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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Каменце

Портрет Сталина

799 р.

Портрет Сталина

Брестская, Каменец

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Части пикельхауба

37 р.

Части пикельхауба

Брестская, Каменец

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Каминные часы

77 р.

Каминные часы

Брестская, Каменец

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Проигрыватель , приёмник, радиола

Договорная

Проигрыватель , приёмник, радиола

Брестская, Каменец

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Запонки. СССР. НОВЫЕ

Договорная

Запонки. СССР. НОВЫЕ

Брестская, Каменец

Погоны сержанта

5 р.

Погоны сержанта

Брестская, Каменец

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Тарелка ссср

Бесплатно

Тарелка ссср

Брестская, Каменец

Кувшин и стаканы, антиквариат

25 р.

Кувшин и стаканы, антиквариат

Брестская, Каменец

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Скатерть из плюша времен СССР

75 р.

Скатерть из плюша времен СССР

Брестская, Каменец

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Скатерть льняная самотканая

100 р.

Скатерть льняная самотканая

Брестская, Каменец

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Шкатулка, антиквариат

55 р.

Шкатулка, антиквариат

Брестская, Каменец

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Статуэтка С. Киров в плаще СССР

170 р.

Статуэтка С. Киров в плаще СССР

Брестская, Каменец

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Старая ваза для фруктов

77 р.

Старая ваза для фруктов

Брестская, Каменец

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Гонг к четвёртым часам на 8 струн

97 р.

Гонг к четвёртым часам на 8 струн

Брестская, Каменец

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Четвёртой механизм к настенным часам

187 р.

Четвёртой механизм к настенным часам

Брестская, Каменец

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Старый будильник

157 р.

Старый будильник

Брестская, Каменец

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Латунный корпус от старых настенных часов

75 р.

Латунный корпус от старых настенных часов

Брестская, Каменец

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Часы ''каретные'' 7

197 р.

Часы ''каретные'' 7

Брестская, Каменец

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Кировские наручные часы

275 р.

Кировские наручные часы

Брестская, Каменец

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Карманные часы ''Moser'' времен ПМВ

77 р.

Карманные часы ''Moser'' времен ПМВ

Брестская, Каменец

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часы авиационные

150 р.

часы авиационные

Брестская, Каменец

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Нож гитл..югенд под реставрацию

24 р.

Нож гитл..югенд под реставрацию

Брестская, Каменец

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Сечкарня

Договорная

Сечкарня

Брестская, Каменец

Старинная гладила - рубель

Договорная

Старинная гладила - рубель

Брестская, Каменец

Ступа

Договорная

Ступа

Брестская, Каменец

Ковер плюшевый

30 р.

Ковер плюшевый

Брестская, Каменец

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Антикварная люстра на цепях

2 100 р.

Антикварная люстра на цепях

Брестская, Каменец

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Ключи старинные

Договорная

Ключи старинные

Брестская, Каменец

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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