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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Каменце

no-resultsВ Каменце нет таких объявлений, но они есть в других городахВы можете договориться с продавцом о доставке
Машинка для стрижки

290 р.

Машинка для стрижки

Витебск

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Напольные весы Scarlett

15 р.

Напольные весы Scarlett

Гродно

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Электрокоагулятор GT 112

550 р.

Электрокоагулятор GT 112

Гомель

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Аппарат магнитотерапии АМТ-11

200 р.

Аппарат магнитотерапии АМТ-11

Гомельская, Рогачев

Электроодеяло EcoSapiens Bubble S415 (150х180)

150 р.

Электроодеяло EcoSapiens Bubble S415 (150х180)

Минск, Фрунзенский

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Весы напольные

15 р.

Весы напольные

Витебск

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Концентратор кислорода Оксимед 8F-5 В Рассрочку

1 900 р.

Концентратор кислорода Оксимед 8F-5 В Рассрочку

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Продам термобигуди

Договорная

Продам термобигуди

Могилевская, Бобруйск

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Для похудения магнитные серьги

40 р.

Для похудения магнитные серьги

Минск, Ленинский

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Стол массажный

290 р.

Стол массажный

Гродно

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Новая терморасческа

35 р.

Новая терморасческа

Брест

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Весы парикмахерские

35 р.

Весы парикмахерские

Минская, Молодечно

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Кушетка

130 р.

Кушетка

Могилев

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Массажёр 5 руб

5 р.

Массажёр 5 руб

Могилев

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Пояс электрический для поясницы и бедер -Термопояс

35 р.

Пояс электрический для поясницы и бедер -Термопояс

Брест

Электрическая зубная щетка Oral-B Pro 900

100 р.

Электрическая зубная щетка Oral-B Pro 900

Гомель

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Настольный светильник со светорегулятором.

20 р.

Настольный светильник со светорегулятором.

Гомельская, Жлобин

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Лазерная расчёска для роста волос

85 р.

Лазерная расчёска для роста волос

Брестская, Пинск

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LTC Анионный озонатор HG-02

250 р.

LTC Анионный озонатор HG-02

Могилев

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Масажор

15 р.

Масажор

Брестская, Ганцевичи

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Картридж для дермапена

100 р.

Картридж для дермапена

Гродненская, Лида

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Переключатель режимов нагрева электрогрелки

Договорная

Переключатель режимов нагрева электрогрелки

Минск, Первомайский

Щётка массажная

10 р.

Щётка массажная

Минск, Заводской

Набор для массажа

10 р.

Набор для массажа

Гродно

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Трихоскоп

70 р.

Трихоскоп

Гродно

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Дарсонваль Biolift 4 118 (разборка/ремонт)

10 р.

Дарсонваль Biolift 4 118 (разборка/ремонт)

Гомель

Концентратор кислорода

1 800 р.

Концентратор кислорода

Минск, Первомайский

DEDAKJ DE-1A концентратор кислорода до 7 литров в

800 р.

DEDAKJ DE-1A концентратор кислорода до 7 литров в

Минск, Октябрьский

Массажный стол

100 р.

Массажный стол

Минск, Центральный

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Фонарь налобный Огонь HT-117

36 р.

Фонарь налобный Огонь HT-117

Гродно

Электроприбор для завивки волос ''Надейка''

40 р.

Электроприбор для завивки волос ''Надейка''

Брестская, Кобрин

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Портативный генератор водородной воды Paino HM-100

480 р.

Портативный генератор водородной воды Paino HM-100

Минск, Фрунзенский

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Тату машинка

Договорная

Тату машинка

Могилевская, Кричев

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Ручной массажёр для шеи и других частей тела

20 р.

Ручной массажёр для шеи и других частей тела

Брест

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Биоптрон Type 3 Compact

1 100 р.

Биоптрон Type 3 Compact

Витебск

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Щетка для ног новая

25 р.

Щетка для ног новая

Минск, Первомайский

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Сушилка для рук

100 р.

Сушилка для рук

Минская, Слуцк

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Массажный стол раскладной

250 р.

Массажный стол раскладной

Гомель

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Массажёр для лица

18 р.

Массажёр для лица

Витебск

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Сушуар парикмахерский

50 р.

Сушуар парикмахерский

Витебская, Орша

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Подушка для шеи

10 р.

Подушка для шеи

Брестская, Барановичи

Массажно-косметический набор, СССР

20 р.

Массажно-косметический набор, СССР

Минск, Ленинский

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Лазерная расческа для роста волос

50 р.

Лазерная расческа для роста волос

Минск, Октябрьский

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