Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Круглом
Договорная
Продам старинную утварь
Могилевская, Круглое
20 р.
Атлас мира
Могилевская, Круглое
Договорная
1 копейка 1924г
Могилевская, Круглое
50 р.
Жетон VILLE DE VENISSIEUX
Могилевская, Круглое
40 р.
Набор клейм по металлу СССР
Минск, Московский
15 р.
Монеты евроценты Латвии, десятикопеечные России
Минск, Первомайский
Договорная
Аудиокассеты иностранного пр-ва, конец 80-х 4 шт
Минск, Фрунзенский
Договорная
Набор винтажной посуды Роза, фарфор, антиквариат
Минск, Фрунзенский
6 р.
Ожерелье королевы. Александр Дюма. 1993
Витебская, Новополоцк
6 р.
Моцарт. Возвышенное и земное. Дэвид Вейс. СССР
Витебская, Новополоцк
7 р.
статуэтка подсвечник кот керамика фарфор
Гомель
10 р.
ложка черпак соусница СССР 2 шт
Гомель
800 р.
Карманные часы Omega от Наркомфина СССР. В серебре
Минск, Октябрьский
35 р.
Винтажная фарфоровая ваза
Гродно
55 р.
Часы Старт
Минск, Фрунзенский
50 р.
Винтажная имбирница, фарфоровая ваза с крышкой
Гродно
10 р.
Молочник Ссср
Витебская, Другие города
Договорная
Коллекционный календарь.
Минск, Центральный
Договорная
Игрушки времен СССР
Минск, Ленинский
Договорная
Открытка
Минск, Ленинский
2 р.
Кукла
Минск, Советский
150 р.
Гармонь антикварная 100-летняя
Минск, Октябрьский
Договорная
Набор лабораторной посуды РФЗ, СССР
Минск, Фрунзенский
4 р.
Листы для монет
Брест
16 р.
Шприцы стеклянные
Гродно
Договорная
Картина в интерьер. Живопись
Минск, Центральный
15 р.
Кукла оригинал monster high
Могилевская, Бобруйск
85 р.
Альбом для монет на 221 монету
Брест
27 р.
Зажигалка «Ровно» СССР
Минская, Молодечно
17 р.
Развивающая Почта Музыкальная 6м/3года Коллекция
Витебская, Новополоцк
30 р.
Цветомузыкальная установка Парус из СССР
Брестская, Барановичи
70 р.
лопатка сапёрная РККА ВОВ СССР
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Пепельница с крышкой
Минск, Центральный
50 р.
Электрофон Вега 109 из СССР
Брестская, Барановичи
Договорная
Боны деньги
Минск, Фрунзенский
Договорная
Атлас СССР 1954
Могилев
200 р.
Фарфоровая статуэтка
Гомель
5 р.
Монета СССР 2 копейки с механическим повреждением
Витебская, Орша
85 р.
Часы Слава Slava Римскими цифер двойной календарь
Брест
5 р.
Монета СССР 2 копейки с механическим повреждением
Витебская, Орша
7 р.
Купюры, банкноты Аргентина 1,5 песо,1 аустраль.
Гомельская, Жлобин
42 р.
Картина маслом на холсте
Гомель
50 р.
СССР антиквариат инструмент плоскогубцы разводной
Витебская, Орша
110 р.
Часы Ракета циферблат Роза Ветров
Брест
35 р.
Кирко-мотыга
Могилев
10 р.
Винтажные Стопки с видами Ленинграда.
Могилев
Договорная
Зажигалка портсигар
Минск, Центральный
Договорная
Царские боны
Минск, Фрунзенский
7 р.
Значок олимпийский мишка
Минск, Партизанский
Договорная
Креманки хрусталь
Минск, Центральный
Договорная
медали юбилейные СССР
Минск, Фрунзенский
Договорная
Боны СССР
Минск, Фрунзенский
150 р.
Кольцо .
Брест
100 р.
Старинный поднос
Минск, Фрунзенский
Договорная
Монета
Гомель
0.10 р.
Наборы открыток из СССР 1970-1980 годы
Минская, Солигорск
Договорная
Подсвечник
Минск, Центральный
60 р.
Ножи с вилками столовые
Витебск
20 р.
Ручка и ланъярд Opel оригинал
Гомель
400 р.
Серебряный комплект
Брест
Товары с доставкой от магазинов
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбом и листы для монет
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет
Гродно
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет
Могилев
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский