Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Каменце
799 р.
Портрет Сталина
Брестская, Каменец
37 р.
Части пикельхауба
Брестская, Каменец
77 р.
Каминные часы
Брестская, Каменец
Договорная
Проигрыватель , приёмник, радиола
Брестская, Каменец
Договорная
Запонки. СССР. НОВЫЕ
Брестская, Каменец
5 р.
Погоны сержанта
Брестская, Каменец
Бесплатно
Тарелка ссср
Брестская, Каменец
25 р.
Кувшин и стаканы, антиквариат
Брестская, Каменец
75 р.
Скатерть из плюша времен СССР
Брестская, Каменец
100 р.
Скатерть льняная самотканая
Брестская, Каменец
55 р.
Шкатулка, антиквариат
Брестская, Каменец
170 р.
Статуэтка С. Киров в плаще СССР
Брестская, Каменец
77 р.
Старая ваза для фруктов
Брестская, Каменец
97 р.
Гонг к четвёртым часам на 8 струн
Брестская, Каменец
187 р.
Четвёртой механизм к настенным часам
Брестская, Каменец
157 р.
Старый будильник
Брестская, Каменец
75 р.
Латунный корпус от старых настенных часов
Брестская, Каменец
197 р.
Часы ''каретные'' 7
Брестская, Каменец
275 р.
Кировские наручные часы
Брестская, Каменец
77 р.
Карманные часы ''Moser'' времен ПМВ
Брестская, Каменец
150 р.
часы авиационные
Брестская, Каменец
24 р.
Нож гитл..югенд под реставрацию
Брестская, Каменец
Договорная
Сечкарня
Брестская, Каменец
Договорная
Старинная гладила - рубель
Брестская, Каменец
Договорная
Ступа
Брестская, Каменец
30 р.
Ковер плюшевый
Брестская, Каменец
2 100 р.
Антикварная люстра на цепях
Брестская, Каменец
Договорная
Ключи старинные
Брестская, Каменец
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский