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Компьютерная техника

Ноутбуки в Кобрине

Ноутбук_ Macbook Pro 15

Договорная

Ноутбук_ Macbook Pro 15

Брестская, Кобрин

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Ноутбук HP 15s-eq2000nw (15.6''FHD)

1 420 р.

Ноутбук HP 15s-eq2000nw (15.6''FHD)

Брестская, Кобрин

Ноутбук Dell Latitude 7300 (13.3'')

1 290 р.

Ноутбук Dell Latitude 7300 (13.3'')

Брестская, Кобрин

Ноутбук HP 15s-eq2023nw (15.6'' FHD)

1 480 р.

Ноутбук HP 15s-eq2023nw (15.6'' FHD)

Брестская, Кобрин

Ноутбук НР mini

120 р.

Ноутбук НР mini

Брестская, Кобрин

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Ноутбук DELL inspirion 1521, 15 дюймов

100 р.

Ноутбук DELL inspirion 1521, 15 дюймов

Брестская, Кобрин

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Ноутбуки по запчастям

10 р.

Ноутбуки по запчастям

Брестская, Кобрин

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Брестская, Кобрин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Lenovo thinkpad t460 i5 8GB/256 SSD

580 р.

Lenovo thinkpad t460 i5 8GB/256 SSD

Брестская, Кобрин

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Ноутбук LENOVO

150 р.

Ноутбук LENOVO

Брестская, Кобрин

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Ноутбук Asus K50IJ

250 р.

Ноутбук Asus K50IJ

Брестская, Кобрин

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Ноутбук

800 р.

Ноутбук

Брестская, Кобрин

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Ноутбук Lenovo

350 р.

Ноутбук Lenovo

Брестская, Кобрин

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MacBook Air 13'' M1 2020 256Gb MGN63

2 500 р.

MacBook Air 13'' M1 2020 256Gb MGN63

Брестская, Кобрин

Редкий винтажный ноут ASUS L5F00G. Как новый.

3 500 р.

Редкий винтажный ноут ASUS L5F00G. Как новый.

Брестская, Кобрин

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Ноутбук Lenovo ideapad 310-15ISK (дёшево)

680 р.

Ноутбук Lenovo ideapad 310-15ISK (дёшево)

Брестская, Кобрин

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Ноутбук MSI GL62 6QF

900 р.

Ноутбук MSI GL62 6QF

Брестская, Кобрин

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Lenovo Legion Y540 17.3 дюйма

Договорная

Lenovo Legion Y540 17.3 дюйма

Брестская, Кобрин

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Ноутбук Prestigio

300 р.

Ноутбук Prestigio

Брестская, Кобрин

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Lenovo B50-30

250 р.

Lenovo B50-30

Брестская, Кобрин

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Ноутбук

1 300 р.

Ноутбук

Брестская, Кобрин

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Ноутбук

1 150 р.

Ноутбук

Брестская, Кобрин

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Ноутбук

2 000 р.

Ноутбук

Брестская, Кобрин

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Ноутбук acer aspire 5349

350 р.

Ноутбук acer aspire 5349

Брестская, Кобрин

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MacBook Pro

3 400 р.

MacBook Pro

Брестская, Кобрин

Ноутбук трансформер Prestigio

200 р.

Ноутбук трансформер Prestigio

Брестская, Кобрин

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Продам macbook pro 13 2011 a1278

600 р.

Продам macbook pro 13 2011 a1278

Брестская, Кобрин

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Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Брестская, Кобрин

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Ноутбук СРОЧНО

100 р.

Ноутбук СРОЧНО

Брестская, Кобрин

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Ноутбук

200 р.

Ноутбук

Брестская, Кобрин

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Ноутбук СРОЧНО

50 р.

Ноутбук СРОЧНО

Брестская, Кобрин

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Lenovo

500 р.

Lenovo

Брестская, Кобрин

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Ноутбук Huawei MateBook D15 (15.6''FHD)

1 690 р.

Ноутбук Huawei MateBook D15 (15.6''FHD)

Брестская, Кобрин

Ноутбук acer extensa 5620z

150 р.

Ноутбук acer extensa 5620z

Брестская, Кобрин

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ТОРГ. Lenovo Legion 5 R5 5600H + RTX 3060 130W

4 430 р.

ТОРГ. Lenovo Legion 5 R5 5600H + RTX 3060 130W

Брестская, Кобрин

Ноутбук Lenovo S145-15API (15.6''FHD)

1 190 р.

Ноутбук Lenovo S145-15API (15.6''FHD)

Брестская, Кобрин

Ноутбук Lenovo G50-80

420 р.

Ноутбук Lenovo G50-80

Брестская, Кобрин

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Игровой ноутбук

2 500 р.

Игровой ноутбук

Брестская, Кобрин

Ноутбук Honor MagicBook X15 BBR-WAH9

2 300 р.

Ноутбук Honor MagicBook X15 BBR-WAH9

Брестская, Кобрин

Lenovo Legion 5 15ACH16A(82NW001ERU)

3 700 р.

Lenovo Legion 5 15ACH16A(82NW001ERU)

Брестская, Кобрин

Ноутбук Huawei MateBook D14 14.0'' IPS

1 790 р.

Ноутбук Huawei MateBook D14 14.0'' IPS

Брестская, Кобрин

Ноутбук HP 15s-eq2400nw (15.6''FHD)

1 645 р.

Ноутбук HP 15s-eq2400nw (15.6''FHD)

Брестская, Кобрин

Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (15.6''FHD)

1 499 р.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (15.6''FHD)

Брестская, Кобрин

Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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