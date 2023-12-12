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Образовательные услуги в Лиде

Репетитор 1-4 класс

25 р.

Репетитор 1-4 класс

Гродненская, Лида

30 р.

Помощь по химии

Гродненская, Лида

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Домашние задание

Договорная

Домашние задание

Гродненская, Лида

Договорная

репетитор по белорусскому языку

Гродненская, Лида

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Английский язык.Репетитор.Лида

25 р.

Английский язык.Репетитор.Лида

Гродненская, Лида

25 р.

Репетитор по математике 5-9 классы

Гродненская, Лида

Репетитор по английскому языку

Договорная

Репетитор по английскому языку

Гродненская, Лида

Контрольные работы / переводы по французскому язык

Договорная

Контрольные работы / переводы по французскому язык

Гродненская, Лида

Логомассаж, логопедический массаж

25 р.

Логомассаж, логопедический массаж

Гродненская, Лида

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Уроки игры на гитаре

30 р.

Уроки игры на гитаре

Гродненская, Лида

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30 р.

Репетитор по математике 1-9 класс

Гродненская, Лида

Репетитор н белорусскому языку

Договорная

Репетитор н белорусскому языку

Гродненская, Лида

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Договорная

Репетитор английского языка

Гродненская, Лида

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Репетитор английского языка ( 1-11 класс ) с выезд

20 р.

Репетитор английского языка ( 1-11 класс ) с выезд

Гродненская, Лида

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Репетитор по английскому языку

20 р.

Репетитор по английскому языку

Гродненская, Лида

Репетитор по математике.

Договорная

Репетитор по математике.

Гродненская, Лида

Обучение немецкому языку онлайн

20 р.

Обучение немецкому языку онлайн

Гродненская, Лида

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ЛОГОПЕД

18 р.

ЛОГОПЕД

Гродненская, Лида

Репетитор по чтению

Бесплатно

Репетитор по чтению

Гродненская, Лида

25 р.

Онлайн репетитор по английскому языку

Гродненская, Лида

20 р.

Репетитор по математике (ЖБИ)

Гродненская, Лида

Уроки игры на электрогитаре

15 р.

Уроки игры на электрогитаре

Гродненская, Лида

15 р.

Репетитор

Гродненская, Лида

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Договорная

Логопед. Подготовка к школе

Гродненская, Лида

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30 р.

Репетитор по химии

Гродненская, Лида

Репетитор по информатике

Договорная

Репетитор по информатике

Гродненская, Лида

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Конспектирование учебников/перепишу конспект

Договорная

Конспектирование учебников/перепишу конспект

Гродненская, Лида

Услуги из других регионов

Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

10 р.

Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Минск, Центральный

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МамЭксперт Познай себя и своего ребенка. Основы нейрофизиологии

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Познай себя и своего ребенка. Основы нейрофизиологии

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Напишу Реферат на любую тему

20 р.

Напишу Реферат на любую тему

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Автошкола в Гомеле ''УРОВЕНЬ''

400 р.

Автошкола в Гомеле ''УРОВЕНЬ''

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Дополнительные уроки вождения в Гомеле

45 р.

Дополнительные уроки вождения в Гомеле

Гомель

Услуга с выездом в регионы
МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к родам

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к родам

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
МамЭксперт Гипнороды. Союз ума и тела.

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Гипнороды. Союз ума и тела.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Решение задач по всем дисциплинам

10 р.

Решение задач по всем дисциплинам

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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