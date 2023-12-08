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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Кобрине

Шлифки 3м с пылеотводом

150 р.

Шлифки 3м с пылеотводом

Брестская, Кобрин

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Тепловентилятор QE-3000c

100 р.

Тепловентилятор QE-3000c

Брестская, Кобрин

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Электроинструмент хорошего качества +ремонт

5 р.

Электроинструмент хорошего качества +ремонт

Брестская, Кобрин

Редуктор кисдородный

35 р.

Редуктор кисдородный

Брестская, Кобрин

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Инструмент

50 р.

Инструмент

Брестская, Кобрин

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Сварочный аппарат для полимерных труб

40 р.

Сварочный аппарат для полимерных труб

Брестская, Кобрин

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Свёрла

10 р.

Свёрла

Брестская, Кобрин

Лазерный уровень(нивелир) huepar s03dg

470 р.

Лазерный уровень(нивелир) huepar s03dg

Брестская, Кобрин

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Сетка для просеивания гравия

30 р.

Сетка для просеивания гравия

Брестская, Кобрин

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Валы для работы с инструментом

Договорная

Валы для работы с инструментом

Брестская, Кобрин

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Пила

15 р.

Пила

Брестская, Кобрин

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Стойка сверлильная

50 р.

Стойка сверлильная

Брестская, Кобрин

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Шлифлисты для шлифмашины (жирафа), шлифкруги.

2.50 р.

Шлифлисты для шлифмашины (жирафа), шлифкруги.

Брестская, Кобрин

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Болгарка

220 р.

Болгарка

Брестская, Кобрин

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Ящик для инструмента на колесах

120 р.

Ящик для инструмента на колесах

Брестская, Кобрин

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Аккумулятор Erbauer

135 р.

Аккумулятор Erbauer

Брестская, Кобрин

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Голова для уровня

Договорная

Голова для уровня

Брестская, Кобрин

Церкулярка

100 р.

Церкулярка

Брестская, Кобрин

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Круги Черепашки

10 р.

Круги Черепашки

Брестская, Кобрин

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Кпп

Договорная

Кпп

Брестская, Кобрин

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Вкладыш рулевого пальца мтз ссср

1.50 р.

Вкладыш рулевого пальца мтз ссср

Брестская, Кобрин

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Рамная пила

130 р.

Рамная пила

Брестская, Кобрин

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Электрогерметизатор

300 р.

Электрогерметизатор

Брестская, Кобрин

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Нождак

150 р.

Нождак

Брестская, Кобрин

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Косозубая коническая шестерня 37 makita 227641-9 D

15 р.

Косозубая коническая шестерня 37 makita 227641-9 D

Брестская, Кобрин

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Пила двуручка

20 р.

Пила двуручка

Брестская, Кобрин

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Муфта мтз/ втулка ссср

Договорная

Муфта мтз/ втулка ссср

Брестская, Кобрин

Арматурорез гидравлический аккумуляторный HiKOKI

1 350 р.

Арматурорез гидравлический аккумуляторный HiKOKI

Брестская, Кобрин

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АКБ и зарядное устройство

200 р.

АКБ и зарядное устройство

Брестская, Кобрин

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Кельма для пеноблоков

30 р.

Кельма для пеноблоков

Брестская, Кобрин

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Редукторы (пропан, кислород)

100 р.

Редукторы (пропан, кислород)

Брестская, Кобрин

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Алмазный круг 125 по бетону

10 р.

Алмазный круг 125 по бетону

Брестская, Кобрин

Щетки

4 р.

Щетки

Брестская, Кобрин

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Резец по дереву

20 р.

Резец по дереву

Брестская, Кобрин

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Инструмент

Договорная

Инструмент

Брестская, Кобрин

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Инструмент

25 р.

Инструмент

Брестская, Кобрин

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Верстак столярный

590 р.

Верстак столярный

Брестская, Кобрин

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машина для шлифовки паркета

600 р.

машина для шлифовки паркета

Брестская, Кобрин

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Диаметр пилы 310 мм посадочное отверстие 25 мм тол

10 р.

Диаметр пилы 310 мм посадочное отверстие 25 мм тол

Брестская, Кобрин

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Диск алмазный.

29 р.

Диск алмазный.

Брестская, Кобрин

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Товары с доставкой от магазинов

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Онлайн-заказ

614 р.

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Онлайн-заказ

189.79 р.

Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Онлайн-заказ

14.88 р.

Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Онлайн-заказ

12.71 р.

Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стенд Deko DKTB10

Онлайн-заказ

35.94 р.

Стенд Deko DKTB10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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