Стандартный

Онлайн-заказ

491 р.
427.57 р.-13%

Пылесос Samsung VC18M3120VU/EV Стандартный

Минск, Центральный

Пылесос Samsung VC18M3140VN/EV Стандартный

Онлайн-заказ

516 р.
450.07 р.-13%

Пылесос Samsung VC18M3140VN/EV Стандартный

Минск, Центральный

Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV Стандартный

Онлайн-заказ

482 р.
420.07 р.-13%

Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV Стандартный

Минск, Центральный

Пылесос Samsung VC20M257AWR/EV Стандартный

Онлайн-заказ

454 р.
399 р.-12%

Пылесос Samsung VC20M257AWR/EV Стандартный

Минск, Центральный

Пылесос Samsung VCC885BH36/XEV Стандартный

Онлайн-заказ

654 р.
570.09 р.-13%

Пылесос Samsung VCC885BH36/XEV Стандартный

Минск, Центральный

Пылесос ''Samsung'' VCC8835V37/XEV Black/Silver

Онлайн-заказ

542 р.
472.58 р.-13%

Пылесос ''Samsung'' VCC8835V37/XEV Black/Silver

Минск, Центральный

Пылесос Samsung VCC8876H35/XEV Стандартный

Онлайн-заказ

525 р.
457.57 р.-13%

Пылесос Samsung VCC8876H35/XEV Стандартный

Минск, Центральный

Минимойка Karcher K 5 Compact

200 р.

Минимойка Karcher K 5 Compact

Минская, Слуцк

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250 р.

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Karcher K7

890 р.

Karcher K7

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560 р.

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Брестская, Столин

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Магнитная щётка для мытья окон

2 р.

Магнитная щётка для мытья окон

Минск, Центральный

Пылесос ''LG'' VC5420NHTCG Grey

Онлайн-заказ

477 р.
419 р.-12%

Пылесос ''LG'' VC5420NHTCG Grey

Минск, Центральный

karcher k 2.105

300 р.

karcher k 2.105

Брестская, Столин

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Швабра с распылителем DEERMA

5 р.

Швабра с распылителем DEERMA

Минск, Фрунзенский

Аккумулятор для пылесоса dyson v8

100 р.

Аккумулятор для пылесоса dyson v8

Минск, Фрунзенский

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Кёрхер К 5
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900 р.

Кёрхер К 5

Минск, Фрунзенский

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Мойка высокого давления karcher k5 basik.

950 р.

Мойка высокого давления karcher k5 basik.

Гродно

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Робот для мытья окон Даджет dBot W100 (KIT FB0316)

300 р.

Робот для мытья окон Даджет dBot W100 (KIT FB0316)

Минская, Минский район

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Электрошвабра Karcher FC 7 Cordless 1.055-701.0

Онлайн-заказ

1 796 р.

Электрошвабра Karcher FC 7 Cordless 1.055-701.0

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

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385 р.

Минимойка SKIPER PM-165

Минск, Фрунзенский

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Рассрочка
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Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

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Доставка по Беларуси
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658 р.

Робот для мытья окон Hutt W8

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Циклон для Bosch GAS 35 L монтаж на пылесос

489 р.

Циклон для Bosch GAS 35 L монтаж на пылесос

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Доставка по Беларуси
Циклон для Bosch GAS 20 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Bosch GAS 20 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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