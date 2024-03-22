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Автобизнес, транспорт и логистика в Кобрине

Договорная

Работа водителем в, с, е.

Брестская, Кобрин

Договорная

Имею визу рабочую,карточку международника кат Б,,С

Брестская, Кобрин

Договорная

Ищу работу тракториста АВСF

Брестская, Кобрин

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Гродненская, Лида

Полировка фар

Договорная

Полировка фар

Гомель

Подготовлю машину под окрас

Договорная

Подготовлю машину под окрас

Гомель

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Брест

Договорная

Ищу работу водителем

Могилев

Договорная

ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕЛЕМ КАТ. В. С. D. E.

Гродно

Договорная

Ищу работу водителем вилочного погрузчика

Брест

Ищу работу, подработку водителем, водитель

Договорная

Ищу работу, подработку водителем, водитель

Минск, Первомайский

Ищу работу на дальные поездки Азия и Рф

Договорная

Ищу работу на дальные поездки Азия и Рф

Гомель

Спринтер ищет работу

Договорная

Спринтер ищет работу

Витебск

Договорная

Ищу работу водителя или Тракториста-машиниста

Минская, Столбцы

Договорная

Ищу работу, подработку

Минская, Любань

Подработка

Договорная

Подработка

Брест

Договорная

Водитель кат ,ВСДЕ

Могилев

Договорная

Водитель

Гомель

Ищу работу грузоперевозчика. Личный грузовой бус

Договорная

Ищу работу грузоперевозчика. Личный грузовой бус

Могилев

Ищу работу водителем В, С, есть грузовой бус

Договорная

Ищу работу водителем В, С, есть грузовой бус

Гродно

Договорная

Водитель ищет работу.

Витебск

Личный водитель

Договорная

Личный водитель

Минск, Центральный

Водитель кат В, С, Д, Е ищу работу, или подработку

Договорная

Водитель кат В, С, Д, Е ищу работу, или подработку

Могилев

Договорная

Ищу работу водителем B, C с предост.проживания

Минск, Октябрьский

Договорная

Ищу подработку.

Гродненская, Слоним

Водитель

Договорная

Водитель

Минск, Фрунзенский

Ищу работу/подработку водителем

Договорная

Ищу работу/подработку водителем

Брестская, Барановичи

Ищу (подработку), работу водителем

Договорная

Ищу (подработку), работу водителем

Брест

Договорная

Ищу работу в такси 2/2

Витебская, Орша

Договорная

Ищу работу

Могилевская, Бобруйск

Подработка

Договорная

Подработка

Минская, Фаниполь

Договорная

Ищу работу по кат С,Е

Гомель

Договорная

Водитель

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Ищу работу

Минская, Другие города

ищу РАБОТУ/ПОДРАБОТКУ на своём авто

Договорная

ищу РАБОТУ/ПОДРАБОТКУ на своём авто

Могилевская, Осиповичи

Договорная

Ищу подработку водителем кат. Б

Витебская, Орша

Ищу работу на грузоперевозки с личным грузовым авт

Договорная

Ищу работу на грузоперевозки с личным грузовым авт

Могилев

Договорная

Ищу работу со своим минивэном

Витебск

Договорная

Ищу работу по ремонту грузовых автомобилей.

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу работу по ремонту спецтехники и тракторов.

Минская, Молодечно

Договорная

Работа

Брест

Диагностика автомобиля

Договорная

Диагностика автомобиля

Витебская, Орша

Ищу работу на своем бусе

Договорная

Ищу работу на своем бусе

Брестская, Барановичи

Ищу работу с личным грузовым автомобилем 40 м3

Договорная

Ищу работу с личным грузовым автомобилем 40 м3

Брестская, Ивацевичи

Водитель - девушка, трансфер, поездки по РБ

Договорная

Водитель - девушка, трансфер, поездки по РБ

Минск, Ленинский

Договорная

Водитель

Минск, Первомайский

Ищу работу на своем авто

Договорная

Ищу работу на своем авто

Минск, Центральный

Водитель свой легковой автомобиль

Договорная

Водитель свой легковой автомобиль

Могилев

Договорная

Ищу подработку,разовую работу

Гомель

Покраска автомобиля

Договорная

Покраска автомобиля

Брестская, Барановичи

Договорная

Ищу работу

Брестская, Барановичи

Договорная

Ищу подработку мне 14

Минск, Партизанский

Подготовка и покраска автомобиля

Договорная

Подготовка и покраска автомобиля

Брестская, Барановичи

Договорная

Ищу подработку грузчиком

Брестская, Барановичи

Договорная

Ищу работу

Витебск

Договорная

Ищу работу водителем

Минск, Советский

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Брест

Договорная

Ищу работу водитель категории СЕ

Могилев

Договорная

Водитель B, C, E

Могилев

Договорная

ищу работу

Гомель

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Требуется продавец в автомагазин. На постоянную основу.

Договорная

Требуется продавец в автомагазин. На постоянную основу.

Минск, Фрунзенский

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