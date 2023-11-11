Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садовой техники в Кобрине
280 р.
Корморезка
Брестская, Кобрин
180 р.
Соломорезка
Брестская, Кобрин
10 р.
Ножовка садовая
Брестская, Кобрин
50 р.
Колонка для воды
Брестская, Кобрин
120 р.
Компактный инкубатор
Брестская, Кобрин
80 р.
Соломорезка
Брестская, Кобрин
50 р.
борона 50 на 70
Брестская, Кобрин
3 000 р.
Дровокол
Брестская, Кобрин
40 р.
Воздушный фильтр карбюратора
Брестская, Кобрин
70 р.
Бороны для работы в саду.
Брестская, Кобрин
294 р.
Кусторез аккумуляторный DAEWOO DAHT 1221Li SET
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
489.48 р.
Секатор Total TSSLI202581 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
801 р.
RYOBI RP750450 Штанговый кусторез+высоторез
Минск, Фрунзенский
3 150 р.
Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
2 740 р.
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА
Минск, Фрунзенский
1 590 р.
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
305 р.
Садовые ножницы MAKITA
Гродно
1 603 р.
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553
Могилев
9 550 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
2 840 р.
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект
Могилев
Онлайн-заказ
367.19 р.
Ручная воздуходувка Makita UB1103
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 000.42 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
978.02 р.
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 154.59 р.
Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
338.64 р.
Ручная воздуходувка Deko DKBL26 063-4368
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
516 р.
Ручная воздуходувка Huter GB-26V
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 330 р.
Ручная воздуходувка Black & Decker GWC1820PC-QW
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 045.95 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5322
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
864.85 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 3715
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
636.24 р.
Ранцевая воздуходувка Daewoo Power DABL 520
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
423.58 р.
Ручная воздуходувка Karcher LBL 2 Battery 1.445-100.0 (без АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
398.32 р.
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 6040Li
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
155.44 р.
Кусторез + ножницы Huter GET-3.6H (с АКБ)
Минск, Центральный
2 300 р.
Снегоуборщик бензиновый PATRIOT Сибирь 57
Могилев
2 080 р.
Снегоуборщик Champion ST656 (6,5л.с., 56х51см, 7 скорост.), ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
632 р.
Мойка высокого давления HUTER W195-ARV
Минск, Центральный
1 699 р.
Снегоуборщик САМОХОДНЫЙ Champion ST556 (5,5л.с), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
6 655 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 224 (Briggs&Stratton 950, 6+2 пер, электрозап., подогр.руч)
Минск, Фрунзенский
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888.81 р.
Кусторез Ryobi RY18HT55A-140 (с 1-им АКБ 4 Ah)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
866.79 р.
Кусторез Total THTLI400282 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
815.07 р.
Кусторез Ryobi RY18HT45A-120 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
739 р.
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 300
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
168 р.
Кусторез + ножницы Patriot СSH 372 (с АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
863.78 р.
Гидравлический дровокол Champion LSH5001
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
782.55 р.
Кусторез Ryobi RP750450
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
829 р.
Ручная воздуходувка Мобил К Премиум XB27В MBK0023877
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
750 р.
Ранцевая воздуходувка Champion GBR357
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
814.65 р.
Кусторез Ryobi RY18HT50A-125 (с 1-им АКБ 2.5 Ah)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
814.77 р.
Кусторез Ryobi RY18HT50A-120 (с 1-им АКБ 2 Ah)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
764.74 р.
Ручная воздуходувка Karcher BLV 18-200 Battery (без АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
786.06 р.
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 300
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
70.56 р.
Ручная воздуходувка Deko DKBL1100
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
841.14 р.
Кусторез Ryobi RP750450
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
433.08 р.
Колесная воздуходувка Total TABLI2003 (без АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
168.90 р.
Кусторез + ножницы Wortex SG 4015 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
65.58 р.
Ручная воздуходувка Deko DKBL600
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
156.96 р.
Кусторез + ножницы Total TSTLI2001 (без АКБ)
Минск, Центральный
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127.38 р.
Садовые ножницы Deko DKGS7.2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
113.88 р.
Садовые ножницы Deko DKGS3.6
Минск, Центральный
1 750 р.
Снегоуборщик GENTINK GS617L
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
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489.48 р.
Секатор Total TSSLI202581 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
3 150 р.
Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
2 740 р.
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА
Минск, Фрунзенский
1 590 р.
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
1 603 р.
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553
Могилев
9 550 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
2 840 р.
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект
Могилев
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367.19 р.
Ручная воздуходувка Makita UB1103
Минск, Центральный