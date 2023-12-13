Товары от Куфар Маркета
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Бюро находок в Лиде
Договорная
утерян
Гродненская, Лида
Договорная
Найден Apple Watch
Гродненская, Лида
Договорная
Найден пульт от сигнализации Раен Фрунзе
Гродненская, Лида
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Утерян брелок с ключом
Гродненская, Лида
Договорная
Документ
Гродненская, Лида
Договорная
Тех паспорт
Гродненская, Лида
Договорная
Крестик нашли в районе Тухачевского
Гродненская, Лида
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Утеряно кольцо
Гродненская, Лида
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Найдены ключи
Гродненская, Лида
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Потеряшка
Гродненская, Лида
Договорная
Потерял ключ Фольксваген
Гродненская, Лида
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Потеряшка
Гродненская, Лида
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Шильда
Гродненская, Лида
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Бюро находок
Гродненская, Лида
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Кот
Гродненская, Лида
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Найдены ключи от квартиры
Минск, Фрунзенский
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Нашёл карту info post
Брест
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Утерян паспорт на имя Каптюг Антон
Минск, Фрунзенский
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Найдена собака
Гомельская, Речица
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утеряны airpods 2 gen (кейс и наушники)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Найдены ключи
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утерян паспорт
Гродненская, Другие города
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Утерян телефон Самсунг
Минск, Советский
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вод.удостоверение
Брест
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Пропала собака
Брест
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Потеряшка
Гомель
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Утеряна сережка
Витебск
Договорная
Утерян ключ от автомобиля Geely
Могилевская, Бобруйск
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Пропуск ОАО ВИСТАН
Витебск
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Нашёл телефон редми 9 (На площади Ленина)
Брестская, Пинск
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Потерял наушники в маршрутке 12
Брест
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Найдены ключи
Гродно
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Найдены ключи в районе Гаранина 3.
Витебская, Орша
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фигурка водарасль
Минск, Советский
Договорная
Найдено Школа #61
Гомель
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Пропала охотничья собака
Гродненская, Зельва
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Ключи
Гродно
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Утерян телефон
Минск, Советский
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Утеряно кольцо
Брест
Договорная
Найден номерной знак
Витебская, Новополоцк
Договорная
найдена овчарка
Минск, Партизанский
Договорная
НАЙДЕНА КАРТА
Витебск
Договорная
Найдена кошка
Минская, Борисов
Договорная
Бюро находок
Брестская, Барановичи
Договорная
Найден Йорк в критическом состоянии
Витебск
Договорная
Колпак рено
Брест
Договорная
Бюро находок
Гродно
Договорная
Найдены женские перчатки
Минск, Московский
Договорная
Нашёл проездной отдам владельцу
Минск, Первомайский
Договорная
Утеряны ключи от автомобиля хюндай и от квартиры в
Брест
Договорная
Найдено
Брестская, Барановичи
Договорная
Пропала собака
Гомель
Договорная
Найдена собака
Гродно
Договорная
Утерян пульт выкидной от сигнализации авто
Гомель
Договорная
Пропал кот Лева
Витебская, Орша
Договорная
Утерян колпак колесный
Витебск
Договорная
Значёк
Гомельская, Речица