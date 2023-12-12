logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Отделочные материалы
Напольные покрытия
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Тип материалов
Вид
Бренд
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Копыле

no-resultsВ Копыле нет таких объявлений, но они есть в других городахВы можете договориться с продавцом о доставке
Паркет, 5 метров

150 р.

Паркет, 5 метров

Минск, Октябрьский

badge-icon
Ламинат по низким ценам. Акции Скидки

14.70 р.

Ламинат по низким ценам. Акции Скидки

Витебск

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Порог. Алюминий. Угол. 2212. 618 0,9

4 р.

Порог. Алюминий. Угол. 2212. 618 0,9

Брест

Линолеум

300 р.

Линолеум

Гомельская, Рогачев

Ламинат таркет немецкий 20м2 12.5р за 1м

12.50 р.

Ламинат таркет немецкий 20м2 12.5р за 1м

Витебск

Паркетная доска масло 16мм одноплолоска

115 р.

Паркетная доска масло 16мм одноплолоска

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска инженерная 16мм масло с фаской

115 р.

Паркетная доска инженерная 16мм масло с фаской

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 15мм однополосная инженерная с фаской

115 р.

Паркетная доска 15мм однополосная инженерная с фаской

Минск, Фрунзенский

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ПРЕМИУМ СОХО и КАПРИЗ КАНКУН-1

20 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ПРЕМИУМ СОХО и КАПРИЗ КАНКУН-1

Брестская, Барановичи

Доставка
ПЛИНТУС/ РАСПРОДАЖА

2 р.

ПЛИНТУС/ РАСПРОДАЖА

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ МАГНАТЕКС КОРНВОЛЛ и САУДЕР

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ МАГНАТЕКС КОРНВОЛЛ и САУДЕР

Брестская, Барановичи

Доставка
Линолеум

75 р.

Линолеум

Минск, Заводской

Линолеум

150 р.

Линолеум

Брест

badge-icon
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат

Договорная

Ламинат

Гомель

badge-icon
Линолеум

70 р.

Линолеум

Брестская, Барановичи

Продам б/у ламинат

100 р.

Продам б/у ламинат

Брестская, Барановичи

badge-icon
Ковролин 2.8/3.8

20 р.

Ковролин 2.8/3.8

Могилев

Ламинат

Договорная

Ламинат

Минск, Московский

Паркетная Доска инженерная покрытие масло

115 р.

Паркетная Доска инженерная покрытие масло

Минск, Фрунзенский

Доставка
АКЦИЯ Ламинат AGT(АГТ) Турция 32класс 8мм влагос

45 р.

АКЦИЯ Ламинат AGT(АГТ) Турция 32класс 8мм влагос

Минск, Фрунзенский

Доставка
Линолеум

150 р.

Линолеум

Гомель

badge-icon
Паркетная доска 14мм /15мм/16мм

125 р.

Паркетная доска 14мм /15мм/16мм

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 14мм,15мм и 16мм

125 р.

Паркетная доска 14мм,15мм и 16мм

Минск, Фрунзенский

Доставка
Кварцвиниловые полы 0,5 защитный слой

53.40 р.

Кварцвиниловые полы 0,5 защитный слой

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска одноролоска 14мм с фаской масло воск

172 р.

Паркетная доска одноролоска 14мм с фаской масло воск

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 14мм матовый лак

109 р.

Паркетная доска 14мм матовый лак

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 16мм с фаской/ масло

115 р.

Паркетная доска 16мм с фаской/ масло

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска Инженерная 16мм масло с фаской 4v

115 р.

Паркетная доска Инженерная 16мм масло с фаской 4v

Минск, Фрунзенский

Доставка
Линолеум 3м/3.85

250 р.

Линолеум 3м/3.85

Гомель

badge-icon
Ламинат на пол

5 р.

Ламинат на пол

Могилев

badge-icon
Линолеум недорого

13.60 р.

Линолеум недорого

Брестская, Барановичи

Линолеум

30 р.

Линолеум

Минская, Борисов

Паркет штучный, массив, ясень, 250х50х15мм (ОСТАТОК-6,75м2)

63.48 р.

Паркет штучный, массив, ясень, 250х50х15мм (ОСТАТОК-6,75м2)

Минск, Октябрьский

40 р.

Продам

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
БРОНЬ 13.12 до 10.00

250 р.

БРОНЬ 13.12 до 10.00

Минская, Солигорск

badge-icon
ламинат

100 р.

ламинат

Гомель

Линолиум

30 р.

Линолиум

Витебская, Орша

ЛаминатЕггер 33класс 8мм АкваплюсВодостойкий

35.50 р.

ЛаминатЕггер 33класс 8мм АкваплюсВодостойкий

Минск, Фрунзенский

Доставка
Линолеум

130 р.

Линолеум

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Виниловые полы под камень и керамическую плитку

Договорная

Виниловые полы под камень и керамическую плитку

Могилев

Паркетная доска 14мм матовый лак

121 р.

Паркетная доска 14мм матовый лак

Минск, Фрунзенский

Доставка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки