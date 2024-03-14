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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Круглом

Продам старинную утварь

Договорная

Продам старинную утварь

Могилевская, Круглое

Атлас мира

20 р.

Атлас мира

Могилевская, Круглое

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1 копейка 1924г

Договорная

1 копейка 1924г

Могилевская, Круглое

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Жетон VILLE DE VENISSIEUX

50 р.

Жетон VILLE DE VENISSIEUX

Могилевская, Круглое

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Набор клейм по металлу СССР

40 р.

Набор клейм по металлу СССР

Минск, Московский

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Монеты евроценты Латвии, десятикопеечные России

15 р.

Монеты евроценты Латвии, десятикопеечные России

Минск, Первомайский

Аудиокассеты иностранного пр-ва, конец 80-х 4 шт

Договорная

Аудиокассеты иностранного пр-ва, конец 80-х 4 шт

Минск, Фрунзенский

Набор винтажной посуды Роза, фарфор, антиквариат

Договорная

Набор винтажной посуды Роза, фарфор, антиквариат

Минск, Фрунзенский

Ожерелье королевы. Александр Дюма. 1993

6 р.

Ожерелье королевы. Александр Дюма. 1993

Витебская, Новополоцк

Моцарт. Возвышенное и земное. Дэвид Вейс. СССР

6 р.

Моцарт. Возвышенное и земное. Дэвид Вейс. СССР

Витебская, Новополоцк

статуэтка подсвечник кот керамика фарфор

7 р.

статуэтка подсвечник кот керамика фарфор

Гомель

ложка черпак соусница СССР 2 шт

10 р.

ложка черпак соусница СССР 2 шт

Гомель

Карманные часы Omega от Наркомфина СССР. В серебре

800 р.

Карманные часы Omega от Наркомфина СССР. В серебре

Минск, Октябрьский

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Винтажная фарфоровая ваза

35 р.

Винтажная фарфоровая ваза

Гродно

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Часы Старт

55 р.

Часы Старт

Минск, Фрунзенский

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Винтажная имбирница, фарфоровая ваза с крышкой

50 р.

Винтажная имбирница, фарфоровая ваза с крышкой

Гродно

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Молочник Ссср

10 р.

Молочник Ссср

Витебская, Другие города

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Коллекционный календарь.

Договорная

Коллекционный календарь.

Минск, Центральный

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Игрушки времен СССР

Договорная

Игрушки времен СССР

Минск, Ленинский

Открытка

Договорная

Открытка

Минск, Ленинский

Кукла

2 р.

Кукла

Минск, Советский

Гармонь антикварная 100-летняя

150 р.

Гармонь антикварная 100-летняя

Минск, Октябрьский

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Набор лабораторной посуды РФЗ, СССР

Договорная

Набор лабораторной посуды РФЗ, СССР

Минск, Фрунзенский

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Листы для монет

4 р.

Листы для монет

Брест

Шприцы стеклянные

16 р.

Шприцы стеклянные

Гродно

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Картина в интерьер. Живопись

Договорная

Картина в интерьер. Живопись

Минск, Центральный

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Кукла оригинал monster high

15 р.

Кукла оригинал monster high

Могилевская, Бобруйск

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Альбом для монет на 221 монету

85 р.

Альбом для монет на 221 монету

Брест

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Зажигалка «Ровно» СССР

27 р.

Зажигалка «Ровно» СССР

Минская, Молодечно

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Развивающая Почта Музыкальная 6м/3года Коллекция

17 р.

Развивающая Почта Музыкальная 6м/3года Коллекция

Витебская, Новополоцк

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Цветомузыкальная установка Парус из СССР

30 р.

Цветомузыкальная установка Парус из СССР

Брестская, Барановичи

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лопатка сапёрная РККА ВОВ СССР

70 р.

лопатка сапёрная РККА ВОВ СССР

Гомельская, Светлогорск

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Пепельница с крышкой

Договорная

Пепельница с крышкой

Минск, Центральный

Электрофон Вега 109 из СССР

50 р.

Электрофон Вега 109 из СССР

Брестская, Барановичи

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Боны деньги

Договорная

Боны деньги

Минск, Фрунзенский

Атлас СССР 1954

Договорная

Атлас СССР 1954

Могилев

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Фарфоровая статуэтка

200 р.

Фарфоровая статуэтка

Гомель

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Монета СССР 2 копейки с механическим повреждением

5 р.

Монета СССР 2 копейки с механическим повреждением

Витебская, Орша

Часы Слава Slava Римскими цифер двойной календарь

85 р.

Часы Слава Slava Римскими цифер двойной календарь

Брест

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Монета СССР 2 копейки с механическим повреждением

5 р.

Монета СССР 2 копейки с механическим повреждением

Витебская, Орша

Купюры, банкноты Аргентина 1,5 песо,1 аустраль.

7 р.

Купюры, банкноты Аргентина 1,5 песо,1 аустраль.

Гомельская, Жлобин

Картина маслом на холсте

42 р.

Картина маслом на холсте

Гомель

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СССР антиквариат инструмент плоскогубцы разводной

50 р.

СССР антиквариат инструмент плоскогубцы разводной

Витебская, Орша

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Часы Ракета циферблат Роза Ветров

110 р.

Часы Ракета циферблат Роза Ветров

Брест

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Кирко-мотыга

35 р.

Кирко-мотыга

Могилев

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Винтажные Стопки с видами Ленинграда.

10 р.

Винтажные Стопки с видами Ленинграда.

Могилев

Зажигалка портсигар

Договорная

Зажигалка портсигар

Минск, Центральный

Царские боны

Договорная

Царские боны

Минск, Фрунзенский

Значок олимпийский мишка

7 р.

Значок олимпийский мишка

Минск, Партизанский

Креманки хрусталь

Договорная

Креманки хрусталь

Минск, Центральный

медали юбилейные СССР

Договорная

медали юбилейные СССР

Минск, Фрунзенский

Боны СССР

Договорная

Боны СССР

Минск, Фрунзенский

Кольцо .

150 р.

Кольцо .

Брест

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Старинный поднос

100 р.

Старинный поднос

Минск, Фрунзенский

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Монета

Договорная

Монета

Гомель

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Наборы открыток из СССР 1970-1980 годы

0.10 р.

Наборы открыток из СССР 1970-1980 годы

Минская, Солигорск

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Подсвечник

Договорная

Подсвечник

Минск, Центральный

Ножи с вилками столовые

60 р.

Ножи с вилками столовые

Витебск

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Ручка и ланъярд Opel оригинал

20 р.

Ручка и ланъярд Opel оригинал

Гомель

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Серебряный комплект

400 р.

Серебряный комплект

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет

Договорная

Альбом и листы для монет

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет

Договорная

Альбом и листы для монет

Гродно

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет

Договорная

Альбом и листы для монет

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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