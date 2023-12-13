logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Перевозки пассажиров и грузов
ГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Цена
Продавец
Услуги

Пассажирские и грузовые перевозки в Лиде

Грузоперевозки переезды грузчики

Договорная

Грузоперевозки переезды грузчики

Грузоперевозки Лида и РБ.УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.Квартирные переезды доставка мебели, бытовой техники, строительных материалов ДхШхВ 4,5м*1,7м*1,9м

Гродненская, Лида

Грузоперевозки и грузчики

10 р.

Грузоперевозки и грузчики

Грузоперевозки и грузчики

Гродненская, Лида

Грузоперевозки по г.Лида и РБ

Договорная

Грузоперевозки по г.Лида и РБ

Грузоперевозки, переезды, перевозка мебели, стройматериалов и т.п. по городу Лида и РБ. Размеры: длина-3.5., ширина 1.7., высота 1.9.. Услуги грузчиков

Гродненская, Лида

Грузоперевозки выгрузка # загрузка

15 р.

Грузоперевозки выгрузка # загрузка

Грузоперевозки и грузчики в Лиде, перевозка пианино, вывоз мусора, грузовое такси Грузоперевозки по городу Лида, РБ от до 10 тонн до 40 куб.м 24/7 Качественно и быстро, профессиональные грузчики , ра...

Гродненская, Лида

ПЕРЕВОЗКА / ГРУЗЧИКИ // ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РБ

Договорная

ПЕРЕВОЗКА / ГРУЗЧИКИ // ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РБ

Грузоперевозки микроавтобусами до 2 тонн до 12 м3. Есть РЕФРИЖЕРАТОР + ГРУЗЧИКИ Все виды грузоперевозок: доставка стройматериалов, получение товаров у поставщиков и доставка клиентам, снабжение, перее...

Гродненская, Лида

Грузоперевозки, грузчики, перезды

Договорная

Грузоперевозки, грузчики, перезды

Грузоперевозки Лида и РБ.УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.Квартирные переезды доставка мебели, бытовой техники, строительных материалов ДхШхВ 4,5м*1,7м*1,9м

Гродненская, Лида

Грузоперевозки, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, грузчики

Грузоперевозки Лида и РБ.УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.Квартирные переезды доставка мебели, бытовой техники, строительных материалов ДхШхВ 4,5м*1,7м*1,9м

Гродненская, Лида

Грузоперевозки, грузчики, переезды

Договорная

Грузоперевозки, грузчики, переезды

УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ОПЫТНЫХ ГРУЗЧИКОВ. Квартирные, офисные переезды доставка мебели, бытовой техники, строительных материалов Длина-4.5м Ширина-1.7м Высота-1.9м

Гродненская, Лида

Аренда самосвала

Договорная

Аренда самосвала

Аренда самосвала 20т . Доставка песка, ПГС,грунта.

Гродненская, Лида

Грузотакси. Грузчики

25 р.

Грузотакси. Грузчики

Грузотакси город Лида, РБ, РФ. Развоз продукции по магазинам, доставка мебели, бытовой техники и стройматериалов. Фургон 13 м3. до 2 тонн. Возможна помощь грузчиков. Стоимость перевозки по городу 25 р...

Гродненская, Лида

Грузчики в Лиде, грузовой автомобиль

Договорная

Грузчики в Лиде, грузовой автомобиль

Гродненская, Лида

Грузоперевозки город Лида, РБ

Договорная

Грузоперевозки город Лида, РБ

Грузоперевозки по Лиде и РБ. Грузовой отсек 20м куб. Размер грузового отсека: длина 4.3м, ширина 2м, высота 2.2м. Имеются грузчики с большим опытом работы. Возможно сотрудничество на постоянной основе...

Гродненская, Лида

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Оказываю услуги Грузоперевозки по вашему маршруту в любом городе РБ. Перевозка грузов любой сложности от 1кг до 2.5тонн: Квартирные переезды Доставка мебели и бытовой техники Доставка стройма...

Гродненская, Лида

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки по городу Лида и РБ, переезды. Грузовой отсек 4.5×1.8×1.8.

Гродненская, Лида

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки по городу и РБ. Все виды работ. Переезды. Любая загрузка. Размер кузова д.ш.в.4.10х2.10х2.20.Помощь в погрузке,разгрузке. Цена договорная.

Гродненская, Лида

Грузоперевозки до 5 тонн

Договорная

Грузоперевозки до 5 тонн

Окажу услуги по перевозке различных грузов до 5 тонн. Ширина площадки 2 метра. Длина площадки 6 метров. Также есть грейферный погрузчик и самосвал. Вывоз,перевозка,погрузка: мусора,песка,глины,листьев...

Гродненская, Лида

Эвакуатор до 5 тонн

60 р.

Эвакуатор до 5 тонн

Гродненская, Лида

Грузоперевозки по городу Лида и РБ

Договорная

Грузоперевозки по городу Лида и РБ

Оказываем услуги по квартирным и офисным переездам; перевозке мебели, строительных и пиломатериалов. Грузоперевозки по городу Лида, району и РБ до 3,5 тонн. Габариты грузов. места Д 4,5 м/Ш 1,75 м/В 1...

Гродненская, Лида

Доставка груза

Договорная

Доставка груза

Осуществляем перевозку груза, офисный и квартирный переезд, перевозку лесо-пило материалов, строительных материалов. По необходимости есть грузчики. Для быстрого и полного ответа по телефону, т.к на ...

Гродненская, Лида

15 р.

Окажу услуги грузчика

Гродненская, Лида

badge-icon
Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки Лида и РБ.Услуги грузчиков.Квартирные переезды, доставка мебели, бытовой техники, строительных материалов и др.3.5*1.7*1.9

Гродненская, Лида

Услуги лесовоза

Договорная

Услуги лесовоза

Услуги лесовоза Маз. Загрузка 45м3. Полный привод. Работаем по всей РБ. Без выходных. Расположение техники-Лида.

Гродненская, Лида

Вывоз мусора

120 р.

Вывоз мусора

Гродненская, Лида

Грузоперевозки по Лиде,району

Договорная

Грузоперевозки по Лиде,району

Грузоперевозки по г. Лида и району.Доставка мебели,бытовой техники,стройматериалов и т.д.

Гродненская, Лида

Грузоперевозки

15 р.

Грузоперевозки

Грузоперевозки до 2,5т

Гродненская, Лида

Манипулятор. Кран-манипулятор. Гидроманипулятор.

80 р.

Манипулятор. Кран-манипулятор. Гидроманипулятор.

Перевозим, грузим и выгружаем, монтируем: плиты перекрытия, блоки ФБС, перемычки, лестничные марши, плитку тротуарную и бордюр, блоки газосиликатные, пиломатериалы, ёмкости до 25 м.куб., металлические...

Гродненская, Лида

0.10 р.

Расхламление дома

Гродненская, Лида

badge-icon
Услуги грузчиков в Лиде

10 р.

Услуги грузчиков в Лиде

Гродненская, Лида

badge-icon

Договорная

Грузчики Лида

Гродненская, Лида

Услуги из других регионов

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги