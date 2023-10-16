logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Освещение
ЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Для комнаты
Способ крепления
Состояние
Продавец
new
Все для дома

Освещение в Круглом

СВЕТИЛЬНИК РУЧНОЙ РАБОТЫ

170 р.

СВЕТИЛЬНИК РУЧНОЙ РАБОТЫ

Могилевская, Круглое

badge-icon
no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Люстра стильная massive б/у

15 р.

Люстра стильная massive б/у

Минск, Ленинский

badge-icon
Светодиодная гирлянда штора звезды 120 led (6 звезд 9 см + 6 звезд 18 см) 3 м х1.5м

32 р.

Светодиодная гирлянда штора звезды 120 led (6 звезд 9 см + 6 звезд 18 см) 3 м х1.5м

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Люстра светильники

15 р.

Люстра светильники

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Уличный led фонарь 400w

130 р.

Уличный led фонарь 400w

Гродно

badge-icon
Светильники светодиодные квадратные 600 на 600

10 р.

Светильники светодиодные квадратные 600 на 600

Брестская, Барановичи

Люстра. Чехия, латунь, горный хрусталь.

1 290 р.

Люстра. Чехия, латунь, горный хрусталь.

Минск, Центральный

badge-icon
Люстра зеркальная ретро

64 р.

Люстра зеркальная ретро

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Фонарик ручной

15 р.

Фонарик ручной

Гродно

badge-icon
Белая для улицы или квартиры

45 р.

Белая для улицы или квартиры

Витебск

badge-icon
Люстра LUMINEX Польша (длина 100 см)

230 р.

Люстра LUMINEX Польша (длина 100 см)

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Люстры

160 р.

Люстры

Минск, Центральный

badge-icon
Лава-лампа 42 см

50 р.

Лава-лампа 42 см

Брест

badge-icon
Люстра-тюльпан, 8руб

8 р.

Люстра-тюльпан, 8руб

Брестская, Барановичи

badge-icon
Люстра

15 р.

Люстра

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Светильник потолочный Ideal Lux

150 р.

Светильник потолочный Ideal Lux

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Светильник

33 р.

Светильник

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Диско-лампа

10 р.

Диско-лампа

Минск, Советский

badge-icon
Фарфоровая настольная лампа Германия

270 р.

Фарфоровая настольная лампа Германия

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
ночник детский

35 р.

ночник детский

Минск, Ленинский

badge-icon
Люминесцентные лампы G13 T8 18Вт L 18W/765

3.70 р.

Люминесцентные лампы G13 T8 18Вт L 18W/765

Минск, Московский

Плафон

6 р.

Плафон

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Встраиваемые светильники черные

25 р.

Встраиваемые светильники черные

Гомель

badge-icon
badge-icon
Лампа

150 р.

Лампа

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Люстра

20 р.

Люстра

Минская, Дзержинск

badge-icon
badge-icon
Люстра потолочная

65 р.

Люстра потолочная

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Потолочный светильник LED 6Вт

10 р.

Потолочный светильник LED 6Вт

Минск, Первомайский

Люстра, светильник.

250 р.

Люстра, светильник.

Витебск

badge-icon
badge-icon
Лампочка

10 р.

Лампочка

Минск, Заводской

Светильники настенный KAJA

50 р.

Светильники настенный KAJA

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Торшер, напольный светильник рабочий

50 р.

Торшер, напольный светильник рабочий

Минск, Октябрьский

badge-icon
Люминесцентные лампы G13 T8 18Вт L 18W/865

3.70 р.

Люминесцентные лампы G13 T8 18Вт L 18W/865

Минск, Московский

Лампы на прищепке IIKEA 2 штуки

60 р.

Лампы на прищепке IIKEA 2 штуки

Минск, Советский

badge-icon
Люстра

15 р.

Люстра

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Лампа

10 р.

Лампа

Минск, Московский

Светильник подвесной

25 р.

Светильник подвесной

Брест

badge-icon
Для освещения подъезда

10 р.

Для освещения подъезда

Брестская, Кобрин

Ночник

4 р.

Ночник

Витебская, Полоцк

badge-icon
Люстра

30 р.

Люстра

Гродненская, Лида

badge-icon
Светильники диодные

15 р.

Светильники диодные

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Подсвечник- лампа из натуральных ракушек, новый

100 р.

Подсвечник- лампа из натуральных ракушек, новый

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Светильник ikea

65 р.

Светильник ikea

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Светодиодная лампа Ikea Molnart E26

34 р.

Светодиодная лампа Ikea Molnart E26

Гродненская, Лида

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Украшение для нового года, огоньки

5 р.

Украшение для нового года, огоньки

Минск, Фрунзенский

Советская люстра

50 р.

Советская люстра

Витебск

badge-icon
Проектор Звёздное небо

15 р.

Проектор Звёздное небо

Витебск

badge-icon
badge-icon
Настольная лампа

5 р.

Настольная лампа

Минск, Первомайский

Светильник

Бесплатно

Светильник

Гомельская, Светлогорск

Светильник настенный

20 р.

Светильник настенный

Минск, Первомайский

badge-icon
Настольная лампа

45 р.

Настольная лампа

Брестская, Береза

badge-icon
Напольный светильник

75 р.

Напольный светильник

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Люстра

35 р.

Люстра

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Датчик движения и света

20 р.

Датчик движения и света

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Люстра

35 р.

Люстра

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Светильник настольный. Лофт. Пр-во: Польша

65 р.

Светильник настольный. Лофт. Пр-во: Польша

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Люстра

35 р.

Люстра

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Светильник потолочный

200 р.

Светильник потолочный

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Потолочный светильник

20 р.

Потолочный светильник

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Лава лампа с серебристыми блёстками

35 р.

Лава лампа с серебристыми блёстками

Гомель

badge-icon
точечное освещение + лампочки

Договорная

точечное освещение + лампочки

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Светодиодная гирлянда штора звезды 120 led (6 звезд 9 см + 6 звезд 18 см) 3 м х1.5м

32 р.

Светодиодная гирлянда штора звезды 120 led (6 звезд 9 см + 6 звезд 18 см) 3 м х1.5м

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Chicco Игрушка - проектор ''Первые грезы'', розовый, 0 мес.+ 00002427100000

Онлайн-заказ

128.99 р.

Chicco Игрушка - проектор ''Первые грезы'', розовый, 0 мес.+ 00002427100000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Ночник Медвежонок Dreamlight, розовый, 0 мес+

Онлайн-заказ

64.20 р.

Chicco Ночник Медвежонок Dreamlight, розовый, 0 мес+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Светильник - Ночник детский Mini Zoo lumilu, ''Носорог'', 2 уровня яркости, голубой

Онлайн-заказ

31.79 р.

Reer Светильник - Ночник детский Mini Zoo lumilu, ''Носорог'', 2 уровня яркости, голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
REER Сменные заставки в светодиодный ночник, для творчества ''Астронавт'', арт.5278

Онлайн-заказ

5.09 р.

REER Сменные заставки в светодиодный ночник, для творчества ''Астронавт'', арт.5278

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Светодиодный мини-камин настольный декоративный ''Старинные часы'' с эффектом живого пламени+ подаро

78 р.

Светодиодный мини-камин настольный декоративный ''Старинные часы'' с эффектом живого пламени+ подаро

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
TÅGARP/ТОГАРП СВЕТИЛЬНИК НАПОЛЬНЫЙ, 2 ЛАМПЫ

130 р.

TÅGARP/ТОГАРП СВЕТИЛЬНИК НАПОЛЬНЫЙ, 2 ЛАМПЫ

Брест

Доставка по Беларуси
IKEA / НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА ''ТЕРЦИАЛ''

80 р.

IKEA / НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА ''ТЕРЦИАЛ''

Брест

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели