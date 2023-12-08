Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Кобрине
Договорная
КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ, удобрения, пленка, спандбонд
Брестская, Кобрин
Договорная
Мульчирующая пленка для клубники
Брестская, Кобрин
40 р.
Деревянные кашпо для цветов
Брестская, Кобрин
3.50 р.
Лотки для яиц 10шт.
Брестская, Кобрин
200 р.
Продам сеялку ручную овощную в хорошем состоянии
Брестская, Кобрин
0.60 р.
Ящик
Брестская, Кобрин
320 р.
Крышка домик на колодец
Брестская, Кобрин
35 р.
Уличнаяцветочница
Брестская, Кобрин
5 р.
Стружка(опилки)
Брестская, Кобрин
15 р.
Для декора
Брестская, Кобрин
10 р.
Корзина для луковичных 30 см
Брестская, Кобрин
10 р.
Ножницы по металлу СССР
Брестская, Кобрин
120 р.
Крышка на колодец
Брестская, Кобрин
5 300 р.
фонтан,снизу 3800,выс 1500мм
Брестская, Кобрин
0.20 р.
Таблички садовые,деревянные,2 вида.
Брестская, Кобрин
105 р.
Проволока колючая оцинкованная
Брестская, Кобрин
100 р.
Противовес.
Брестская, Кобрин
60 р.
Кулачковый диск STIHL (штиль) FS87,90,100,130
Брестская, Кобрин
3 р.
Продам опилки
Брестская, Кобрин
8 р.
Грабли СССР
Брестская, Кобрин
5 р.
Цветочница
Брестская, Кобрин
5 р.
Итальянская закваска Левито Мадре
Брестская, Кобрин
0.90 р.
Каробки
Брестская, Кобрин
150 р.
Ёмкость алюминевая
Брестская, Кобрин
4 р.
Проволока.
Брестская, Кобрин
50 р.
Коробка для дверей
Брестская, Кобрин
320 р.
Стойка Гомака
Брестская, Кобрин
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный