Пассажирские и грузовые перевозки в Кобрине
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
20 р.
Грузоперевозки
Платформа, прицеп, лафет, цельнометаллический.. до 3.5 тонн. Есть грузчики.
Брестская, Кобрин
130 р.
торф верховой грунт с доставкой
Грунт для голубики россыпью Цена 130 рублей за тонну Кислый качественный верховой рыжий торф для саженцев голубики, а также для рассады черенков. Почвенные смеси на основе торфа характеризуются значи...
Брестская, Кобрин
Договорная
Эвакуатор
Брестская, Кобрин
Договорная
вожу свадьбы
Брестская, Кобрин
Договорная
Грузоперевозки по Кобрину и РБ. Переезды.
Грузоперевозки по городу и РБ -доставка строительных материалов; -бытовой техники; -переезды:квартирные,офисные,дачные; -доставка строительных инструментов; - возможна перевозка до 6 метров по городу ...
Брестская, Кобрин
Договорная
Грузоперевозки/переезды/доставка/вывоз строительного мусора и бытового хлама/Кобрин
Наша компания занимается грузоперевозками (до 2-х тонн) по Кобрину и всей территории РБ !!! Основные направления деятельности: - Квартирные переезды - Дачные переезды - Офисные переезды - Перевозка об...
Брестская, Кобрин
Договорная
Пассажироперевозки
Брестская, Кобрин
Договорная
Грузовые перевозки
Грузовые перевозки до 5 т. 30 куб. Размер: д- 5.2м, в- 2.4м, ш-2.4м Район, Область, РБ. Изотерма. Наличный, безналичный расчет.
Брестская, Кобрин
Договорная
Грузоперевозки
Перевозка груза,мебель, строительные материалы,переезды,бытовая техника.грузоподемность до 1,5 тонны.
Брестская, Кобрин
Договорная
Грузоперевозки Кобрин РБ
Грузоперевозки по городу Кобрину и РБ -Доставка грузов любой сложности -Квартирные, домашние, дачные и офисные переезды -Доставка строй материалов, бытовой техники - Вывоз мусора -Перевозка 6-7 метр...
Брестская, Кобрин
Договорная
Доставка сыпучих грузов (песок)
Грузоперевозки сыпучих грузов 5/10/20 -гравий (ПГС, гравий мытый) -камень бутовый -песок (карьерный, речной) -песок первого класса (для стяжки пола и т.д.) -торф (торф для голубики) -чернозем (полевая...
Брестская, Кобрин
Договорная
Грузоперевозки до 5 тонн, загрузка задняя
Грузоперевозки до 5 тонн,размер грузового отсека: длина 7,10-ширина 2,45- высота 2,70. 47 м³. До 5 тонн.
Брестская, Кобрин
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки по городу и области. Цельнометалический фургон,длина грузового отсека 4 метра. Организация погрузки,грузчики оплачиваются отдельно.Наличный,безналичный расчет.Принима ется предварительн...
Брестская, Кобрин
1.80 р.
грузоперевозки рефрижератором 8тонн
грузоперевозки по РБ автомобилем Daf рефрижератор, грузоподемностью до 8тонн. Габариты: Д 6.9м, В 2.45м, Ш 2.4м. Гидроборт, рохля, сан. паспорт. Безналичный расчет, работаем без НДС.
Брестская, Кобрин
35 р.
Курьерская доставка малогабаритных грузов. Кобрин-
Курьерская доставка малогабаритных грузов. Кобрин-Брест, Брест-Кобрин, Другие города Брестской обл. (из расчета объема легкового автомобиля – седан). УНП AB6548918, Олег (самозанятый по НПД), Кобрин, ...
Брестская, Кобрин
Договорная
Грузоперевозки (Возим, носим все)
Брестская, Кобрин
Договорная
Пассажирские перевозки
Брестская, Кобрин
3 р.
Грузоперевозки Кобринский район, Брестская область
Грузоперевозки Кобрин, Брест, Брестская область 7/24!!! Автомобиль МАН 22.361 до 12 т, объемом до 60 куб.м., длина кузова 8 метров, ширина 2,5 метров, высота 3 метра. Быстрая подача машины к месту заг...
Брестская, Кобрин
Договорная
Грузоперевозки Кобрин и РБ
Перевозка ЛЮБЫХ ГРУЗОВ ОТКРЫТАЯ БОРТОВАЯ 4т, длина кузова 6.1м, ширина 2.4м. Возможна перевозка грузов до 8м
Брестская, Кобрин
60 р.
Такси 6МЕСТ
Брестская, Кобрин
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский