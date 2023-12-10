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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Кобрине

Договорная

сиделка

Брестская, Кобрин

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Сиделка (помощник по уходу)

Договорная

Сиделка (помощник по уходу)

Брестская, Кобрин

7 р.

Няня

Брестская, Кобрин

6 р.

Няня не на каждый день

Брестская, Кобрин

Договорная

Ищем сиделку

Брестская, Кобрин

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Договорная

сиделка

Витебская, Орша

Няня

12 р.

Няня

Минск, Советский

Сиделка

Договорная

Сиделка

Минская, Минский район

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Договорная

Услуги сиделки в новый год

Минск, Фрунзенский

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Договорная

Сиделка для пожилой женщины

Могилевская, Шклов

500 р.

Ищю сиделку

Могилев

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Ищу работу сиделкой

60 р.

Ищу работу сиделкой

Минск, Советский

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Сиделка для ваших родных и близких.Опыт 10 лет.

Договорная

Сиделка для ваших родных и близких.Опыт 10 лет.

Минск, Фрунзенский

Услуги сиделки на моей территории

50 р.

Услуги сиделки на моей территории

Минская, Минский район

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Договорная

Сиделка

Брест

Договорная

Помощница/Сиделка/Медицинский работник

Минск, Первомайский

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Договорная

Сиделка

Гомельская, Речица

Услуги няни

Договорная

Услуги няни

Минск, Ленинский

8 р.

Сиделки

Минск, Фрунзенский

Договорная

Сиделка

Гомельская, Жлобин

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Договорная

Услуги няни

Гродно

Няня на полную занятость

Договорная

Няня на полную занятость

Минск, Московский

Договорная

Нуждаемся в услугах сиделки

Брест

Договорная

услуги сиделки

Гродно

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Няня / услуги няни / репетитор английского языка

10 р.

Няня / услуги няни / репетитор английского языка

Минск, Центральный

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Договорная

Услуги сиделки, няни

Гродно

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Смотрю людей у себя дома.

1 000 р.

Смотрю людей у себя дома.

Минская, Минский район

Прическа на корпоратив (Полный образ)

60 р.

Прическа на корпоратив (Полный образ)

Минск, Ленинский

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Няня

10 р.

Няня

Минск, Московский

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Няня

10 р.

Няня

Минск, Фрунзенский

Договорная

Услуги

Брестская, Барановичи

Договорная

Няня

Витебск

Договорная

Оформлюсь сиделкой

Витебск

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Договорная

Оказание услуг по уходу за лежачими больными

Гродненская, Слоним

10 р.

Няня

Гродно

Договорная

Сиделка

Гродно

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Няня

Договорная

Няня

Минск, Московский

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Умелый уход за людьми.

Договорная

Умелый уход за людьми.

Минская, Другие города

Сиделка

Договорная

Сиделка

Гомель

10 р.

Няня

Минск, Центральный

Услуги сиделки

30 р.

Услуги сиделки

Гомель

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Договорная

Помощь по уходу.

Минская, Крупки

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Договорная

Гигиенические процедуры.

Брест

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12 р.

Няня

Минск, Советский

Договорная

Сиделка

Гродно

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Услуги няни / помощь с ребёнком

10 р.

Услуги няни / помощь с ребёнком

Минск, Заводской

Договорная

Ищу работу сиделки. Оранчицы, Линово

Брестская, Пружаны

Услуги Няни. Полная или частичная занятость.

Договорная

Услуги Няни. Полная или частичная занятость.

Минск, Заводской

Договорная

Сиделка для пожилых людей

Минск, Советский

Сиделка визитами, консультации.

20 р.

Сиделка визитами, консультации.

Минск, Московский

Услуги

Договорная

Услуги

Минск, Советский

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Бесплатно

Сиделка

Витебск

Няня

50 р.

Няня

Минск, Московский

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Договорная

Услуги няни, сиделки

Витебская, Новополоцк

Бесплатно

Няня

Брестская, Пинск

Договорная

Возьму на свою территорию пожилого

Минск, Центральный

10 р.

Услуги няни

Брестская, Барановичи

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Договорная

Сиделка

Минск, Фрунзенский

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Договорная

Услуги няни

Брест

Услуги няни

Договорная

Услуги няни

Минск, Первомайский

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