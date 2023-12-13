Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Лиде
30 р.
Ёлочные игрушки из СССР
Гродненская, Лида
2 р.
Монета
Гродненская, Лида
20 р.
Набор открыток (16 штук)Винтаж
Гродненская, Лида
25 р.
Гобелен СССР
Гродненская, Лида
65 р.
Собрание сочинений
Гродненская, Лида
60 р.
Плюшевый ковёр СССР. Олени
Гродненская, Лида
60 р.
5 грош серебро россия для польши 1821.г
Гродненская, Лида
50 р.
Пуговица бронзовая большая гренада в сохране
Гродненская, Лида
50 р.
5 старинных бронзовых ложек есть клейма.
Гродненская, Лида
50 р.
Старинный бронзовый крестик
Гродненская, Лида
50 р.
Шестак серебро ян казимир 1663.г
Гродненская, Лида
40 р.
20 копеек серебро Николай 2 1907.г
Гродненская, Лида
38 р.
Чайник( винтаж) Чехословакия
Гродненская, Лида
70 р.
Самовар из СССР
Гродненская, Лида
60 р.
5 грош серебро россия для польши 1823.г
Гродненская, Лида
60 р.
5 грош серебро россия для польши 1826.г
Гродненская, Лида
80 р.
10 грош серебро россия для польши 1822.г
Гродненская, Лида
100 р.
3 10 грошовика серебро россия для польши 1840.г
Гродненская, Лида
50 р.
Монета серебро 5 грош россия для польши 1840.г
Гродненская, Лида
210 р.
17 серебряных солида и 2 динарика в.к.л
Гродненская, Лида
190 р.
Трио фарфор
Гродненская, Лида
Договорная
Статуэтка
Гродненская, Лида
Договорная
Конфетницы из СССР
Гродненская, Лида
16 р.
Карманные миниатюрные шашки
Гродненская, Лида
Договорная
Маска, Италия
Гродненская, Лида
Договорная
Чеканки
Гродненская, Лида
45 р.
Чеканка большая 65×35
Гродненская, Лида
15 р.
Хлебница колосок СССР
Гродненская, Лида
65 р.
НАХОДКИ С ЧЕРДАКА.
Гродненская, Лида
3 р.
Тарелки из фарфора 'Нежный вереск'
Гродненская, Лида
15 р.
Подсвечник продан
Гродненская, Лида
50 р.
Набор винтажный(графин+6 стопок)
Гродненская, Лида
30 р.
Винтажные покрывала из СССР
Гродненская, Лида
25 р.
Кувшинчик винтаж (Рига СССР) 1 литр
Гродненская, Лида
30 р.
Статуэтки(Производство Германия)
Гродненская, Лида
70 р.
Стул из СССР (под реставрацию)
Гродненская, Лида
80 р.
4 медных монет деньга
Гродненская, Лида
120 р.
6 медных монет 1/2 копейки Николай 2 1899.г
Гродненская, Лида
60 р.
3 медные монеты 1/2 копейки Николай 2 1898.г
Гродненская, Лида
Договорная
Спички
Гродненская, Лида
100 р.
Старинный оловянистый еврейский дрейдел.
Гродненская, Лида
30 р.
Одна копейка
Гродненская, Лида
Договорная
Барыня. Рюмка штрафная. Стекло Неман. Винтаж.
Гродненская, Лида
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский