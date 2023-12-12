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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Кобрине

Весы бытовые

5 р.

Весы бытовые

Брестская, Кобрин

Канистра пластиковая из под дт.

5 р.

Канистра пластиковая из под дт.

Брестская, Кобрин

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станина елочная Германия полуавтомат

45 р.

станина елочная Германия полуавтомат

Брестская, Кобрин

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5 р.

Поддоны для обуви

Брестская, Кобрин

Балки из дуба

550 р.

Балки из дуба

Брестская, Кобрин

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Подставка для ёлки.

20 р.

Подставка для ёлки.

Брестская, Кобрин

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Лоты бутылок сувенирных

5 р.

Лоты бутылок сувенирных

Брестская, Кобрин

бочка металлическая 200 л. с крышкой

30 р.

бочка металлическая 200 л. с крышкой

Брестская, Кобрин

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Замок

5 р.

Замок

Брестская, Кобрин

Пояльная лампа

Договорная

Пояльная лампа

Брестская, Кобрин

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Ролики

20 р.

Ролики

Брестская, Кобрин

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Лофт Скамейки В наличии,БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

230 р.

Лофт Скамейки В наличии,БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Брестская, Кобрин

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Велосипед

370 р.

Велосипед

Брестская, Кобрин

СКОТЧ ШИРОКИЙ

3.50 р.

СКОТЧ ШИРОКИЙ

Брестская, Кобрин

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смеситель для питьевой воды

25 р.

смеситель для питьевой воды

Брестская, Кобрин

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Канистры

4 р.

Канистры

Брестская, Кобрин

Бочки с нержавейки

Договорная

Бочки с нержавейки

Брестская, Кобрин

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Bosch max 7

330 р.

Bosch max 7

Брестская, Кобрин

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Бочка оцинкованная

Договорная

Бочка оцинкованная

Брестская, Кобрин

Ёмкость металлическая 0,9 куб

200 р.

Ёмкость металлическая 0,9 куб

Брестская, Кобрин

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вилы картофельные времен СССР

40 р.

вилы картофельные времен СССР

Брестская, Кобрин

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Кабель 25м

300 р.

Кабель 25м

Брестская, Кобрин

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Канистра пищевая с дополнительным клапаном, 20 л

6 р.

Канистра пищевая с дополнительным клапаном, 20 л

Брестская, Кобрин

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кеги пищевые

5 р.

кеги пищевые

Брестская, Кобрин

Канистры

10 р.

Канистры

Брестская, Кобрин

Гофра-150 мм,шланги для г/к.

55 р.

Гофра-150 мм,шланги для г/к.

Брестская, Кобрин

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0.10 р.

лотки для яиц

Брестская, Кобрин

Бочки металлические с крышкой

30 р.

Бочки металлические с крышкой

Брестская, Кобрин

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Ковер

60 р.

Ковер

Брестская, Кобрин

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Защелки дверные врезные 2 шт.

0.40 р.

Защелки дверные врезные 2 шт.

Брестская, Кобрин

Договорная

Решетка металлическая преддверная

Брестская, Кобрин

Балон

50 р.

Балон

Брестская, Кобрин

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Снегоуборщик мс 59

1 500 р.

Снегоуборщик мс 59

Брестская, Кобрин

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Ящик

100 р.

Ящик

Брестская, Кобрин

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Чугуны

25 р.

Чугуны

Брестская, Кобрин

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Бочка металлическая 200 л, деревянная 80 л

55 р.

Бочка металлическая 200 л, деревянная 80 л

Брестская, Кобрин

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Обьектив Panasonic 14-140

Договорная

Обьектив Panasonic 14-140

Брестская, Кобрин

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Радиоприемник.

35 р.

Радиоприемник.

Брестская, Кобрин

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Радиозвонок

50 р.

Радиозвонок

Брестская, Кобрин

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Товары с доставкой от магазинов

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Онлайн-заказ

49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

14 р.

Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

Витебск

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Онлайн-заказ

25 р.

Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Онлайн-заказ

12.50 р.

ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Онлайн-заказ

28 р.
19 р.-32%

Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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