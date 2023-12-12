Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Лиде
10 р.
Угловая насадка на шуруповерт
Гродненская, Лида
60 р.
Набор ступенчатых сверл и фрез LEISTER
Гродненская, Лида
150 р.
Диск алмазный отрезной
Гродненская, Лида
150 р.
Пескоструй stihl 4900-500-1801
Гродненская, Лида
10 р.
Биты кровельные 10-ки
Гродненская, Лида
35 р.
Сверла ступенчатые
Гродненская, Лида
1.60 р.
Диски по металлу
Гродненская, Лида
40 р.
Сверлильный патрон SANOU.
Гродненская, Лида
200 р.
Система скрытого крепежа Camo
Гродненская, Лида
50 р.
Быстрозажимной патрон Bosch
Гродненская, Лида
260 р.
Аккумулятор Бош 18-4 ач ProCore
Гродненская, Лида
5 р.
Круг отрезной по металлу 300*3.0*32
Гродненская, Лида
7 р.
Круг отрезной по металлу 350*3.0*32
Гродненская, Лида
65 р.
быстрозажимной патрон bosh
Гродненская, Лида
8 р.
Круги наждачные (3шт.)
Гродненская, Лида
25 р.
диски отрезные для керамической плитки
Гродненская, Лида
10 р.
Подошва графитовая МАКИТА 9920
Гродненская, Лида
15 р.
Отрезной диск для болгарки
Гродненская, Лида
8 р.
Сверло-бур Hawera 12*310*250
Гродненская, Лида
80 р.
Набор победитов
Гродненская, Лида
3 р.
Сегменты шлифовальные LUGAabrasiv (6C) 85*78*50
Гродненская, Лида
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный