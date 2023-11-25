Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Кобрине
50 р.
Фиксатор голеностопного сустава
Брестская, Кобрин
60 р.
Ортез голеностопный
Брестская, Кобрин
150 р.
Ортез каленный регулируемый.
Брестская, Кобрин
100 р.
Ортез
Брестская, Кобрин
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
90 р.
Ортез фиксатор на голеностопный сустав.
Могилев
60 р.
Ортез новый.Для колена с регулировкой жёсткости.
Могилев
160 р.
Шина для нижней конечности
Витебск
200 р.
Ортез на голеностопный сустав ORLETT
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
22 р.
Носочки компрессионные от косточки на ноге Valgus Socks (с гелевой вставкой)
Минск, Центральный
20 р.
Ортез
Минская, Смолевичи
40 р.
Ортез
Минская, Смолевичи
35 р.
Ортез для фиксации 2-4палец руки ORTEX
Минск, Ленинский
180 р.
Ортез на голеностопный сустав
Минск, Первомайский
85 р.
Ортез
Брест
100 р.
Ортез на голеностопный сустав и стопу
Минск, Первомайский
10 р.
Шина фрейка
Минск, Октябрьский
15 р.
ПРОКАТ - Ортез на голеностопный сустав
Минск, Центральный
25 р.
ПРОКАТ - Ортез коленный Antar JABa UNI, AT53001 (регулируемый)
Минск, Центральный
22 р.
ПРОКАТ - Дepoтaциoнный caпoжок ORLETT ( ортез )
Минск, Центральный
10 р.
Ортез для коленного сустава
Могилевская, Чериков
100 р.
Наколенник Optio размер M
Минск, Центральный
150 р.
Ортез Antar высокий. Размер м 41-44.
Витебская, Орша
Онлайн-заказ
7 р.
Разделитель для пальцев ног
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16 р.
Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. Ортез для коррекции большого пальца стопы
Минск, Центральный
Договорная
ANTAR AT53001 ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЁМО
Витебск
Онлайн-заказ
21 р.
Акулий жир и Лавр благородный крем (шишка стоп) 75мл
Минск, Центральный
60 р.
Тутор на коленный сустав
Минская, Березино
Онлайн-заказ
9.90 р.
Корректор-полустелька для пальцев стопы ''Ровные пальчики''
Минск, Центральный
20 р.
Бандаж голеностопа #1
Минск, Заводской
200 р.
Ортез
Брест
40 р.
Ортез (повязка) Дезо
Минск, Октябрьский
140 р.
Коленный ортез Orlett KS-601
Минск, Октябрьский
150 р.
Ортез на тазобедренный сустав Orlett
Брест
45 р.
Польша, Новый бандаж, ортез
Витебск
200 р.
Ортез
Гродно
150 р.
Ортез ORLETT
Минск, Московский
Бесплатно
Ортез
Минск, Московский
Онлайн-заказ
22 р.
Ночная вальгусная шина-корректор Goodnight Bunion
Минск, Центральный
5 р.
Корсет для ребенка при ограниченном разведении ног
Могилев
280 р.
ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ С РЕГУЛЯТОРОМ ОБЪЕМА
Минская, Борисов
Онлайн-заказ
12 р.
Силиконовый фиксатор от косточки на ноге Valgus Pro (2 шт. в блистерной упаковке)
Минск, Центральный
1 000 р.
Ottobock 28L20 Отводящий бедренный ортез
Могилев
150 р.
Ортез/Тутор жесткий на коленный сустав
Минск, Заводской
230 р.
Ортез коленный
Брест
80 р.
Ортез плечевой ORLETT SI-301 L/XL
Минск, Заводской
40 р.
Дезо для плечевого сустава
Минск, Центральный
80 р.
Ортез на голеностопный сустав
Витебская, Докшицы
Договорная
Ортез для шеи
Минск, Фрунзенский
7 р.
Бандаж, суппорт, наколенник
Гродно
90 р.
Бандаж (тутор) на коленный сустав
Минск, Ленинский
60 р.
Ортез голеностопный
Минск, Заводской
50 р.
Ортез шейный
Гомельская, Речица
670 р.
Ортез на тазобедренный сустав Orlett HFO-333 р-р М
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. (цвет Синий)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Разделитель пальца Valgus Pro Plus Валгус Про Плюс
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
14 р.
Крем Акулий жир (шишка стоп) с Лавром благородным
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
180 р.
Отрез голеностопного сустава Malleo Train
Гомель
60 р.
Бандаж ортопедический ( отрез для плечевого сустав
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный