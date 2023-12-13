Пассажирские и грузовые перевозки в Лиде
Договорная
Грузоперевозки переезды грузчики
Грузоперевозки Лида и РБ.УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.Квартирные переезды доставка мебели, бытовой техники, строительных материалов ДхШхВ 4,5м*1,7м*1,9м
Гродненская, Лида
10 р.
Грузоперевозки и грузчики
Грузоперевозки и грузчики
Гродненская, Лида
Договорная
Грузоперевозки по г.Лида и РБ
Грузоперевозки, переезды, перевозка мебели, стройматериалов и т.п. по городу Лида и РБ. Размеры: длина-3.5., ширина 1.7., высота 1.9.. Услуги грузчиков
Гродненская, Лида
15 р.
Грузоперевозки выгрузка # загрузка
Грузоперевозки и грузчики в Лиде, перевозка пианино, вывоз мусора, грузовое такси Грузоперевозки по городу Лида, РБ от до 10 тонн до 40 куб.м 24/7 Качественно и быстро, профессиональные грузчики , ра...
Гродненская, Лида
Договорная
ПЕРЕВОЗКА / ГРУЗЧИКИ // ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РБ
Грузоперевозки микроавтобусами до 2 тонн до 12 м3. Есть РЕФРИЖЕРАТОР + ГРУЗЧИКИ Все виды грузоперевозок: доставка стройматериалов, получение товаров у поставщиков и доставка клиентам, снабжение, перее...
Гродненская, Лида
Договорная
Грузоперевозки, грузчики, перезды
Грузоперевозки Лида и РБ.УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.Квартирные переезды доставка мебели, бытовой техники, строительных материалов ДхШхВ 4,5м*1,7м*1,9м
Гродненская, Лида
Договорная
Грузоперевозки, грузчики
Грузоперевозки Лида и РБ.УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.Квартирные переезды доставка мебели, бытовой техники, строительных материалов ДхШхВ 4,5м*1,7м*1,9м
Гродненская, Лида
Договорная
Грузоперевозки, грузчики, переезды
УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ОПЫТНЫХ ГРУЗЧИКОВ. Квартирные, офисные переезды доставка мебели, бытовой техники, строительных материалов Длина-4.5м Ширина-1.7м Высота-1.9м
Гродненская, Лида
Договорная
Аренда самосвала
Аренда самосвала 20т . Доставка песка, ПГС,грунта.
Гродненская, Лида
25 р.
Грузотакси. Грузчики
Грузотакси город Лида, РБ, РФ. Развоз продукции по магазинам, доставка мебели, бытовой техники и стройматериалов. Фургон 13 м3. до 2 тонн. Возможна помощь грузчиков. Стоимость перевозки по городу 25 р...
Гродненская, Лида
Договорная
Грузчики в Лиде, грузовой автомобиль
Гродненская, Лида
Договорная
Грузоперевозки город Лида, РБ
Грузоперевозки по Лиде и РБ. Грузовой отсек 20м куб. Размер грузового отсека: длина 4.3м, ширина 2м, высота 2.2м. Имеются грузчики с большим опытом работы. Возможно сотрудничество на постоянной основе...
Гродненская, Лида
Договорная
Грузоперевозки
Оказываю услуги Грузоперевозки по вашему маршруту в любом городе РБ. Перевозка грузов любой сложности от 1кг до 2.5тонн: Квартирные переезды Доставка мебели и бытовой техники Доставка стройма...
Гродненская, Лида
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки по городу Лида и РБ, переезды. Грузовой отсек 4.5×1.8×1.8.
Гродненская, Лида
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки по городу и РБ. Все виды работ. Переезды. Любая загрузка. Размер кузова д.ш.в.4.10х2.10х2.20.Помощь в погрузке,разгрузке. Цена договорная.
Гродненская, Лида
Договорная
Грузоперевозки до 5 тонн
Окажу услуги по перевозке различных грузов до 5 тонн. Ширина площадки 2 метра. Длина площадки 6 метров. Также есть грейферный погрузчик и самосвал. Вывоз,перевозка,погрузка: мусора,песка,глины,листьев...
Гродненская, Лида
60 р.
Эвакуатор до 5 тонн
Гродненская, Лида
Договорная
Грузоперевозки по городу Лида и РБ
Оказываем услуги по квартирным и офисным переездам; перевозке мебели, строительных и пиломатериалов. Грузоперевозки по городу Лида, району и РБ до 3,5 тонн. Габариты грузов. места Д 4,5 м/Ш 1,75 м/В 1...
Гродненская, Лида
Договорная
Доставка груза
Осуществляем перевозку груза, офисный и квартирный переезд, перевозку лесо-пило материалов, строительных материалов. По необходимости есть грузчики. Для быстрого и полного ответа по телефону, т.к на ...
Гродненская, Лида
15 р.
Окажу услуги грузчика
Гродненская, Лида
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки Лида и РБ.Услуги грузчиков.Квартирные переезды, доставка мебели, бытовой техники, строительных материалов и др.3.5*1.7*1.9
Гродненская, Лида
Договорная
Услуги лесовоза
Услуги лесовоза Маз. Загрузка 45м3. Полный привод. Работаем по всей РБ. Без выходных. Расположение техники-Лида.
Гродненская, Лида
120 р.
Вывоз мусора
Гродненская, Лида
Договорная
Грузоперевозки по Лиде,району
Грузоперевозки по г. Лида и району.Доставка мебели,бытовой техники,стройматериалов и т.д.
Гродненская, Лида
15 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки до 2,5т
Гродненская, Лида
80 р.
Манипулятор. Кран-манипулятор. Гидроманипулятор.
Перевозим, грузим и выгружаем, монтируем: плиты перекрытия, блоки ФБС, перемычки, лестничные марши, плитку тротуарную и бордюр, блоки газосиликатные, пиломатериалы, ёмкости до 25 м.куб., металлические...
Гродненская, Лида
0.10 р.
Расхламление дома
Гродненская, Лида
10 р.
Услуги грузчиков в Лиде
Гродненская, Лида
Договорная
Грузчики Лида
Гродненская, Лида
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский