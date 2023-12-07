Оборудование для салонов красоты в Лиде
Договорная
Педикюрное кресло Кушетка
Гродненская, Лида
100 р.
Кушетка
Гродненская, Лида
250 р.
Маникюрный стол
Гродненская, Лида
60 р.
Рисепшн, размер 145*120
Гродненская, Лида
200 р.
Маникюрный стол
Гродненская, Лида
500 р.
педикюрное кресло
Гродненская, Лида
105 р.
Стол для маникюра
Гродненская, Лида
340 р.
массажный стол Body Fiit 2-секционеый
Гродненская, Лида
110 р.
Стол маникюрный
Гродненская, Лида
120 р.
Пылесос для маникюра
Гродненская, Лида
200 р.
Маникюрный стол с вытяжкой + два стула
Гродненская, Лида
870 р.
Мойка парикмахерская с креслом
Гродненская, Лида
339 р.
Кресло парикмахерское
Гродненская, Лида
230 р.
Кушетка 190*70
Гродненская, Лида
200 р.
Маникюрный стол
Гродненская, Лида
100 р.
БРОНЬ Мойка. Стул и тумба под раковину в парикмахе
Гродненская, Лида
Договорная
Всё для парикмахерской
Гродненская, Лида
550 р.
Мебель для бьюти мастера
Гродненская, Лида
19 900 р.
Аппарат для эпиляции Epileon
Гродненская, Лида
100 р.
Стол для маникюра
Гродно
950 р.
МАССАЖНЫЙ СТОЛ YAMAGUCHI Barcelona 1992
Минск, Московский
130 р.
Маникюрный стол
Могилевская, Бобруйск
110 р.
Стол для маникюра
Гомель
50 р.
Вытяжка для маникюра
Могилевская, Костюковичи
200 р.
Стул для парикмахера
Минск, Московский
3 000 р.
Косметологический комбайн ES-1008 (14 в 1)
Витебская, Новополоцк
100 р.
Стул
Гродненская, Ошмяны
50 р.
Тележка
Гродненская, Ошмяны
200 р.
Мойка со стулом
Гродненская, Ошмяны
260 р.
Стол массажный
Минск, Первомайский
420 р.
Ресепшен, стойка администратора (новая)
Минск, Московский
390 р.
Ресепшен, стойка администратора (новая)
Минск, Московский
440 р.
Ресепшен, стол (новый, в наличии)
Минск, Московский
230 р.
Кушетка
Минск, Советский
4 250 р.
Аппарат массажный Fohow биоэнергомассажер БЭМ 3.0
Минск, Фрунзенский
25 300 р.
Soprano Titanium 1600 аппарат для лазерной эпиляц
Минск, Центральный
80 р.
Кушетка
Брест
55 р.
Тумба - стойка ресепшн
Минск, Фрунзенский
130 р.
Стол
Минская, Борисов
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
550 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ
Минск, Советский
1 500 р.
Инфракрасные штаны
Минская, Жодино
525 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС
Минск, Советский
Договорная
Оборудование для студии
Минск, Фрунзенский
200 р.
Вытяжка Tan для моментального загара
Минская, Молодечно
110 р.
Стол для маникюра
Могилев
1 500 р.
Аппарат прессотерапии
Минская, Жодино
850 р.
Вытяжка для кератина, маникюра, педикюра
Гомельская, Мозырь
6 500 р.
Аппарат B-flexy
Минская, Жодино
450 р.
Кушетка
Могилев
100 р.
Кушетка
Брест
24 000 р.
Аппарат LPG Cellu M6 Integral Франция Аппарат LPG
Минск, Первомайский
100 р.
Кушетка косметологическая(массажная)
Минск, Первомайский
500 р.
Парикмахерское кресло.
Могилевская, Горки
250 р.
Кушетка косметолога
Могилевская, Быхов
150 р.
Кушетка ( чемодан) НОВАЯ
Гомель
100 р.
Стол маникюрный
Минск, Ленинский
15 300 р.
Срочно Продам эндосферу(Слим сфера) 2 в 1
Минск, Центральный
130 р.
Кушетка
Могилев
99 р.
Кушетка для массажа наращивания ресниц
Минская, Минский район
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский