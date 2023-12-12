Товары от Куфар Маркета
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Платья, сарафаны, юбки для девочек в Каменце
10 р.
Юбка для девочки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
20 р.
Платье на 4-6 лет
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
10 р.
Нарядное платье для девочки
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
10 р.
Платье, рост 110
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
7 р.
Платье, рост 98
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
7 р.
Джинсовый сарафан, рост 104
98 - 104 (4 года)
10 р.
Красивое нежное платье, рост 110
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
Договорная
Одежда для девочки, рост 110-116
110 - 116 (5-6 лет)
13 р.
Платье на рост 92
86 - 92 (2 года)
15 р.
Лот платьев
116 - 122 (6 лет)
20 р.
Красивое платье
164 - 170, 170 - 176
7 р.
Платье
164 - 170, 170 - 176
25 р.
Платье новое, можно в школу, есть 2шт
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
20 р.
Юбки
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
21 р.
Платья
116 - 122 (6 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
20 р.
Платье для девочки
128 - 134 (8 лет)
50 р.
Платье
140 - 146 (10 лет)
20 р.
Сарафан
128 - 134 (8 лет)
7 р.
Платье нарядное
140 - 146 (10 лет)
10 р.
Платье
122 - 128 (7 лет)
10 р.
Платье
128 - 134 (8 лет)
15 р.
Платье нарядное
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
25 р.
Платье нарядное
110 - 116 (5-6 лет)
20 р.
Сарафан
122 - 128 (7 лет)
Товары с доставкой от магазинов
56 р.
АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция
Гомель
14 р.
Уютное платье TU 104-110 для девочки
Минская, Другие города
43 р.
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа
Брестская, Барановичи
48 р.
Нарядное платье
Брест
48 р.
Платье ''Василёк''
Брест
55 р.
Платье на утренник
Могилев
59 р.
Платье для девочки на утренник
Могилев
75 р.
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ
Могилев