logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииСад и огород
Прочее для сада и огорода
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Кобрине

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ, удобрения, пленка, спандбонд

Договорная

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ, удобрения, пленка, спандбонд

Брестская, Кобрин

Мульчирующая пленка для клубники

Договорная

Мульчирующая пленка для клубники

Брестская, Кобрин

Деревянные кашпо для цветов

40 р.

Деревянные кашпо для цветов

Брестская, Кобрин

Доставка по Беларуси
Лотки для яиц 10шт.

3.50 р.

Лотки для яиц 10шт.

Брестская, Кобрин

badge-icon

200 р.

Продам сеялку ручную овощную в хорошем состоянии

Брестская, Кобрин

Ящик

0.60 р.

Ящик

Брестская, Кобрин

badge-icon
Крышка домик на колодец

320 р.

Крышка домик на колодец

Брестская, Кобрин

badge-icon
Уличнаяцветочница

35 р.

Уличнаяцветочница

Брестская, Кобрин

Стружка(опилки)

5 р.

Стружка(опилки)

Брестская, Кобрин

badge-icon
Для декора

15 р.

Для декора

Брестская, Кобрин

badge-icon
Корзина для луковичных 30 см

10 р.

Корзина для луковичных 30 см

Брестская, Кобрин

badge-icon
Ножницы по металлу СССР

10 р.

Ножницы по металлу СССР

Брестская, Кобрин

badge-icon
Крышка на колодец

120 р.

Крышка на колодец

Брестская, Кобрин

badge-icon
фонтан,снизу 3800,выс 1500мм

5 300 р.

фонтан,снизу 3800,выс 1500мм

Брестская, Кобрин

badge-icon
Таблички садовые,деревянные,2 вида.

0.20 р.

Таблички садовые,деревянные,2 вида.

Брестская, Кобрин

badge-icon
Проволока колючая оцинкованная

105 р.

Проволока колючая оцинкованная

Брестская, Кобрин

Противовес.

100 р.

Противовес.

Брестская, Кобрин

badge-icon
Кулачковый диск STIHL (штиль) FS87,90,100,130

60 р.

Кулачковый диск STIHL (штиль) FS87,90,100,130

Брестская, Кобрин

Продам опилки

3 р.

Продам опилки

Брестская, Кобрин

badge-icon
Грабли СССР

8 р.

Грабли СССР

Брестская, Кобрин

badge-icon
Цветочница

5 р.

Цветочница

Брестская, Кобрин

badge-icon
Итальянская закваска Левито Мадре

5 р.

Итальянская закваска Левито Мадре

Брестская, Кобрин

badge-icon
Каробки

0.90 р.

Каробки

Брестская, Кобрин

Ёмкость алюминевая

150 р.

Ёмкость алюминевая

Брестская, Кобрин

badge-icon
Проволока.

4 р.

Проволока.

Брестская, Кобрин

Коробка для дверей

50 р.

Коробка для дверей

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
Стойка Гомака

320 р.

Стойка Гомака

Брестская, Кобрин

Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Садовая мебель и бассейныБассейныБеседки, шатры, тентыДетские площадкиКачели садовыеМебель для садаСадовый интерьер и аксессуарыУличное освещениеПрочее
Мангалы, аксессуары, топливоМангалыКазаныКоптильниАксессуарыТопливо
Мотоблоки и культиваторыМотоблокиКультиваторыЗапчасти и сопутствующие товары
Садовая техникаЭлектро- и бензопилыГазонокосилкиИзмельчителиНасосыТриммерыЗапчасти и аксессуарыПрочее
Садовый инвентарьЕврокубы, баки и бочкиСадовый инструментТачки и тележкиШланги и поливПрочее
Теплицы и парники
Растения, рассада и семенаСаженцы, рассадаСемена, луковицыПрочее
Удобрения и агрохимияОрганические удобренияМинеральные удобренияКалийные удобренияСредства для защиты растений
Все для пчеловодаИнструменты и аксессуарыОдежда для защитыПчелы, пчелопакетыПродукты пчеловодстваУльиПрочее
Бани, хозблоки, санузлыБаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Прочее для сада и огорода