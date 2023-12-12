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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Кобрине

Обои бумажные д/кухни

5 р.

Обои бумажные д/кухни

Брестская, Кобрин

Грунт - эмаль

250 р.

Грунт - эмаль

Брестская, Кобрин

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Решетки белые для радиаторов отопления

20 р.

Решетки белые для радиаторов отопления

Брестская, Кобрин

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Гипсовая лепнина

300 р.

Гипсовая лепнина

Брестская, Кобрин

Обои

13 р.

Обои

Брестская, Кобрин

Плитка керамическая

14 р.

Плитка керамическая

Брестская, Кобрин

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Плитка керамическая

25 р.

Плитка керамическая

Брестская, Кобрин

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Керамическая плитка из одной коллекции

Договорная

Керамическая плитка из одной коллекции

Брестская, Кобрин

Краска белая , желтея

Договорная

Краска белая , желтея

Брестская, Кобрин

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Планка финишная, кремовая, 15 шт,самовывоз.

5 р.

Планка финишная, кремовая, 15 шт,самовывоз.

Брестская, Кобрин

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Кирпич Демблер колотый

Договорная

Кирпич Демблер колотый

Брестская, Кобрин

Остатки плитки

10 р.

Остатки плитки

Брестская, Кобрин

Договорная

Кафель печной

Брестская, Кобрин

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Кафель

Бесплатно

Кафель

Брестская, Кобрин

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Кафель печной

50 р.

Кафель печной

Брестская, Кобрин

Плитка керамическая 5.6 м2

150 р.

Плитка керамическая 5.6 м2

Брестская, Кобрин

Кафель печной

Бесплатно

Кафель печной

Брестская, Кобрин

Профиль

Договорная

Профиль

Брестская, Кобрин

Старт финиш

10 р.

Старт финиш

Брестская, Кобрин

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Сайдинг клинкер, за лист

18 р.

Сайдинг клинкер, за лист

Брестская, Кобрин

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Линолеум 2×2,7

12.90 р.

Линолеум 2×2,7

Брестская, Кобрин

Плитка

Договорная

Плитка

Брестская, Кобрин

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Маяк оцинкованный

25 р.

Маяк оцинкованный

Брестская, Кобрин

Плитка стеновая

60 р.

Плитка стеновая

Брестская, Кобрин

Плитка керамическая разных размеров, остатки

1.50 р.

Плитка керамическая разных размеров, остатки

Брестская, Кобрин

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Плитка

15 р.

Плитка

Брестская, Кобрин

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Паркет, дуб,СССР

35 р.

Паркет, дуб,СССР

Брестская, Кобрин

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Плитка (цена за 89 шт)

90 р.

Плитка (цена за 89 шт)

Брестская, Кобрин

Плитка 20х30 (14 шт)

15 р.

Плитка 20х30 (14 шт)

Брестская, Кобрин

Плитка керамическая.

2.50 р.

Плитка керамическая.

Брестская, Кобрин

Плитка керамическая.

0.50 р.

Плитка керамическая.

Брестская, Кобрин

Плитка 15×15 СССР 113 ШТ.

2 р.

Плитка 15×15 СССР 113 ШТ.

Брестская, Кобрин

Ламинат Кронотекс

40 р.

Ламинат Кронотекс

Брестская, Кобрин

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Изразцы печные

3 р.

Изразцы печные

Брестская, Кобрин

Кафель печной

1 р.

Кафель печной

Брестская, Кобрин

Плитка керамическая

20 р.

Плитка керамическая

Брестская, Кобрин

Плитка фасадная (рваный камень)

10 р.

Плитка фасадная (рваный камень)

Брестская, Кобрин

Крепление

Договорная

Крепление

Брестская, Кобрин

Краска фасадная

100 р.

Краска фасадная

Брестская, Кобрин

Линолеум

190 р.

Линолеум

Брестская, Кобрин

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Гибкий кирпич ''МЕОЛИТ''

53.95 р.

Гибкий кирпич ''МЕОЛИТ''

Брестская, Кобрин

Спилы деревьев(яблонь) и дуба для слэбов и досок

50 р.

Спилы деревьев(яблонь) и дуба для слэбов и досок

Брестская, Кобрин

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Кафель печной

0.05 р.

Кафель печной

Брестская, Кобрин

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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