Услуги для торжеств в Кобрине
30 р.
Бенто- торт
Брестская, Кобрин
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Брестская, Кобрин
3 р.
капкейки
Брестская, Кобрин
Договорная
Еда на заказ
Брестская, Кобрин
Договорная
Новогоднее поздравление.Ростовые куклы.Аниматор.
Брестская, Кобрин
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Брестская, Кобрин
30 р.
План рассадки
Брестская, Кобрин
Договорная
Поздравление ростовых кукол
Брестская, Кобрин
Договорная
Аквагрим
Брестская, Кобрин
Договорная
Поздравление ростовых кукол
Брестская, Кобрин
Договорная
Новогодние поздравление
Брестская, Кобрин
Договорная
Торты на заказ
Брестская, Кобрин
100 р.
Музыка на свадьбу,профессионально и недорого
Брестская, Кобрин
60 р.
Аниматор
Брестская, Кобрин
Договорная
Видеосьемка свадьбы на айфон
Брестская, Кобрин
Договорная
Свадебный декор
Брестская, Кобрин
35 р.
Торты, пирожные на заказ. Кобрин.
Брестская, Кобрин
35 р.
Торт-цифра
Брестская, Кобрин
100 р.
Ведущая на свадьбу и юбилей
Брестская, Кобрин
Договорная
Ведущий на свадьбу с музыкой и недорого.
Брестская, Кобрин
65 р.
Аниматор Кобрин
Брестская, Кобрин
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
Услуга с выездом в регионы
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы