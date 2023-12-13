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Услуги в Клецке

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Клецк

Окно в рассрочку в Клецке

Договорная

Окно в рассрочку в Клецке

Минская, Клецк

Рассрочка
Репетитор по химии

Договорная

Репетитор по химии

Минская, Клецк

Услуги косметолога

Договорная

Услуги косметолога

Минская, Клецк

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Перетяжка диванов,кресел,стульев и т.д.

190 р.

Перетяжка диванов,кресел,стульев и т.д.

Минская, Клецк

Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Клецк

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Клецк

Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''

Договорная

Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''

Минская, Клецк

Договорная

Уборка квартир .Клецк

Минская, Клецк

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Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Минская, Клецк

Услуга с выездом в регионы
Инфографика для маркетплейсов

7 р.

Инфографика для маркетплейсов

Минская, Клецк

Покраска, безвоздушная покраска

1 р.

Покраска, безвоздушная покраска

Минская, Клецк

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Памятники, ограды, благоустройство захоронений.

Договорная

Памятники, ограды, благоустройство захоронений.

Минская, Клецк

Бурение скважин на ВОДУ КЛЕЦК, КЛЕЦКИЙ район

Договорная

Бурение скважин на ВОДУ КЛЕЦК, КЛЕЦКИЙ район

Минская, Клецк

Перетяжка Мягкой Мебели

Договорная

Перетяжка Мягкой Мебели

Минская, Клецк

Чистка питьевых колодцев с их углублением

280 р.

Чистка питьевых колодцев с их углублением

Минская, Клецк

Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Минская, Клецк

Бурение скважин

45 р.

Бурение скважин

Минская, Клецк

Бурение скважин

45 р.

Бурение скважин

Минская, Клецк

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Договорная

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Минская, Клецк

Маникюр/наращивание ногтей

30 р.

Маникюр/наращивание ногтей

Минская, Клецк

Гидроманипулятор перевозки

50 р.

Гидроманипулятор перевозки

Минская, Клецк

Рассрочка
Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Клецк

Рассрочка
Ботокс Кератин Холодное восстановление

Договорная

Ботокс Кератин Холодное восстановление

Минская, Клецк

Кровельные работы Клецк

Договорная

Кровельные работы Клецк

Минская, Клецк

Ремонт квартир ванных комнат под ключ

Договорная

Ремонт квартир ванных комнат под ключ

Минская, Клецк

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Ищу моделей

12 р.

Ищу моделей

Минская, Клецк

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
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