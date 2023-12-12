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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Лиде

Угловая насадка на шуруповерт

10 р.

Угловая насадка на шуруповерт

Гродненская, Лида

Набор ступенчатых сверл и фрез LEISTER

60 р.

Набор ступенчатых сверл и фрез LEISTER

Гродненская, Лида

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Диск алмазный отрезной

150 р.

Диск алмазный отрезной

Гродненская, Лида

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Пескоструй stihl 4900-500-1801

150 р.

Пескоструй stihl 4900-500-1801

Гродненская, Лида

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Биты кровельные 10-ки

10 р.

Биты кровельные 10-ки

Гродненская, Лида

Сверла ступенчатые

35 р.

Сверла ступенчатые

Гродненская, Лида

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Диски по металлу

1.60 р.

Диски по металлу

Гродненская, Лида

Сверлильный патрон SANOU.

40 р.

Сверлильный патрон SANOU.

Гродненская, Лида

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Система скрытого крепежа Camo

200 р.

Система скрытого крепежа Camo

Гродненская, Лида

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Быстрозажимной патрон Bosch

50 р.

Быстрозажимной патрон Bosch

Гродненская, Лида

Аккумулятор Бош 18-4 ач ProCore

260 р.

Аккумулятор Бош 18-4 ач ProCore

Гродненская, Лида

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Круг отрезной по металлу 300*3.0*32

5 р.

Круг отрезной по металлу 300*3.0*32

Гродненская, Лида

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Круг отрезной по металлу 350*3.0*32

7 р.

Круг отрезной по металлу 350*3.0*32

Гродненская, Лида

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быстрозажимной патрон bosh

65 р.

быстрозажимной патрон bosh

Гродненская, Лида

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Круги наждачные (3шт.)

8 р.

Круги наждачные (3шт.)

Гродненская, Лида

диски отрезные для керамической плитки

25 р.

диски отрезные для керамической плитки

Гродненская, Лида

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Подошва графитовая МАКИТА 9920

10 р.

Подошва графитовая МАКИТА 9920

Гродненская, Лида

Отрезной диск для болгарки

15 р.

Отрезной диск для болгарки

Гродненская, Лида

Сверло-бур Hawera 12*310*250

8 р.

Сверло-бур Hawera 12*310*250

Гродненская, Лида

Набор победитов

80 р.

Набор победитов

Гродненская, Лида

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Сегменты шлифовальные LUGAabrasiv (6C) 85*78*50

3 р.

Сегменты шлифовальные LUGAabrasiv (6C) 85*78*50

Гродненская, Лида

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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