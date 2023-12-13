logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Услуги для торжеств
Цена
Продавец
Услуги

Услуги для торжеств в Кобрине

Бенто- торт

30 р.

Бенто- торт

Брестская, Кобрин

badge-icon
Дед Мороз и Снегурочка

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Брестская, Кобрин

капкейки

3 р.

капкейки

Брестская, Кобрин

badge-icon

Договорная

Еда на заказ

Брестская, Кобрин

badge-icon
Новогоднее поздравление.Ростовые куклы.Аниматор.

Договорная

Новогоднее поздравление.Ростовые куклы.Аниматор.

Брестская, Кобрин

badge-icon
Дед Мороз и Снегурочка

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Брестская, Кобрин

badge-icon
План рассадки

30 р.

План рассадки

Брестская, Кобрин

badge-icon
Поздравление ростовых кукол

Договорная

Поздравление ростовых кукол

Брестская, Кобрин

badge-icon
Аквагрим

Договорная

Аквагрим

Брестская, Кобрин

Поздравление ростовых кукол

Договорная

Поздравление ростовых кукол

Брестская, Кобрин

badge-icon
Новогодние поздравление

Договорная

Новогодние поздравление

Брестская, Кобрин

badge-icon
Торты на заказ

Договорная

Торты на заказ

Брестская, Кобрин

Музыка на свадьбу,профессионально и недорого

100 р.

Музыка на свадьбу,профессионально и недорого

Брестская, Кобрин

badge-icon
Аниматор

60 р.

Аниматор

Брестская, Кобрин

Видеосьемка свадьбы на айфон

Договорная

Видеосьемка свадьбы на айфон

Брестская, Кобрин

badge-icon
Свадебный декор

Договорная

Свадебный декор

Брестская, Кобрин

badge-icon
Торты, пирожные на заказ. Кобрин.

35 р.

Торты, пирожные на заказ. Кобрин.

Брестская, Кобрин

badge-icon
Торт-цифра

35 р.

Торт-цифра

Брестская, Кобрин

badge-icon
Ведущая на свадьбу и юбилей

100 р.

Ведущая на свадьбу и юбилей

Брестская, Кобрин

Ведущий на свадьбу с музыкой и недорого.

Договорная

Ведущий на свадьбу с музыкой и недорого.

Брестская, Кобрин

badge-icon
Аниматор Кобрин

65 р.

Аниматор Кобрин

Брестская, Кобрин

badge-icon

Услуги из других регионов

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги