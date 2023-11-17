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Полки, стеллажи, шкафчики в Копыле

Полка для обуви

50 р.

Полка для обуви

Минская, Копыль

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
стеллаж

120 р.

стеллаж

Минск, Центральный

Стеллажи под заказ недорого

395 р.

Стеллажи под заказ недорого

Минск, Партизанский

Полка навесная

40 р.

Полка навесная

Гродненская, Сморгонь

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Офисная мебель, стеллажи, столы, стулья, диван

2 460 р.

Офисная мебель, стеллажи, столы, стулья, диван

Гродно

Новая обувная полка с нишей

150 р.

Новая обувная полка с нишей

Могилев

Стеллаж 2000*1000*500/4 полки, 150 кг на полку

190 р.

Стеллаж 2000*1000*500/4 полки, 150 кг на полку

Минск, Центральный

Доставка
Стеллажи

Договорная

Стеллажи

Минск, Ленинский

Полка навесная

35 р.

Полка навесная

Минск, Московский

Отдам даром комод, полку, тумбочки

Бесплатно

Отдам даром комод, полку, тумбочки

Минск, Московский

Новый стеллаж, полка, комод.

70 р.

Новый стеллаж, полка, комод.

Минск, Московский

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Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
vip

192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж

100 р.

Стеллаж

Витебск

Стеллаж 2000*1000*600/4 полки, 150 кг на полку

205 р.

Стеллаж 2000*1000*600/4 полки, 150 кг на полку

Минск, Центральный

Доставка
Стеллаж Рио

190 р.

Стеллаж Рио

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полка Хит

45 р.

Полка Хит

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж из оцинкованной стали

Договорная

Стеллаж из оцинкованной стали

Витебск

Стеллаж офисный

140 р.

Стеллаж офисный

Минск, Заводской

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Под ТВ, и навесная над тв

100 р.

Под ТВ, и навесная над тв

Гомельская, Речица

Шкаф металлический для сумок на 8 ячеек

Договорная

Шкаф металлический для сумок на 8 ячеек

Минск, Фрунзенский

Полка

50 р.

Полка

Минск, Центральный

Стеллаж

100 р.

Стеллаж

Минск, Первомайский

Полочка навесная,

35 р.

Полочка навесная,

Гомель

Гардероб под заказ по Вашим размерам.РАССРОЧКА

Договорная

Гардероб под заказ по Вашим размерам.РАССРОЧКА

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Полка настенная,белая с текстурой дерева

53 р.

Полка настенная,белая с текстурой дерева

Минск, Ленинский

Продам полку. Срочно.Торг

70 р.

Продам полку. Срочно.Торг

Могилев

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Полка настенная для книг белая с текстурой дерева

49 р.

Полка настенная для книг белая с текстурой дерева

Минск, Ленинский

Полка с зеркалом

3 р.

Полка с зеркалом

Минск, Фрунзенский

Полка, новая

40 р.

Полка, новая

Могилев

Гардеробная на заказ НЕДОРОГО. РАССРОЧКА

Договорная

Гардеробная на заказ НЕДОРОГО. РАССРОЧКА

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Стеллаж с полками для книг

Бесплатно

Стеллаж с полками для книг

Минск, Советский

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Стеллаж

150 р.

Стеллаж

Минск, Фрунзенский

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Полка

30 р.

Полка

Гродненская, Лида

Стеллаж 8 секций ,дуб Монтерей .разные цвета

125 р.

Стеллаж 8 секций ,дуб Монтерей .разные цвета

Минск, Ленинский

Металлические стеллажи 2000*1000*500

169 р.

Металлические стеллажи 2000*1000*500

Минск, Первомайский

Доставка
Полка настенная

50 р.

Полка настенная

Витебск

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Полка настенная белая.

70 р.

Полка настенная белая.

Минск, Московский

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Встраиваемые шкафчики и шкафы под заказ

Договорная

Встраиваемые шкафчики и шкафы под заказ

Гомель

Полка, дверца лакомат, на газ-лифтах

85 р.

Полка, дверца лакомат, на газ-лифтах

Минск, Фрунзенский

Полка навесная ,настенная,белая с текстурой дерева

26 р.

Полка навесная ,настенная,белая с текстурой дерева

Минск, Ленинский

Полка угловая в ванную

10 р.

Полка угловая в ванную

Минск, Советский

Полка LOFT

80 р.

Полка LOFT

Гродно

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Стеллаж
vip

Договорная

Стеллаж

Минск, Центральный

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Полка для книг белая с текстурой дерева

55 р.

Полка для книг белая с текстурой дерева

Минск, Ленинский

Полка-вешалка новая

39 р.

Полка-вешалка новая

Минск, Центральный

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Нависной шкаф

70 р.

Нависной шкаф

Гродно

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Трельяж

30 р.

Трельяж

Брест

Стеллаж ами

70 р.

Стеллаж ами

Минск, Заводской

Как новый шкаф для обуви (обувница)

150 р.

Как новый шкаф для обуви (обувница)

Минск, Заводской

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Полка с шуфлядками

50 р.

Полка с шуфлядками

Минск, Первомайский

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Коробка для хранения

35 р.

Коробка для хранения

Минская, Борисов

Стеллаж

70 р.

Стеллаж

Минск, Партизанский

тумба и стеллаж в ванную

1 390 р.

тумба и стеллаж в ванную

Минск, Центральный

Доставка
Полка

70 р.

Полка

Витебск

Стеллаж

60 р.

Стеллаж

Минск, Московский

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Полка из массива

50 р.

Полка из массива

Брест

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Стойка для винных бутылок в стиле Loft

Договорная

Стойка для винных бутылок в стиле Loft

Минск, Центральный

Стеллаж пристенный

180 р.

Стеллаж пристенный

Минск, Заводской

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Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
vip

192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Рио

190 р.

Стеллаж Рио

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полка Хит

45 р.

Полка Хит

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М4

40 р.

Полка/полка навесная М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М1

25 р.

Полка/полка навесная М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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