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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Лиде

Ёлочные игрушки из СССР

30 р.

Ёлочные игрушки из СССР

Гродненская, Лида

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Монета

2 р.

Монета

Гродненская, Лида

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Набор открыток (16 штук)Винтаж

20 р.

Набор открыток (16 штук)Винтаж

Гродненская, Лида

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Гобелен СССР

25 р.

Гобелен СССР

Гродненская, Лида

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Собрание сочинений

65 р.

Собрание сочинений

Гродненская, Лида

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Плюшевый ковёр СССР. Олени

60 р.

Плюшевый ковёр СССР. Олени

Гродненская, Лида

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5 грош серебро россия для польши 1821.г

60 р.

5 грош серебро россия для польши 1821.г

Гродненская, Лида

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Пуговица бронзовая большая гренада в сохране

50 р.

Пуговица бронзовая большая гренада в сохране

Гродненская, Лида

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5 старинных бронзовых ложек есть клейма.

50 р.

5 старинных бронзовых ложек есть клейма.

Гродненская, Лида

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Старинный бронзовый крестик

50 р.

Старинный бронзовый крестик

Гродненская, Лида

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Шестак серебро ян казимир 1663.г

50 р.

Шестак серебро ян казимир 1663.г

Гродненская, Лида

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20 копеек серебро Николай 2 1907.г

40 р.

20 копеек серебро Николай 2 1907.г

Гродненская, Лида

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Чайник( винтаж) Чехословакия

38 р.

Чайник( винтаж) Чехословакия

Гродненская, Лида

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Самовар из СССР

70 р.

Самовар из СССР

Гродненская, Лида

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5 грош серебро россия для польши 1823.г

60 р.

5 грош серебро россия для польши 1823.г

Гродненская, Лида

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5 грош серебро россия для польши 1826.г

60 р.

5 грош серебро россия для польши 1826.г

Гродненская, Лида

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10 грош серебро россия для польши 1822.г

80 р.

10 грош серебро россия для польши 1822.г

Гродненская, Лида

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3 10 грошовика серебро россия для польши 1840.г

100 р.

3 10 грошовика серебро россия для польши 1840.г

Гродненская, Лида

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Монета серебро 5 грош россия для польши 1840.г

50 р.

Монета серебро 5 грош россия для польши 1840.г

Гродненская, Лида

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17 серебряных солида и 2 динарика в.к.л

210 р.

17 серебряных солида и 2 динарика в.к.л

Гродненская, Лида

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Трио фарфор

190 р.

Трио фарфор

Гродненская, Лида

Статуэтка

Договорная

Статуэтка

Гродненская, Лида

Конфетницы из СССР

Договорная

Конфетницы из СССР

Гродненская, Лида

Карманные миниатюрные шашки

16 р.

Карманные миниатюрные шашки

Гродненская, Лида

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Маска, Италия

Договорная

Маска, Италия

Гродненская, Лида

Чеканки

Договорная

Чеканки

Гродненская, Лида

Чеканка большая 65×35

45 р.

Чеканка большая 65×35

Гродненская, Лида

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Хлебница колосок СССР

15 р.

Хлебница колосок СССР

Гродненская, Лида

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НАХОДКИ С ЧЕРДАКА.

65 р.

НАХОДКИ С ЧЕРДАКА.

Гродненская, Лида

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Тарелки из фарфора 'Нежный вереск'

3 р.

Тарелки из фарфора 'Нежный вереск'

Гродненская, Лида

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Подсвечник продан

15 р.

Подсвечник продан

Гродненская, Лида

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Набор винтажный(графин+6 стопок)

50 р.

Набор винтажный(графин+6 стопок)

Гродненская, Лида

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Винтажные покрывала из СССР

30 р.

Винтажные покрывала из СССР

Гродненская, Лида

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Кувшинчик винтаж (Рига СССР) 1 литр

25 р.

Кувшинчик винтаж (Рига СССР) 1 литр

Гродненская, Лида

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Статуэтки(Производство Германия)

30 р.

Статуэтки(Производство Германия)

Гродненская, Лида

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Стул из СССР (под реставрацию)

70 р.

Стул из СССР (под реставрацию)

Гродненская, Лида

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4 медных монет деньга

80 р.

4 медных монет деньга

Гродненская, Лида

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6 медных монет 1/2 копейки Николай 2 1899.г

120 р.

6 медных монет 1/2 копейки Николай 2 1899.г

Гродненская, Лида

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3 медные монеты 1/2 копейки Николай 2 1898.г

60 р.

3 медные монеты 1/2 копейки Николай 2 1898.г

Гродненская, Лида

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Спички

Договорная

Спички

Гродненская, Лида

Старинный оловянистый еврейский дрейдел.

100 р.

Старинный оловянистый еврейский дрейдел.

Гродненская, Лида

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Одна копейка

30 р.

Одна копейка

Гродненская, Лида

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Барыня. Рюмка штрафная. Стекло Неман. Винтаж.

Договорная

Барыня. Рюмка штрафная. Стекло Неман. Винтаж.

Гродненская, Лида

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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